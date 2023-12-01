Катетеризация сердца и коронарография

Катетеризация сердца — это процедура, с помощью которой может измерить функцию сердца через катетер, введенный через вену или артерию в сердце. Коронарография, которая может быть выполнена во время катетеризации сердца, представляет собой разновидность медицинской визуализации, при которой для получения изображений кровеносных сосудов, питающих сердце (коронарных артерий), используются рентгеновские лучи и контрастное вещество.
Катетеризация сердца и коронарная ангиография представляют собой минимально инвазивные методы обследования сердца и кровоснабжающих сердце сосудов (венечных артерий), которые не требуют хирургического вмешательства. Указанные исследования обычно назначаются, если неинвазивные тесты не дают достаточной информации, указывают на наличие проблемы с сердцем или кровеносным сосудом, или при наличии симптомов, свидетельствующих об очень высокой вероятности проблемы с сердцем или венечной артерией. Одним из преимуществ данных исследований является то, что во время их проведения врач также может осуществлять лечение различных заболеваний, в том числе, ишемической болезни сердца.
Каждый год в США проводятся более миллиона процедур катетеризации сердца и ангиографии. Они являются относительно безопасными, и осложнения после них возникают редко. При катетеризации сердца и ангиографии шанс серьезного осложнения, такого как инсульт, инфаркт миокарда или смерть, составляет 1 из 1000. Смертность среди лиц, подвергшихся этим процедурам, составила менее 1 из 10 000, и большинство умерших уже имели серьезные заболевания сердца или других органов. Отмечается более высокий риск осложнений и смерти у пожилых людей.
Катетеризация сердца
Катетеризация сердца широко используется для диагностики и лечения различных заболеваний сердца. Катетеризация сердца может использоваться для измерения объема крови, перекачиваемого сердцем в минуту (сердечного выброса), и для выявления врожденных пороков сердца, а также выявления и биопсии опухолей, поражающей сердце (например, миксомы).
Эта процедура представляет собой единственный способ прямого измерения давления крови в каждой камере сердца и в основных кровеносных сосудах, идущих от сердца к легким.
При катетеризации сердца тонкий катетер (маленькая гибкая полая пластиковая трубка) вводится в артерию или вену в области шеи, плеча или паха/верхней части бедра через прокол, сделанный с помощью иглы. Местная анестезия дается для обезболивания места введения. Затем катетер продвигается через крупные кровеносные сосуды в камеры сердца и/или в коронарные артерии. Процедура проводится в клинических условиях и занимает 40–60 минут.
Через трубку можно перемещать различные небольшие инструменты к кончику катетера. К ним относятся инструменты для измерения давления крови в каждой камере сердца и в кровеносных сосудах, связанных с сердцем, для осмотра или получения ультразвукового изображения внутреннего слоя кровеносных сосудов, забора образцов крови из различных частей сердца или забора образца ткани с внутренней стороны сердца для исследования под микроскопом (биопсия). Распространенные процедуры, выполняемые через катетер, включают следующие:
Коронарография: Катетер используется для введения рентгеноконтрастного вещества в питающие сердце кровеносные сосуды (венечные артерии), чтобы их можно было увидеть на рентгеновских снимках.
Вентрикулография: Вентрикулография является одним из видов ангиографии, в ходе которой рентгеновские снимки выполняются после введения рентгеноконтрастного вещества через катетер в левый или правый желудочек сердца. С помощью этой процедуры врачи могут наблюдать движение левого или правого желудочка и, таким образом, оценить сократительную способность сердца. На основе результатов оценки сократительной способности сердца врачи могут вычислить фракцию выброса (процент крови, выталкиваемый левым желудочком при каждом ударе сердца). Оценка сократительной способности сердца помогает определить степень поражения сердца.
Чрескожное коронарное вмешательство (ЧКВ): Катетер с баллоном, прикрепленным к его кончику, продвигается в суженную коронарную артерию после чего баллон раздувают, чтобы расширить суженный участок. Врачи обычно используют катетер для введения проволочной сеточной трубочки (стента) в артерию, чтобы не дать ей закрыться вновь.
Вальвулопластика: Катетер используется для расширения суженного отверстия сердечного клапана.
Замена сердечного клапана: Катетер используется для замены сердечного клапана без удаления старого клапана или хирургического вмешательства.
Если для установки катетера используется артерия, место прокола должно подвергаться постоянному давлению в течение 10–20 минут после удаления всех инструментов. Давление предотвращает кровотечение и образование синяка. Однако иногда в месте прокола все же возникает кровотечение, приводящее к образованию большой гематомы (синяка), которая может сохраняться в течение нескольких недель, но практически всегда проходит сама по себе. Кроме того, для закрытия отверстия от катетера в артерии могут использоваться сшивающие аппараты.
Поскольку введение катетера в сердце может вызвать нарушение сердечного ритма, осуществляется мониторинг с помощью электрокардиографии (ЭКГ). Как правило, врачи могут восстановить ритм, переместив катетер в другое положение. Если эта манипуляция не помогает, катетер удаляется. В очень редких случаях стенки сердца могут быть повреждены или проколоты при введении катетера, тогда может потребоваться немедленное хирургическое вмешательство по их восстановлению.
Катетеризация сердца может выполняться на правой или левой половине сердца.
Катетеризация правых отделов сердца
Катетеризация правых отделов сердца выполняется для получения информации о камерах сердца в правой половине (правое предсердие и правый желудочек) и трехстворчатом клапане (расположенном между этими двумя камерами), а также определения объема крови, перекачиваемого сердцем. Правое предсердие получает бедную кислородом кровь от вен, собирающих ее из всего тела, а правый желудочек перекачивает кровь в легкие, где кровь насыщается кислородом и отдает углекислый газ. В ходе этой процедуры катетер вставляют в вену, как правило, на шее, руке или в области паха.
Катетеризация правых отделов сердца используется для количественной оценки функции сердца и выявления патологических соединений между правым и левым отделами сердца. Катетеризация правых отделов также используется для оценки необходимости трансплантации сердца или установки механического устройства для облегчения перекачивания крови, диагностики и лечения легочной гипертензии или сердечной недостаточности.
Катетеризацию легочной артерии, в ходе которой баллон на конце катетера продвигают через правое предсердие и желудочек и размещают в легочной артерии (соединяющей правый желудочек с легкими), иногда выполняют во время катетеризации правых отделов сердца в рамках некоторых обширных операций и в отделениях интенсивной терапии.
Катетеризация левых отделов сердца
Катетеризация левых отделов сердца выполняется для получения информации о камерах левых отделов сердца (левое предсердие и левый желудочек), митральном клапане (расположенном между левым предсердием и левым желудочком) и аортальном клапане (расположенном между левым желудочком и аортой). Левое предсердие получает обогащенную кислородом кровь из легких, а левый желудочек перекачивает эту кровь в тело. Эта процедура обычно выполняется в сочетании с коронарографией, чтобы получить информацию о коронарных артериях.
Для катетеризации левых отделов сердца катетер вводят в артерию, обычно на руке (возле локтя или запястья), шее или в паху, и продвигают по этой артерии в аорту — большую артерию, несущую кровь из сердца.
Коронарография
При ангиографиирентгеноконтрастное вещество, которое представляет собой жидкость, видимую на рентгеновском снимке, вводят в кровеносный сосуд и выполняют рентгеновские снимки для получения детальных изображений кровеносных сосудов. С помощью коронарографии получают информацию о венечных артериях, которые снабжают сердце богатой кислородом кровью. Коронарография выполняется во время катетеризации левых отделов сердца, поскольку венечные (коронарные) артерии ответвляются от аорты сразу после ее отхождения от левого желудочка сердца (см. Кровоснабжение сердца). Обе процедуры практически всегда выполняются одновременно.
После введения местного анестетика врач вводит тонкий катетер через разрез в артерии на руке (возле локтя или запястья), шее или в области паха. Катетер продвигается в сердце, а затем в коронарные артерии. Во время введения врач использует рентгеноскопию (непрерывная процедура контроля с помощью рентгеновских лучей), чтобы наблюдать за ходом катетера по мере продвижения на место.
После достижения кончиком катетера нужного участка в коронарные артерии через катетер вводят рентгеноконтрастное вещество, при этом контур артерий отображается на видеоэкране и записывается на носитель.
Врачи используют эти снимки для обнаружения закупорки (ишемической болезни сердца) или спазма венечных артерий. По снимкам можно определить, требуется ли ангиопластика (восстановление проходимости сосуда с помощью небольшого баллона, вставляемого через катетер), установка стента (небольшой расширяющейся полой сетчатой трубочки для сохранения проходимости венечной артерии) или операция аортокоронарного шунтирования, чтобы кровь могла попасть в заблокированный участок.
Миниатюрные ультразвуковые датчики на кончике катетеров для венечных артерий могут выполнять снимки стенок венечных сосудов и отображать движение крови. Этот метод (внутрисосудистое ультразвуковое исследование или ВСУЗИ) все чаще используется одновременно с коронарографией. Миниатюрные датчики давления на кончике катетера могут определить степень изменения давления до и после сужения венечной артерии. Эта методика (называемая измерением фракционного резерва кровотока или ФРК) используется для определения степени сужения кровеносных сосудов.
Коронарография редко вызывает дискомфорт и обычно занимает от 30 до 50 минут. Если пациент не является тяжелобольным, он может быть отпущен домой через короткое время после процедуры.
В момент введения рентгеноконтрастного препарата в аорту или камеру сердца у пациента может появиться временное ощущение тепла, разливающегося по всему телу по мере его распределения по сосудам. Частота сердечных сокращений может повыситься, а артериальное давление может несколько снизиться. В редких случаях введение рентгеноконтрастного препарата сопровождается кратковременным замедлением сердечного ритма или даже остановкой сердца. Пациенту предлагают энергично кашлять во время процедуры, чтобы не допустить таких нарушений, которые редко бывают серьезными. В редких случаях развиваются незначительные осложнения, такие как тошнота, рвота и кашель.
Серьезные осложнения, такие, как шок, судороги, проблемы с почками и внезапное прекращение сердечных сокращений (остановка сердца), возникают очень редко. Побочные эффекты рентгеноконтрастных веществ включают аллергические реакции и нарушение почек. Аллергические реакции на контраст варьируются от кожной сыпи до редких опасных для жизни реакций, называемых анафилаксией. Специалисты, выполняющие процедуру, обучены методикам экстренного лечения осложнений коронарографии. Нарушение почек почти всегда разрешается самостоятельно. Тем не менее, врачам следует соблюдать осторожность при выполнении ангиографии у лиц с уже имеющимися нарушениями функции почек.
Риск осложнений повышается у пожилых людей, хотя его уровень все равно остается низким. Коронарография является обязательной процедурой при решении вопроса о выполнении ангиопластики или аортокоронарного шунтирования.