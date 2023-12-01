Эхокардиография и другие процедуры с использованием ультразвука

Ультразвуковое исследование — это разновидность медицинской визуализации, при которой для создания изображений внутренних органов и других тканей используются звуковые волны высокой частоты (ультразвуковые). Эхокардиография — это ультразвуковое исследование сердца.
Ультразвуковое исследование сердца (эхокардиография) является одним из наиболее широко используемых процедур диагностики заболеваний сердца, поскольку обеспечивает превосходные изображения и является:
неинвазивными;
безвредным;
относительно недорогим;
широко доступны;
Кроме того, поскольку ультразвуковое исследование не использует рентгеновские лучи, оно не вызывает облучения.
УЗИ также используется в диагностике заболеваний кровеносных сосудов в других частях тела.
Эхокардиография может быть использована для определения отклонений движения сердечной мышцы и объема крови, перекачиваемого сердцем с каждым ударом. С помощью этой процедуры также можно выявить аномалии в структуре сердца, такие как пороки сердечных клапанов, врожденные пороки (такие как отверстия в стенках между камерами сердца), увеличение стенок или камер сердца, развивающееся у лиц с повышенным артериальным давлением, сердечной недостаточностью или нарушениями структуры мышечных стенок сердца (кардиомиопатией).
Эхокардиография может быть также использована для обнаружения выпота в перикарде, когда жидкость накапливается между двумя слоями оболочки, окружающей сердце (перикарда), и констриктивного перикардита, при котором образуется рубцовая ткань по всему перикарду. С ее помощью также можно обнаружить расслоение аорты, разрыв в пределах слоев стенки аорты.
Иногда эхокардиография выполняется в рамках пробы с физической нагрузкой.
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Основные типы ультразвукового исследования:
двумерное;
трехмерное;
Доплер
цветная допплерография.
Визуализация скорости деформации миокарда
С помощью двумерного УЗИ, наиболее широко используемого метода, получают реалистичные двумерные изображения в генерируемых компьютером «срезах». Все срезы в совокупности могут воссоздать трехмерную структуру.
Допплерография показывает направление и скорость кровотока и, следовательно, с ее помощью можно обнаружить турбулентный поток из-за сужения или закупорки кровеносных сосудов.
При цветовой допплеровской эхографии различные направления кровотока отображаются на экране устройства разными цветами.
Допплерография и цветовая допплерография обычно используется для диагностики заболеваний, поражающих сердце, артерии и вены тела, ног и рук. Поскольку эти процедуры могут показать направление и скорость кровотока в камерах и кровеносных сосудах сердца, они позволяют врачам оценить структуру и функцию этих участков. Например, врачи могут определить, открываются и закрываются ли сердечные клапаны должным образом, происходит ли утечка крови через них в закрытом состоянии, и если происходит, то можно оценить ее выраженность, а также направление потоков крови. Также могут быть обнаружены патологические соединения между артерией и веной или между сердечными камерами.
Визуализация скорости деформации миокарда — это эхокардиографическая методика, которая в последнее время используется все чаще. С ее помощью измеряются изменения в движениях сердечной мышцы. С помощью методики визуализации скорости деформации миокарда можно диагностировать заболевание сердца до того, как изменения будут видны при обычной эхокардиографии, проводить дифференциальную диагностику различных причин заболевания сердца и прогнозировать исход различных заболеваний сердца, включая сердечную недостаточность.
Как выполняется эхокардиография
Ультразвуковые волны излучаются зондом, который одновременно служит и приемником ультразвуковых волн (датчиком). Датчик можно разместить:
на грудной клетке пациента (трансторакальный);
в пищеводе пациента (чреспищеводный);
иногда на катетере внутри сердца (внутрисердечный).
При трансторакальной эхокардиографии (наиболее распространенный тип) специалист держит датчик в руке и помещает его на грудную клетку над сердцем. Специалист наносит на кожу груди под датчиком специальный гель, который способствует проведению звуковых волн в грудную клетку. Датчик подключен к компьютеру, который показывает изображение на мониторе и сохраняет его в электронном виде. Изменяя расположение и угол наклона датчика, врачи могут просматривать сердце и близлежащие крупные кровеносные сосуды с разных сторон и таким образом, получить точную картину структуры сердца и его функции. Во время различных этапов обследования пациентов просят задержать дыхание в течение примерно 10 секунд, чтобы обеспечить получение четких изображений. Трансторакальная эхокардиография является безболезненным методом и занимает от 20 до 30 минут.
Иногда врачи используют портативное ультразвуковое устройство у постели больного для быстрого получения определенной информации. Портативные устройства часто используется у пациентов в отделении неотложной помощи или палате интенсивной терапии.
Если врачам необходимо уточнить полученные результаты или исследовать аорту или структуры в задней части сердца (особенно левое предсердие или левый желудочек), может быть назначена чреспищеводная эхокардиография. В ходе этой процедуры небольшая гибкая трубка с ультразвуковым датчиком на конце продвигается вниз через горло пациента в пищевод и размещается непосредственно за сердцем. Поскольку эта процедура вызывает дискомфорт, пациенту дают успокоительное, а горло обезболивают с помощью анестетика в виде спрея. Чреспищеводная эхокардиография также используется в случаях, когда стандартная эхокардиография трудновыполнима из-за ожирения, заболеваний легких или других технических проблем, либо когда врач хочет выявить конкретные заболевания, такие как эндокардит митрального или аортального клапана либо тромб в полости сердца.
Внутрисердечная эхокардиография — это редкий тип эхокардиографии, который выполняется, когда пациенту проводят процедуру на сердце, например, процедуру пластики дефекта межпредсердной перегородки (отверстие в сердце). При внутрисердечной эхокардиографии небольшой гибкий зонд с ультразвуковым датчиком на кончике вводят через кровеносный сосуд в области паха непосредственно в камеру сердца. Эту процедуру обычно выполняют после введения седативных средств. Внутрисердечная эхокардиография используется в том случае, если необходимо получить детальные снимки сердца, которые невозможно получить с помощью трансторакальной или чреспищеводной эхокардиографии.