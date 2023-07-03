Общие сведения о заболеваниях периферических артерий

Заболевания периферических артерий приводят к снижению кровотока в артериях туловища, рук и ног.
Чаще всего врачи используют термин «заболевание периферических артерий» для описания нарушения кровообращения в артериях ног, вызванного атеросклерозом. Однако заболевания периферических артерий могут поражать и другие артерии, например, на руках, а также могут иметь другие причины. Заболевания артерий, которые снабжают кровью головной мозг, выделены в отдельный класс цереброваскулярные заболевания. Заболевания артерий, которые снабжают кровью органы брюшной полости, выделены в отдельный класс окклюзия ветвей брюшной аорты.
Причины
Заболевание периферических артерий может быть
Окклюзионные заболевания периферических артерий связаны с изменениями, которые приводят к физическому сужению или закупорке артерии. Наиболее распространенной причиной является атеросклероз, вызываемый накоплением бляшек в стенках артерий. Бляшка состоит из жирового материала холестерина и фибрина (белка свертывания крови). Примером окклюзионного заболевания периферических артерий, вызванного аномалиями клеток в стенке сосуда, является фиброзно-мышечная дисплазия.
При функциональном заболевании периферических артерий кровоток снижается из-за нарушения функции артерий. Обычно дисфункция представляет собой внезапное патологическое сокращение мышц (спазм) стенок кровеносных сосудов. Спазм вызывает временное сужение, которое снижает кровоток. Гораздо реже такое состояние возникает из-за аномального расслабления мышц в стенках кровеносных сосудов, что приводит к расширению артерий (вазодилатации). Примерами функциональных заболеваний периферических артерий является акроцианоз, эритромелалгия и синдром Рейно.