Углеводы, белки и жиры

Белки состоят из элементов, называемых аминокислотами, соединенных в сложную цепочку. Поскольку белки — это сложные молекулы, организму нужно больше времени, чтобы их расщепить. Поэтому они являются гораздо более медленным и длительным источником энергии, чем углеводы.

Существует 20 аминокислот. Некоторые из них организм вырабатывает из содержащихся в нем компонентов, но он не может синтезировать 9 аминокислот, которые называются незаменимыми аминокислотами. Они должны поступать с пищей. Человеку нужно 8 аминокислот: изолейцин, лейцин, лизин, метионин, фенилаланин, треонин, триптофан и валин. Детям нужна также 9-я кислота — гистидин.

Процентная доля белка, которую организм может использовать для синтеза незаменимых аминокислот, для разных белков различна. Организм может использовать 100 % белка, содержащегося в яйце, и высокий процент белков, содержащихся в молоке и мясе. Организм может использовать чуть меньше половины белка, содержащегося в большинстве овощей и злаков.

Белок нужен организму для поддержания и замены тканей, а также для функционирования и роста. Белок обычно не используется для получения энергии. Однако, если организм не получает достаточно калорий из других питательных веществ или из жира, накопленного в организме, белок расщепляется на кетоновые тела, которые используются для получения энергии. Если белка потребляется больше, чем нужно, организм расщепляет белок и откладывает его компоненты в виде жира.

В организме содержится большое количество белка. Белок — основной строительный элемент организма, он является основным структурным компонентом большинства клеток. Например, мышечная ткань, соединительная ткань и кожа целиком построены из белка.

Взрослым людям необходимо употреблять около 60 граммов белка в день (0,8 грамма на килограмм массы тела или 10–15 % от общего количества калорий). Вопрос о том, помогает ли потребление большего количества пищи большинству взрослых, остается спорным. Взрослым, которые хотят накачать мышцы, нуждаются в большем количестве. Детям также требуется больше белка, потому что они растут. Беременным, кормящим или имеющим критическое заболевание людям также необходимо большее количество. Людям, ограничивающим количество калорий для снижения массы тела, обычно требуется больше белка, чтобы предотвратить потерю мышечной массы в результате снижения массы тела. Пожилым людям может потребоваться повышение уровня белка до 1,2 г/кг массы тела. Тем не менее, это количество является чрезмерным и потенциально опасным при определенных заболеваниях, таких как нарушение функции почек и почечная недостаточность. Исследования также показывают, что белок более сытный (позволяет людям чувствовать себя сытыми дольше), чем углеводы и жиры.