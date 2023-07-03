Фиброзно-мышечная дисплазия представляет собой аномальное утолщение стенок артерий, не связанное с атеросклерозом или воспалением, но вызывающее сужение или блокировку артерии.

Фиброзно-мышечная дисплазия представляет собой разновидность окклюзионного заболевания периферических сосудов.

Фиброзно-мышечная дисплазия обычно возникает у женщин в возрасте от 40 до 60 лет. Причина неизвестна. Однако может иметь место генетический компонент, а курение может быть фактором риска. Фиброзно-мышечная дисплазия чаще встречается у лиц с определенными заболеваниями соединительной ткани (например, синдром Элерса-Данло, кистозный медиальный некроз [состояние, при котором происходит дегенерация стенки аорты], наследственный нефрит или нейрофиброматоз).

Фиброзно-мышечная дисплазия может поражать артерии, снабжающие кровью почки (почечные артерии), головной мозг (сонные и внутричерепные артерии), желудок и кишечник (артерии брюшной полости, такие как чревная и брыжеечная) или артерии, которые отходят от нижней части аорты и снабжают кровью ноги (наружные подвздошные артерии). Фиброзно-мышечная дисплазия может возникать в нескольких артериях.

Фиброзно-мышечная дисплазия обычно не вызывает никаких симптомов, вне зависимости от локализации. Симптомы, при их возникновении, различаются в зависимости от места поражения.

Сонные артерии: Симптомы транзиторной ишемической атаки или инсульта (например, проблемы с речью, мышечная слабость, паралич одной половины тела, проблемы со зрением)

Внутрибрюшные артерии: Рвота или боль в животе (редко)

Внутричерепные артерии: Симптомы, похожие на симптомы аневризмы головного мозга (головные боли, боль над и позади глаза, онемение, слабость, паралич одной половины тела, проблемы со зрением)

Артерии ног: Ощущение боли, острой боли, судорог или усталости в мышцах ноги (хромота), необычные звуки, выслушиваемые через стетоскоп, которые вызывает поток крови через суженную артерию (сосудистый шум), и снижение пульсации в бедренной вене

Почечные артерии: Повышенное артериальное давление

Диагноз можно предположить при проведении ультразвукового исследования, но для его подтверждения назначается ангиография.