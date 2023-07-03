Окклюзионное заболевание периферических артерий

Симптомы окклюзионного заболевания периферических артерий различаются в зависимости от:

пораженной артерии;

степени закупорки артерии;

того, происходило ли постепенное сужение или внезапная закупорка артерии.

Как правило, симптомы развиваются, когда закрывается около 70% внутреннего просвета артерии. При постепенном сужении артерии развиваются менее тяжелые симптомы по сравнению с внезапной блокадой, даже если кровоток в артерии в конечном счете полностью прекращается. Симптомы могут быть менее серьезными, потому что при постепенном сужении успевают в достаточной степени расшириться близлежащие кровеносные сосуды или вырасти новые (так называемые коллатеральные сосуды), чтобы компенсировать это сужение. Таким образом, ткань в пострадавшем участке по-прежнему будет снабжаться кровью. При внезапной блокаде артерии времени для развития коллатеральных сосудов не имеется, так что развивающиеся симптомы носят тяжелый характер.

Внезапная полная закупорка артерии ноги или руки может вызвать сильную боль, похолодание и онемение пораженной конечности. Нога или рука пациента становится либо бледной или синюшной (цианотичной), либо явно меняет цвет. Пульс ниже места блокады не прощупывается. Внезапное, резкое уменьшение притока крови к конечности требует неотложной медицинской помощи. Отсутствие кровообращения может быстро привести к потере чувствительности или параличу конечности. При длительном отсутствии кровотока ткань может погибнуть, и тогда, возможно, потребуется ампутация конечности.

Перемежающаяся хромота, наиболее распространенный симптом заболевания периферических артерий, является результатом постепенного сужения артерий ног. Симптомы представляют собой боли, носящие ноющий, схваткообразный характер или чувство усталости в мышцах, но не в суставах ног. Перемежающаяся хромота возникает регулярно и предсказуемо при физической нагрузке, но всегда быстро исчезает после отдыха. Боль в мышцах возникает при ходьбе, начинается быстрее и усиливается при ускорении или при подъеме в гору. Как правило, после 1–5 минут отдыха (причем не обязательно в положении сидя), человек может снова пройти такое же расстояние, при этом продолжение ходьбы снова спровоцирует боль через сопоставимый промежуток. Чаще всего боль возникает в голенях, но она также может развиваться и на разных уровнях бедер или в ягодицах, в зависимости от локализации поражения сосуда. Очень редко боль возникает в стопе.

Заболевание периферических арт... Видео

По мере сужения артерии ноги уменьшается расстояние, которое пациент может преодолеть без боли. В конечном итоге, прогрессирование болезни приводит к тому, что мышцы ног начинают болеть даже в состоянии покоя, особенно в положении лежа. Такая боль обычно начинается в нижней части ноги или передней части стопы, бывает сильной и неослабевающей. Она усиливается, когда нога приподнята. Такая боль часто мешает спать. Для облегчения боли человек свешивает ноги с кровати или отдыхает полусидя с опущенными ногами.

Серьезная блокада артерий рук, которая встречается крайне редко, может привести к утомляемости, спазму мышц или болевым ощущениям в мышцах рук при многократных повторяющихся движениях.

Заболевание периферических артерий (изменения на коже) Изображение НАУЧНАЯ ФОТОБИБЛИОТЕКА Д-РА П. МАРАЦЦИ

При легком или умеренном снижении кровотока нога или рука практически не отличается по внешнему виду от здоровых конечностей. При существенном препятствии кровотоку к стопе может наблюдаться ее похолодание, а врачу может потребоваться специальное оборудование для обнаружения пульса в стопе. Кожа стопы или ноги может стать сухой, шелушащейся, блестящей или потрескавшейся. Нарушается рост ногтей и волос на пораженной ноге. По мере дальнейшего сужения артерии у человека могут появляться долго не заживающие изъязвления, особенно после травмы, как правило, на пальцах ног или пятке, а иногда и на голени. Они легко инфицируются и быстро приобретают серьезный характер. У лиц с тяжелым окклюзионным заболеванием периферических артерий заживление раны на коже может занять несколько недель или месяцев, или оно может не произойти вовсе. Могут развиться язвы стопы. Мышцы ног обычно усыхают (атрофируются). Обширная закупорка может вызвать гангрену (гибель ткани, вызванная нехваткой кровоснабжения).

У некоторых пациентов, имеющих предсказуемую, стабильную хромоту, она может внезапно усилиться. Например, боль в голени, которая возникала после ходьбы на расстояние 10 кварталов, может внезапно появиться после прохождения расстояния в один квартал. Это изменение может указывать на образование нового сгустка в артерии ноги. Такие пациенты должны немедленно обратиться за медицинской помощью.