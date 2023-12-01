Эхокардиография и другие процедуры с использованием ультразвука

Ультразвуковое исследование — это разновидность медицинской визуализации, при которой для создания изображений внутренних органов и других тканей используются звуковые волны высокой частоты (ультразвуковые). Эхокардиография — это ультразвуковое исследование сердца.

Ультразвуковое исследование сердца (эхокардиография) является одним из наиболее широко используемых процедур диагностики заболеваний сердца, поскольку обеспечивает превосходные изображения и является:

неинвазивными;

безвредным;

относительно недорогим;

широко доступны;

Кроме того, поскольку ультразвуковое исследование не использует рентгеновские лучи, оно не вызывает облучения.

УЗИ также используется в диагностике заболеваний кровеносных сосудов в других частях тела.

Эхокардиография может быть использована для определения отклонений движения сердечной мышцы и объема крови, перекачиваемого сердцем с каждым ударом. С помощью этой процедуры также можно выявить аномалии в структуре сердца, такие как пороки сердечных клапанов, врожденные пороки (такие как отверстия в стенках между камерами сердца), увеличение стенок или камер сердца, развивающееся у лиц с повышенным артериальным давлением, сердечной недостаточностью или нарушениями структуры мышечных стенок сердца (кардиомиопатией).

Эхокардиография (иллюстрация) Изображение

Эхокардиография может быть также использована для обнаружения выпота в перикарде, когда жидкость накапливается между двумя слоями оболочки, окружающей сердце (перикарда), и констриктивного перикардита, при котором образуется рубцовая ткань по всему перикарду. С ее помощью также можно обнаружить расслоение аорты, разрыв в пределах слоев стенки аорты.

Иногда эхокардиография выполняется в рамках пробы с физической нагрузкой.

Эхокардиография Изображение LTH NHS TRUST/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Основные типы ультразвукового исследования:

двумерное;

трехмерное;

Доплер

цветная допплерография.

Визуализация скорости деформации миокарда

С помощью двумерного УЗИ, наиболее широко используемого метода, получают реалистичные двумерные изображения в генерируемых компьютером «срезах». Все срезы в совокупности могут воссоздать трехмерную структуру.

Допплерография показывает направление и скорость кровотока и, следовательно, с ее помощью можно обнаружить турбулентный поток из-за сужения или закупорки кровеносных сосудов.

При цветовой допплеровской эхографии различные направления кровотока отображаются на экране устройства разными цветами.

Допплерография и цветовая допплерография обычно используется для диагностики заболеваний, поражающих сердце, артерии и вены тела, ног и рук. Поскольку эти процедуры могут показать направление и скорость кровотока в камерах и кровеносных сосудах сердца, они позволяют врачам оценить структуру и функцию этих участков. Например, врачи могут определить, открываются и закрываются ли сердечные клапаны должным образом, происходит ли утечка крови через них в закрытом состоянии, и если происходит, то можно оценить ее выраженность, а также направление потоков крови. Также могут быть обнаружены патологические соединения между артерией и веной или между сердечными камерами.

Визуализация скорости деформации миокарда — это эхокардиографическая методика, которая в последнее время используется все чаще. С ее помощью измеряются изменения в движениях сердечной мышцы. С помощью методики визуализации скорости деформации миокарда можно диагностировать заболевание сердца до того, как изменения будут видны при обычной эхокардиографии, проводить дифференциальную диагностику различных причин заболевания сердца и прогнозировать исход различных заболеваний сердца, включая сердечную недостаточность.