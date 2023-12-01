Магнитно-резонансная томография (МРТ) сердца

Магнитно-резонансная томография (МРТ) — это разновидность медицинской визуализации, при которой для получения изображений с высокой детализацией, в том числе сердца и грудной клетки, используется сильное магнитное поле и высокочастотные радиоволны.

В качестве визуализирующего исследования сердца МРТ представляет собой дорогую и сложную процедуру, используемую преимущественно для диагностики сложных заболеваний сердца, которые присутствуют при рождении (врожденные), и для дифференциальной диагностики нормальных и патологических тканей.

МРТ имеет некоторые недостатки. Она занимает больше времени для получения изображений МРТ, чем компьютерная томография (КТ) или эхокардиография. Из-за движений сердца с помощью МРТ получают более размытые изображения по сравнению с КТ. Однако с помощью новых МРТ-томографов, которые синхронизируются с определенными точками на электрокардиограмме (ЭКГ; так называемая МРТ-кардиосинхронизация), можно получать гораздо более четки изображения, чем при обычном сканировании МРТ. МРТ не может использоваться при наличии у пациентов определенных типов имплантированных металлических предметов, таких как кардиостимуляторы, кохлеарные имплантаты, имплантированные насосы для лекарственных препаратов или нейронные стимуляторы, скобы в головном мозге, используемые для лечения аневризм, или осколки.

Магнитно-резонансная ангиография (МРА) — один из видов МРТ, которая предназначена для исследования кровеносных сосудов, а не органов. С помощью МРА можно получить изображения кровеносных сосудов и кровотока, аналогичные по качеству обычной ангиографии, но сама процедура относится к неинвазивным. МРА можно использовать для обнаружения выпячивания (аневризмы) аорты, сужения артерий, снабжающих кровью почки (стеноз почечной артерии), сужения или закупорки артерий, снабжающих кровью сердце (ишемическая болезнь сердца), или артерий руки или ноги (болезнь периферических артерий).

Некоторые методы МРТ и МРА требуют инъекции контрастного вещества (вещество, с помощью которого можно получить более четкие снимки органов и структур на МРТ) в вену на руке. Однако при наличии проблем с почками введение контрастного вещества для выполнения МРА противопоказано из-за риска возникновения серьезного побочного эффекта, поражающего кожу, суставы, глаза и внутренние органы (нефрогенный системный склероз). Более современные контрастные вещества, которые не несут такого риска, позволяют выполнить это обследование у лиц с заболеваниями почек.