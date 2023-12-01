Катетеризация сердца и коронарография

Катетеризация сердца широко используется для диагностики и лечения различных заболеваний сердца. Катетеризация сердца может использоваться для измерения объема крови, перекачиваемого сердцем в минуту (сердечного выброса), и для выявления врожденных пороков сердца, а также выявления и биопсии опухолей, поражающей сердце (например, миксомы).

Сердечный катетер Изображение

Эта процедура представляет собой единственный способ прямого измерения давления крови в каждой камере сердца и в основных кровеносных сосудах, идущих от сердца к легким.

При катетеризации сердца тонкий катетер (маленькая гибкая полая пластиковая трубка) вводится в артерию или вену в области шеи, плеча или паха/верхней части бедра через прокол, сделанный с помощью иглы. Местная анестезия дается для обезболивания места введения. Затем катетер продвигается через крупные кровеносные сосуды в камеры сердца и/или в коронарные артерии. Процедура проводится в клинических условиях и занимает 40–60 минут.

Через трубку можно перемещать различные небольшие инструменты к кончику катетера. К ним относятся инструменты для измерения давления крови в каждой камере сердца и в кровеносных сосудах, связанных с сердцем, для осмотра или получения ультразвукового изображения внутреннего слоя кровеносных сосудов, забора образцов крови из различных частей сердца или забора образца ткани с внутренней стороны сердца для исследования под микроскопом (биопсия). Распространенные процедуры, выполняемые через катетер, включают следующие:

Коронарография: Катетер используется для введения рентгеноконтрастного вещества в питающие сердце кровеносные сосуды (венечные артерии), чтобы их можно было увидеть на рентгеновских снимках.

Вентрикулография: Вентрикулография является одним из видов ангиографии, в ходе которой рентгеновские снимки выполняются после введения рентгеноконтрастного вещества через катетер в левый или правый желудочек сердца. С помощью этой процедуры врачи могут наблюдать движение левого или правого желудочка и, таким образом, оценить сократительную способность сердца. На основе результатов оценки сократительной способности сердца врачи могут вычислить фракцию выброса (процент крови, выталкиваемый левым желудочком при каждом ударе сердца). Оценка сократительной способности сердца помогает определить степень поражения сердца.

Чрескожное коронарное вмешательство (ЧКВ): Катетер с баллоном, прикрепленным к его кончику, продвигается в суженную коронарную артерию после чего баллон раздувают, чтобы расширить суженный участок. Врачи обычно используют катетер для введения проволочной сеточной трубочки (стента) в артерию, чтобы не дать ей закрыться вновь.

Вальвулопластика: Катетер используется для расширения суженного отверстия сердечного клапана.

Замена сердечного клапана: Катетер используется для замены сердечного клапана без удаления старого клапана или хирургического вмешательства.

Если для установки катетера используется артерия, место прокола должно подвергаться постоянному давлению в течение 10–20 минут после удаления всех инструментов. Давление предотвращает кровотечение и образование синяка. Однако иногда в месте прокола все же возникает кровотечение, приводящее к образованию большой гематомы (синяка), которая может сохраняться в течение нескольких недель, но практически всегда проходит сама по себе. Кроме того, для закрытия отверстия от катетера в артерии могут использоваться сшивающие аппараты.

Поскольку введение катетера в сердце может вызвать нарушение сердечного ритма, осуществляется мониторинг с помощью электрокардиографии (ЭКГ). Как правило, врачи могут восстановить ритм, переместив катетер в другое положение. Если эта манипуляция не помогает, катетер удаляется. В очень редких случаях стенки сердца могут быть повреждены или проколоты при введении катетера, тогда может потребоваться немедленное хирургическое вмешательство по их восстановлению.

Катетеризация сердца может выполняться на правой или левой половине сердца.

Катетеризация правых отделов сердца Катетеризация правых отделов сердца выполняется для получения информации о камерах сердца в правой половине (правое предсердие и правый желудочек) и трехстворчатом клапане (расположенном между этими двумя камерами), а также определения объема крови, перекачиваемого сердцем. Правое предсердие получает бедную кислородом кровь от вен, собирающих ее из всего тела, а правый желудочек перекачивает кровь в легкие, где кровь насыщается кислородом и отдает углекислый газ. В ходе этой процедуры катетер вставляют в вену, как правило, на шее, руке или в области паха. Катетеризация правых отделов сердца используется для количественной оценки функции сердца и выявления патологических соединений между правым и левым отделами сердца. Катетеризация правых отделов также используется для оценки необходимости трансплантации сердца или установки механического устройства для облегчения перекачивания крови, диагностики и лечения легочной гипертензии или сердечной недостаточности. Катетеризацию легочной артерии, в ходе которой баллон на конце катетера продвигают через правое предсердие и желудочек и размещают в легочной артерии (соединяющей правый желудочек с легкими), иногда выполняют во время катетеризации правых отделов сердца в рамках некоторых обширных операций и в отделениях интенсивной терапии.