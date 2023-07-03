Фиброзно-мышечная дисплазия представляет собой аномальное утолщение стенок артерий, не связанное с атеросклерозом или воспалением, но вызывающее сужение или блокировку артерии.
Фиброзно-мышечная дисплазия представляет собой разновидность окклюзионного заболевания периферических сосудов.
Фиброзно-мышечная дисплазия обычно возникает у женщин в возрасте от 40 до 60 лет. Причина неизвестна. Однако может иметь место генетический компонент, а курение может быть фактором риска. Фиброзно-мышечная дисплазия чаще встречается у лиц с определенными заболеваниями соединительной ткани (например, синдром Элерса-Данло, кистозный медиальный некроз [состояние, при котором происходит дегенерация стенки аорты], наследственный нефрит или нейрофиброматоз).
Фиброзно-мышечная дисплазия может поражать артерии, снабжающие кровью почки (почечные артерии), головной мозг (сонные и внутричерепные артерии), желудок и кишечник (артерии брюшной полости, такие как чревная и брыжеечная) или артерии, которые отходят от нижней части аорты и снабжают кровью ноги (наружные подвздошные артерии). Фиброзно-мышечная дисплазия может возникать в нескольких артериях.
Фиброзно-мышечная дисплазия обычно не вызывает никаких симптомов, вне зависимости от локализации. Симптомы, при их возникновении, различаются в зависимости от места поражения.
Сонные артерии: Симптомы транзиторной ишемической атаки или инсульта (например, проблемы с речью, мышечная слабость, паралич одной половины тела, проблемы со зрением)
Внутрибрюшные артерии: Рвота или боль в животе (редко)
Внутричерепные артерии: Симптомы, похожие на симптомы аневризмы головного мозга (головные боли, боль над и позади глаза, онемение, слабость, паралич одной половины тела, проблемы со зрением)
Артерии ног: Ощущение боли, острой боли, судорог или усталости в мышцах ноги (хромота), необычные звуки, выслушиваемые через стетоскоп, которые вызывает поток крови через суженную артерию (сосудистый шум), и снижение пульсации в бедренной вене
Почечные артерии: Повышенное артериальное давление
Диагноз можно предположить при проведении ультразвукового исследования, но для его подтверждения назначается ангиография.
Лечение фиброзно-мышечной дисплазии
Ангиопластика, хирургическое вмешательство или пластика аневризмы
Лечение зависит от локализации. Он может включать ангиопластику, операцию шунтирования (см. рисунок Операция шунтирования на сосудах ног) или пластику аневризмы.
Важное значение имеет отказ от курения.
Поскольку атеросклероз также приводит к закупорке артерий, пациентам с фиброзно-мышечной дисплазией и факторами риска атеросклероза (такими как повышенное артериальное давление, высокий уровень холестерина в крови и сахарный диабет) также может потребоваться лечение указанных нарушений.
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этих ресурсов.
Лечение сосудистых заболеваний: фиброзно-мышечная дисплазия Общие сведения о фиброзно-мышечной дисплазии и информации для людей, страдающих этим заболеванием
Американское общество фиброзно-мышечной дисплазии (Fibromuscular Dysplasia Society of America, FMDSA): предоставляет исчерпывающий ресурс по фиброзно-мышечной дисплазии и ресурсам для улучшения диагностики и поддержки людей, страдающих этим заболеванием
Национальные институты здравоохранения: Национальный институт неврологических расстройств и инсульта: фиброзно-мышечная дисплазия: общие сведения о фиброзно-мышечной дисплазии и информация о симптомах, а также о жизни с этим заболеванием