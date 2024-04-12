Общие сведения о лимфатической системе

Лимфатическая система является важной частью иммунной системы. К ней относятся такие органы, как тимус, костный мозг, селезенка, миндалины, аппендикс и пейеровы бляшки в тонкой кишке, которые вырабатывают и перерабатывают специализированные лейкоциты, участвующие в борьбе с инфекцией и злокачественными опухолями.

Подобно венозной системе, лимфатическая система участвует в переносе жидкостей по всему телу. Лимфатическая система состоит из:

тонкостенных лимфатических сосудов;

лимфатические узлы;

два лимфатических протока.

Лимфатические сосуды, расположенные по всему телу, по своему размеру превышают капилляры (самые маленькие кровеносные сосуды, соединяющие артерии и вены), и большинство из них имеют меньший размер, чем мельчайшие вены. Большинство лимфатических сосудов имеют клапаны, подобные венозным. Их функция — поддержание движения потока лимфы (которая также как и кровь, способна к свертыванию) только в одном направлении (к сердцу). Лимфатические сосуды дренируют жидкость, называемую лимфой, из тканей во всем организме, и возвращают жидкость в венозную систему через два собирающих протока.

Лимфа образуется из жидкости, которая проникает через очень тонкие стенки капилляров в пространстве между клетками. Большая часть жидкости реабсорбируется в капиллярах, а остальная часть стекает по лимфатическим сосудам, в конечном итоге попадая в вены. Лимфа также содержит ряд других веществ, в том числе:

белки, минералы, питательные вещества и другие соединения, которые обеспечивают питание тканей;

поврежденные клетки, опухолевые клетки и инородные частицы (например, бактерии и вирусы), которые могли проникнуть в тканевые жидкости.

Лимфатические узлы представляют собой маленькие органы, имеющие форму фасоли, и служат центрами сбора лимфы. Вся лимфа проходит через расположенные в стратегически важных местах лимфатические узлы, которые отфильтровывают из лимфы поврежденные клетки, опухолевые клетки и инородные частицы. Лимфатические узлы также содержат специализированные белые клетки крови (например, лимфоциты и макрофаги), предназначенные для поглощения и уничтожения поврежденных клеток, опухолевых клеток, инфекционных микроорганизмов и посторонних частиц. Таким образом, важными функциями лимфатической системы является удаление поврежденных клеток из организма и обеспечение защиты от распространения инфекции и злокачественных опухолей. Некоторые лимфатические узлы сгруппированы под кожей, особенно в шее, в подмышках и в области паха. Другие лимфатические узлы расположены глубоко внутри организма, например, внутри брюшной полости.

Лимфатические сосуды впадают в лимфатические протоки, которые изливают свое содержимое в две подключичные вены, расположенные под ключицами. Эти вены затем соединяются, образуя верхнюю полую вену, большую вену, которая собирает кровь из верхней части тела и несет ее в сердце.

Лимфатическая система: Помощь в защите от инфекции