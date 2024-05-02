Острый перикардит представляет собой воспаление перикарда (эластичная двухслойная оболочка, покрывающая сердце), которое начинается внезапно, часто вызывает выраженный болевой синдром и характеризуется скоплением жидкости и компонентов крови, таких как фибрин, эритроциты и лейкоциты, в перикардиальном пространстве.
Перикардит возникает в результате инфекции и других факторов, которые приводят к воспалению перикарда.
Распространенными симптомами являются лихорадка и резкая боль в груди, которая меняется в зависимости от положения и движения, а иногда может напоминать боль при инфаркте миокарда.
Врачи ставят диагноз на основании симптомов, а иногда на основании характерного звука при прослушивании сердцебиения с помощью стетоскопа.
Пациентов часто госпитализируют в стационар и назначают препараты, уменьшающие боль и воспаление.
(См. также Общие сведения о заболевании перикарда и Хронический перикардит).
Иногда воспаление может вызвать скопление жидкости в перикардиальном пространстве (перикардиальный выпот). Иногда, если перикардит развивается из-за травмы, онкологического заболевания или операции на сердце, в полости перикарда может скапливаться кровь.
Причины острого перикардита
К причинам острого перикардита относятся:
инфекция (вирусная, бактериальная, паразитарная или грибковая, а у больных с ВИЧ-инфекцией (вызванной вирусом иммунодефицита человека) — также туберкулез или аспергиллез);
кардиохирургическое вмешательство (постперикардиотомический синдром);
Системная красная волчанка (волчанка)
травмы грудной клетки;
онкологическое заболевание (такое как лейкоз, рак молочной железы, рак легких или саркома Капоши у больных ВИЧ-инфекцией);
Лучевая терапия
лекарственные препараты, в том числе варфарин и гепарин (антикоагулянты), пенициллин, прокаинамид (препарат для лечения нарушения сердечного ритма) и фенитоин (противосудорожное средство);
неизвестные (идиопатический или неспецифический перикардит).
У больных с ВИЧ/СПИДом к развитию перикардита может привести ряд инфекций, включая туберкулез и аспергиллез. Перикардит при туберкулезе (туберкулезный перикардит) составляет небольшое количество случаев острого перикардита в Соединенных Штатах, но большинство случаев в некоторых районах Индии и Африке. Инфекция, обусловленная вирусом SARS-CoV-2 (вирусом COVID-19), редко вызывает перикардит.
После инфаркта миокарда острый перикардит развивается в течение первых 1–2 дней у 10–15 % пациентов и в период приблизительно от 10 дней до 2 месяцев у меньшего процента пациентов (подострый перикардит). Причинами подострого перикардита являются те же заболевания, которые вызывают острый перикардит.
Симптомы острого перикардита
Часто острый перикардит вызывает острую боль в груди, которая обычно отдает в левое плечо, а иногда в левую руку. Боль может напоминать боль при инфаркте миокарда, за исключением того, что она, как правило, усугубляется в положении лежа, при глотании пищи, кашле или даже глубоком дыхании. Скопившаяся в полости перикарда жидкость или кровь давит на сердце, препятствуя его нормальной сократительной деятельности. Если давление достигнет слишком высоких значений, может развиться тампонада сердца — потенциально смертельное заболевание. Иногда острый перикардит не вызывает никаких симптомов.
Перикардит из-за туберкулеза начинается незаметно, иногда без явных симптомов инфекции. В этом случае могут возникнуть лихорадка и симптомы сердечной недостаточности, такие как слабость, утомляемость и затрудненное дыхание. Может произойти тампонада сердца.
Острый перикардит из-за вирусной инфекции, как правило, сопровождается выраженным болевым синдромом, но длится кратковременно и не имеет долгосрочных последствий.
При развитии острого перикардита в первые 1–2 дня после инфаркта миокарда симптомы перикардита часто остаются незамеченными, поскольку главной проблемой являются симптомы инфаркта миокарда.
Перикардит, развивающийся в период от 10 дней до 2 месяцев после инфаркта миокарда, как правило, сопровождается постинфарктным синдромом (синдромом Дресслера), который проявляется в виде лихорадки, перикардиального выпота (избыточная жидкость в полости перикарда), плевритической боли (боль, вызванная воспалением плевры — оболочки, покрывающей легкие), плеврального выпота (жидкость между двумя листками плевры) и болей в суставах.
К признакам высокого риска относятся:
лихорадка
подострое начало;
применение иммунодепрессантов;
недавняя травма;
применение пероральных антикоагулянтов;
отсутствие улучшения после применения аспирина или нестероидных противовоспалительных препаратов [НПВП];
миоперикардит (перикардит с поражением сердечной мышцы и перикарда);
умеренный или большой перикардиальный выпот.
Симптомы острого перикардита часто разрешаются самостоятельно, но рецидивируют у 30 % пациентов.
У 15–25 % людей с идиопатическим перикардитом симптомы то появляются, то исчезают в течение нескольких месяцев или лет (так называемый рецидивирующий перикардит).
Диагностика острого перикардита
Электрокардиография
рентгенологическое исследование органов грудной клетки;
Эхокардиография
анализы для установления причины.
Врачи, как правило, ставят диагноз острого перикардита на основании жалоб пациента, описывающего боли, и звуков, выслушиваемых с помощью стетоскопа, размещенного на груди человека. Перикардит может вызвать хрустящий звук, похожий на скрип кожаной обуви, или шорох, похожий на шелест сухих листьев (шум трения перикарда). Врачи часто могут диагностировать перикардит через несколько часов или несколько дней после инфаркта миокарда по этим характерным звукам.
Как правило, врачи также назначают электрокардиограмму (ЭКГ), по результатам которой часто можно обнаружить отклонения, характерные для перикардита. Тогда врачи начинают искать признаки перикардиального выпота — назначают рентгенологическое исследование органов грудной клетки и эхокардиографию (метод использования ультразвуковых волн для получения изображения сердца).
Анализы для установления перикардита
Иногда причина перикардита очевидна, например, недавно перенесенный инфаркт миокарда. В других случаях причина может оставаться неясной.
Эхокардиография может способствовать установлению причины — например, изображение, полученное при эхокардиографии или рентгенологическом исследовании органов грудной клетки, может выявить опухоль.
По результатам анализов крови также можно обнаружить некоторые заболевания, сопровождающиеся перикардитом, например, лейкоз, инфекции, ревматическая лихорадка и повышенные уровни мочевины в крови в результате распада белков при почечной недостаточности.
Если причина перикардита остается неизвестной, врачи могут взять на анализ образец перикардиальной жидкости и/или ткани перикарда с помощью иглы, которую вводят через стенку грудной клетки (пункция перикарда). Жидкость и ткань отправляют в лабораторию для исследования.
Лечение острого перикардита
Противовоспалительные препараты, например, нестероидные противовоспалительные препараты или колхицин
Лечение основного заболевания, например, онкологического
В редких случаях хирургическое лечение, например, перикардиотомия
Независимо от причины, врачи иногда госпитализируют людей с перикардитом, особенно людей с признаками высокого риска. Пациента наблюдают на предмет осложнений, обращая особое внимание на признаки тампонады сердца.
Противовоспалительные препараты
Симптомы острого перикардита обычно ослабевают в ответ на колхицин или НПВП (например, аспирин и ибупрофен) при приеме внутрь. Как только боль и признаки воспаления уходят, доза препаратов постепенно снижается. Колхицин также снижает вероятность возникновения перикардита в будущем.
Интенсивная боль может потребовать назначения опиоидов, например, морфина.
Преднизон (кортикостероидный препарат) непосредственно не снимает боль, но облегчает ее, снижая выраженность воспаления. Однако преднизон не используется для всех пациентов, поскольку он может усугубить течение вирусной инфекции (которая также может присутствовать). Преднизон также повышает вероятность рецидива перикардита в будущем.
Лечение основного заболевания
Дальнейшее лечение острого перикардита зависит от его причины. Для пациентов с почечной недостаточностью повышение частоты сеансов диализа обычно приводит к улучшению.
Препараты, которые могут вызвать перикардит, по возможности, отменяются.
У лиц с онкологическими заболеваниями эффект может наступить в ответ на лучевую терапию или химиотерапию.
Если перикардит вызван вирусом, травмой или неизвестной причиной (при рецидивирующем перикардите), аспирин или ибупрофен, иногда вместе с колхицином, могут обеспечить ослабление интенсивности симптомов. Если эти препараты не помогают, врачи могут назначить кортикостероиды (при условии, что причиной была не инфекция). Иногда в полость перикарда вводят кортикостероиды. Если медикаментозное лечение неэффективно, врач может удалить перикард хирургическим путем.
Если причиной является бактериальная инфекция, назначают лечение антибиотиками и выводят гной из полости перикарда хирургическим путем.
Хирургическое лечение
Жидкость может быть удалена из перикарда через тонкий катетер, введённый в полость перикарда (перикардиоцентез).
Иногда катетер с наконечником в виде баллона вводится через кожу. Затем баллон надувают, чтобы создать отверстие (окно) в перикарде. Эту процедуру, называемую чрескожной баллонной перикардиотомией, обычно выполняют в качестве альтернативы хирургическому вмешательству, если выпот имеет опухолевую природу или рецидивирует.
Как вариант, выполняют небольшой надрез ниже грудины, и часть перикарда удаляют. Затем в перикардиальное пространство вставляют трубку. Эту процедуру, называемую подгрудинной перикардиотомией, часто выполняют, если выпот имеет бактериальную природу. Обе процедуры требуют местной анестезии, могут быть выполнены у постели больного, позволяют осуществлять непрерывное дренирование жидкости и весьма эффективны.
Прогноз острого перикардита
Прогноз для пациентов, страдающих перикардитом, зависит от причины заболевания. Если перикардит вызван вирусом, или если причина осталась невыявленной, выздоровление обычно занимает от 1 до 3 недель. Осложнения или рецидивы могут замедлить выздоровление. Пациенты с онкологическим заболеванием, которое распространилось на перикард, редко переживают 12–18 месяцев.