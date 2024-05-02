Часто острый перикардит вызывает острую боль в груди, которая обычно отдает в левое плечо, а иногда в левую руку. Боль может напоминать боль при инфаркте миокарда, за исключением того, что она, как правило, усугубляется в положении лежа, при глотании пищи, кашле или даже глубоком дыхании. Скопившаяся в полости перикарда жидкость или кровь давит на сердце, препятствуя его нормальной сократительной деятельности. Если давление достигнет слишком высоких значений, может развиться тампонада сердца — потенциально смертельное заболевание. Иногда острый перикардит не вызывает никаких симптомов.

Перикардит из-за туберкулеза начинается незаметно, иногда без явных симптомов инфекции. В этом случае могут возникнуть лихорадка и симптомы сердечной недостаточности, такие как слабость, утомляемость и затрудненное дыхание. Может произойти тампонада сердца.

Острый перикардит из-за вирусной инфекции, как правило, сопровождается выраженным болевым синдромом, но длится кратковременно и не имеет долгосрочных последствий.

При развитии острого перикардита в первые 1–2 дня после инфаркта миокарда симптомы перикардита часто остаются незамеченными, поскольку главной проблемой являются симптомы инфаркта миокарда.

Перикардит, развивающийся в период от 10 дней до 2 месяцев после инфаркта миокарда, как правило, сопровождается постинфарктным синдромом (синдромом Дресслера), который проявляется в виде лихорадки, перикардиального выпота (избыточная жидкость в полости перикарда), плевритической боли (боль, вызванная воспалением плевры — оболочки, покрывающей легкие), плеврального выпота (жидкость между двумя листками плевры) и болей в суставах.

К признакам высокого риска относятся:

лихорадка

подострое начало;

применение иммунодепрессантов;

недавняя травма;

применение пероральных антикоагулянтов;

отсутствие улучшения после применения аспирина или нестероидных противовоспалительных препаратов [НПВП];

миоперикардит (перикардит с поражением сердечной мышцы и перикарда);

умеренный или большой перикардиальный выпот.

Симптомы острого перикардита часто разрешаются самостоятельно, но рецидивируют у 30 % пациентов.

У 15–25 % людей с идиопатическим перикардитом симптомы то появляются, то исчезают в течение нескольких месяцев или лет (так называемый рецидивирующий перикардит).