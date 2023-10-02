Недостаточное питание — это нехватка калорий или одного или нескольких незаменимых питательных веществ.

Недостаточное питание может иметь место потому, что люди не в состоянии получить или приготовить пищу, страдают нарушениями, которые затрудняют прием или усвоение пищи, или у них значительно возрастает потребность в калориях, как это возникает в периоды интенсивного роста.

Недостаточное питание часто бывает очевидным: У таких людей пониженная масса тела, кости торчат, кожа сухая и неэластичная, волосы сухие и легко выпадают.

Врачи обычно могут диагностировать недостаточность питания по внешнему виду, росту и весу человека с учетом его обстоятельств (включая сведения о рационе питания и снижении массы тела).

Людям дают пищу, постепенно повышая количество, по возможности через рот, но иногда через зонд, который через горло вводится в желудок, или катетер, который вставляется в вену (внутривенно).

Обычно считается, что недостаточное питание — это прежде всего нехватка калорий (т.е. недостаточное потребление пищи в целом) или белка. Дефицит витаминов и дефицит минералов принято считать отдельными нарушениями. Однако при нехватке калорий скорее всего также не хватает витаминов и минералов. Недостаточное питание — это, в сущности, вид нарушения питания, и эти термины часто используются взаимозаменяемо.

Нарушение питания — это нарушение баланса между питательными веществами, которые необходимы организму, и питательными веществами, которые он получает. Таким образом, нарушение питания включает в себя как избыточное питание (потребление слишком большого количества калорий или какого-либо конкретного питательного вещества — белка, жира, витамина, минерала или пищевой добавки), так и недостаточное питание.

С 2014 года количество людей, страдающих от недоедания, в мире увеличилось. В отчете «Состояние продовольственной безопасности и питания в мире в 2023 году» Организация Объединенных Наций по продовольствию и сельскому хозяйству (FAO, Food and Agriculture Organization) сообщила о том, что в 2023 году от недоедания страдали почти 735 миллионов людей (или 9,2 % всего населения), что выше показателя 2019 года на 122 миллиона человек. Большинство проживает в странах с низким уровнем продовольственной безопасности. Распространенность недостаточного питания в Африке увеличилась с 19,4 % в 2021 году до 19,7 % в 2022 году. Но в Азии распространенность недостаточного питания снизилась с 8,8 % в 2021 году до 8,5 % в 2022 году — снижение более чем на 12 миллионов человек. Однако эти показатели на 58 миллионов выше уровня перед пандемией. По оценкам, в 2030 году от хронического недоедания будет страдать почти 600 миллионов человек. Этот показатель на 23 миллиона больше, чем было бы, если бы не началась война на Украине, и на 119 миллионов больше, чем если бы не было ни пандемии, ни войны на Украине.

Недостаточное питание прогрессирует поэтапно. Оно может развиваться медленно или очень быстро, как это может происходить при быстром прогрессировании рака. При недостаточном потреблении калорий организм сначала расщепляет свой собственный жир и использует его для получения калорий; это во многом напоминает ситуацию, когда сжигают мебель, чтобы обогреть дом. Использовав запасы жира, организм может начать расщеплять другие ткани, например, мышцы и ткани внутренних органов, что ведет к серьезным проблемам, включая смертельный исход.

Белково-энергетическая недостаточность Недостаточное потребление белка и калорий (также называемое белково-энергетической недостаточностью) — это серьезный дефицит белка и калорий, который возникает, когда человек потребляет недостаточно белка и калорий в течение длительного времени. В странах с низким уровнем продовольственной безопасности недостаточное потребление белка и калорий часто встречается у детей. Она является одной из причин, способствующих смерти более чем половины умирающих детей (например, в связи с повышением риска развития опасных для жизни инфекций, а при развитии инфекций в связи с увеличением тяжести таких инфекций). Однако при недостаточности питания это нарушение может затронуть любого человека, независимо от возраста. Во всем мире наиболее важной профилактической стратегией является снижение уровня бедности и улучшение просвещения в сфере питания и мер общественного здравоохранения. Белково-энергетическая недостаточность проявляется в трех основных формах: Кахексия

Квашиоркор

Маразматический квашиоркор Кахексия Кахексия — это тяжелый дефицит калорий и белка. Она, как правило, развивается у грудных и маленьких детей. Обычно она приводит к снижению массы тела, потере мышечной массы и жира и обезвоживанию. Грудное вскармливание обычно защищает от кахексии. Квашиоркор Квашиоркор — это тяжелая дистрофия на фоне недостатка белков. Квашиоркор встречается реже, чем кахексия. Этот термин образован от африканского слова, означающего «первый ребенок – второй ребенок», потому что у первенца обычно развивается квашиоркор, когда рождается второй ребенок и занимает его место у груди матери. Так как квашиоркор чаще развивается у детей, когда их отнимают от груди, то обычно это происходит в более старшем возрасте, чем развитие кахексии. Квашиоркор чаще всего встречается в определенных регионах мира, где в основных продуктах питания и продуктах, которыми кормят детей после отлучения от груди, содержится мало белка, даже несмотря на то, что они дают достаточно калорий в виде углеводов. Примерами таких пищевых продуктов служат ямс, маниок, рис, сладкий картофель и зеленые бананы. Однако квашиоркор может развиться у любого человека, если его рацион питания состоит в основном из углеводов. У людей с квашиоркором наблюдается задержка жидкости, поэтому они выглядят отечными и одутловатыми. В случае тяжелого квашиоркора может отмечаться вздутый живот. Маразматический квашиоркор Маразматический квашиоркор возникает, когда ребенок с квашиоркором потребляет недостаточно калорий. У людей с этим расстройством происходит задержка жидкости, а их мышцы и жировая ткань атрофируются. Голодание Полное истощение — это крайняя форма белково-энергетической недостаточности. Оно наступает в результате полного отсутствия питательных веществ в течение длительного времени. Как правило, оно происходит потому, что пища недоступна (например, во время массового голода), но иногда возникает и при наличии пищи (например, когда люди постятся или страдают нейрогенной анорексией).

Причины недостаточного питания Недостаточное питание вызвано социальными, культурными и политическими факторами, включая следующие: Бедность

война;

гражданские беспорядки;

перенаселенность;

небезопасные условия проживания;

Инфекционные заболевания

пандемия;

урбанизация. Бедность является основной причиной недостаточного питания в странах с низким, средним и высоким уровнем доходов. Она также является наиболее распространенной причиной нехватки продовольствия. В регионах, где проблемы продовольственной безопасности не так широко распространены, недостаточное питание обычно встречается гораздо реже, чем избыточное питание. Некоторые условия увеличивают риск недостаточного питания. К таким условиям (факторам риска) относятся: Неспособность получить пищу

Бездомность

Наличие психических расстройств

Заболевания, нарушающие потребление, переваривание (метаболизм) или всасывание питательных веществ

Хроническая диарея, вызывающая потерю питательных веществ

Тяжелые болезни (тяжелобольные могут быть не в состоянии употреблять достаточное количество пищи из-за потери аппетита или из-за сильно возросшей потребности организма в питательных веществах)

Прием определенных лекарственных препаратов или употребление определенных веществ, например, алкоголя или запрещенных наркотиков

курение;

Маленький возраст (новорожденные младенцы, дети и подростки подвержены риску недостаточного питания в связи с ростом их организма и, следовательно, им требуется много калорий и питательных веществ)

пожилой возраст; У людей может не быть возможности получить пищу, потому что они не могут ее себе позволить, они не могут добраться до магазина или физически не способны делать покупки. В некоторых регионах мира запасы продовольствия недостаточны в связи с войной, засухой, наводнением или другими факторами. Некоторые расстройства, такие как нарушения всасывания, препятствуют всасыванию витаминов и минералов. Хирургическое вмешательство, включающее удаление части пищеварительного тракта, может оказывать такой же эффект. В результате некоторых заболеваний, таких как СПИД, онкологические заболевания или депрессия, люди теряют аппетит и употребляют меньше пищи, что приводит к недостаточному питанию. Прием некоторых препаратов может способствовать недостаточному питанию. Этим людям может быть свойственно следующее: Снижать аппетит: Примерами являются лекарственные препараты, применяемые для лечения повышенного артериального давления (например, диуретики), сердечной недостаточности (например, дигоксин) или онкологических заболеваний (например, цисплатин).

Вызывать тошноту, вследствие чего снижается аппетит

Повышать обмен веществ (таких как тироксин и теофиллин) и таким образом увеличить потребность в калориях и питательных веществах

Препятствовать всасыванию определенных питательных веществ в кишечнике Злоупотребление алкоголем снижает аппетит, поскольку он содержит калории, но имеет низкую питательную ценность. Так как алкоголь повреждает печень, он также может нарушать всасывание и использование питательных веществ. Расстройство, связанное с употреблением алкоголя, может вызывать дефицит магния, цинка и некоторых витаминов, включая тиамин. Кроме того, прекращение приема некоторых лекарственных препаратов (например, анксиолитиков и нейролептиков) или прекращение употребления алкоголя могут привести к снижению массы тела. Курение притупляет вкусовые ощущения и обоняние, отчего пища становится менее аппетитной. По-видимому, курение также вызывает изменения в организме, которые способствуют снижению массы тела. В частности, курение стимулирует симпатическую нервную систему, которая повышает расход энергии организмом. Некоторые заболевания сильно повышают потребность в калориях. Они включают инфекции, травмы, гиперактивную щитовидную железу (гипертиреоз), обширные ожоги и длительный жар. В Соединенных Штатах Америки примерно каждый 7-й пожилой человек, проживающий в домашних условиях, потребляет менее 1000 калорий в сутки, что недостаточно для нормального питания. Половина пожилых людей в больницах и учреждениях, предоставляющих долгосрочный уход, не получают достаточно калорий. Знаете ли Вы, что... У пожилых людей недостаточность питания возникает под воздействием многих факторов, включая возрастные изменения в организме (см. боковую панель Взгляд на старение: недостаточное питание). Таблица Причины недостаточного питания Таблица

Симптомы недостаточного питания Наиболее очевидный признак нехватки калорий — это потеря жира (жировой ткани). Таблица Как истощение влияет на организм Таблица Если человек голодает в течение примерно 1 месяца, он теряет около одной четверти массы тела. Если голодание длится продолжительное время, взрослые могут потерять до половины массы тела, а дети могут потерять даже больше. Кости выпячиваются, и кожа становится тонкой, сухой, неэластичной, бледной и холодной. Постепенно исчезает жир на лице, из-за чего щеки выглядят впалыми, а глаза кажутся запавшими. Волосы становятся сухими и редкими, легко выпадают. Тяжелое истощение мышечной и жировой ткани называется кахексией. Кахексия может возникать в результате избыточной выработки веществ, называемых цитокинами, которые производятся иммунной системой в ответ на какое-либо нарушение, например, инфекцию, онкологические заболевания или СПИД. Другие симптомы включают утомляемость, неспособность сохранять тепло, диарею, потерю аппетита, раздражительность и апатию. В очень тяжелых случаях человек может перестать реагировать на окружающее (состояние, называемое ступором). Человек чувствует слабость и не способен заниматься обычной деятельностью. У женщин менструации становятся нерегулярными или прекращаются. При тяжелой недостаточности питания жидкость может накапливаться в руках, ногах и брюшной полости. Количество некоторых видов лейкоцитов снижается, что напоминает ситуацию у людей, больных СПИДом. В результате иммунная система ослабевает, и повышается риск инфекций. Если дефицит калорий сохраняется длительное время, может развиться печеночная недостаточность, сердечная недостаточность и/или дыхательная недостаточность. При абсолютном голодании (совсем без употребления пищи) смерть наступает через 8–12 недель. У страдающих от сильного недоедания детей могут возникать нарушения роста. Может быть выражено замедленное поведенческое развитие, а также может возникнуть умственная отсталость легкой степени и сохраняться, как минимум, до достижения школьного возраста. Недостаточное питание у детей может иметь долгосрочные последствия, даже при лечении. В некоторых случаях нарушение умственных способностей и проблемы с пищеварением могут сохраниться на всю жизнь. При наличии лечения большинство взрослых могут полностью поправиться.

Диагностика недостаточного питания Обследование врачом;

иногда анализы крови. Врачи обычно могут поставить диагноз недостаточного питания, задавая вопросы о рационе питания и снижении массы тела, а также на основании физикального обследования (см. также Оценку статуса питания). Тяжелое, постоянное недостаточное питание обычно можно диагностировать на основании внешнего вида и анамнеза человека. Врачи также задают вопросы о том, способен ли человек купить и приготовить еду, о наличии других расстройств, о приеме лекарственных препаратов или других веществ, о настроении и психической функции. Они могут использовать стандартизированные опросники, чтобы получить необходимую информацию. Ответы на эти вопросы помогают подтвердить диагноз, в особенности, когда недостаточное питание менее очевидно, и установить причину. Особенно важно установить причину у детей. В ходе медицинского осмотра врачи делают следующее: Измеряют рост и массу тела

Определяют индекс массы тела (ИМТ)

Измеряют количество мышечной и жировой ткани в средней части предплечья, измеряя окружность предплечья и толщину кожной складки на задней части левого предплечья (кожную складку трицепса)

Проверяют наличие других симптомов, которые могут указывать на недостаточное питание (например, изменения кожи и волос, накопление жидкости в конечностях или брюшной полости) Полученные данные помогают подтвердить диагноз и определить, насколько тяжелой является недостаточность питания. Проведение анализов Проведение анализов зависит от обстоятельств. Например, если причина очевидна и может быть устранена, то обычно нет необходимости выполнять анализы. Чаще всего выполняется анализ крови, чтобы измерить уровень альбумина (который понижается, когда люди не потребляют достаточного количества белка). Врачи также могут измерить количество определенных лейкоцитов (белых клеток крови), которое снижается при обострении недостаточного питания. Выполняются другие анализы крови, в том числе, общий анализ крови. Также могут быть выполнены кожные пробы с целью проверить работу иммунной системы. Под кожу вводится вещество, содержащее антиген (который обычно запускает иммунную реакцию). Если реакция происходит через определенное время, значит, иммунная система работает нормально. Задержка или отсутствие реакции указывает на проблему иммунной системы, которая может быть связана с недостаточным питанием. Если врачи подозревают дефицит витаминов и минералов, то обычно выполняются анализы крови для определения уровня этих питательных веществ. Если врачи подозревают, что причина кроется в другом заболевании, могут быть выполнены другие анализы, помогающие установить причину. Например, если у человека тяжелая диарея, которая не проходит несмотря на лечение, врачи могут взять образец кала для анализа на микроорганизмы, способные вызывать инфекцию. Для обнаружения инфекции могут быть проведены обследования, например, анализ мочи и рентген органов грудной клетки. Взгляд на старение: Недостаточное питание

Лечение недостаточного питания Кормление, обычно через рот

Лечение причины

Иногда зондовое или внутривенное питание

При тяжелых случаях недостаточного питания иногда лекарственные препараты Для большинства людей лечение недостаточного питания включает постепенное увеличение количества потребляемых калорий. Наилучший способ — прием питательной пищи небольшими порциями несколько раз в день. Например, людям, которые голодали, сначала дают пищу в небольшом количестве и часто (6–12 раз в сутки). Затем количество пищи постепенно увеличивается. Если у детей диарея, кормление можно отложить на день-два, чтобы диарея не усилилась. Во время этого перерыва важно давать им жидкости. Людям, у которых есть проблемы с перевариванием твердой пищи, могут потребоваться жидкие пищевые добавки или жидкая диета. Часто используются пищевые добавки без лактозы или с ее сниженным содержанием (такие как добавки на основе йогурта), так как многие люди плохо переваривают лактозу (вид сахара в молочных продуктах), а недостаточное питание может усугубить проблему. Если люди с такой проблемой употребляют пищу, содержащую лактозу, у них может начаться диарея. Также даются добавки, содержащие поливитамины, чтобы люди наверняка получали достаточное количество всех необходимых им питательных веществ. Необходимо лечить заболевания, которые могут обусловливать недостаточное питание (например, инфекцию). Некоторые эксперты рекомендуют назначать антибиотики всем детям, страдающим от недостаточного питания, даже при отсутствии явной инфекции. В случае тяжелой недостаточности питания человеку может потребоваться госпитализация. Слишком быстрое кормление после тяжелой недостаточности питания может вызвать такие осложнения, как диарея и нарушение водного баланса, баланса глюкозы (сахара) и других питательных веществ. Эти осложнения обычно исчезают, если кормление проводить более медленно. Питательные вещества по возможности даются в виде пищи. Если они не могут быть получены через рот, питательные вещества могут вводиться одним из следующих методов: Через зонд, введенный в пищеварительный тракт (зондовое питание)

Через трубку (катетер), введенную в вену (внутривенное питание) Питание через зонд Зондовое кормление (энтеральное питание) может использоваться для питания людей, у которых пищеварительный тракт работает нормально, если они не могут потреблять достаточного количества пищи для удовлетворения своих потребностей в питании (например, люди с тяжелыми ожогами), или если они не могут глотать (например, после инсульта). Назогастральная интубация Изображение При питании через зонд тонкую пластиковую трубку (назогастральный зонд) вводят через нос и продвигают далее вниз по горлу до тех пор, пока она не достигнет желудка или тонкого кишечника (это называется назогастральной интубацией). Если питание через зонд требуется в течение длительного времени, зонд для питания можно установить непосредственно в желудок или тонкую кишку через небольшой разрез в брюшной стенке. Зонд для питания Изображение Пища, которую вводят через трубку, должна содержать все минералы и питательные вещества, необходимые человеку. Существуют специальные растворы, включая некоторые растворы для людей с особыми потребностями (например, ограничения на потребление жидкости). Твердую пищу можно также обработать и давать через назогастральный зонд. Питание через зонд можно вводить медленно и непрерывно или в большем количестве (называемом болюс) через каждые несколько часов. Питание через зонд вызывает много проблем, в том числе проблем, которые могут угрожать жизни. Вдыхание (аспирация) пищи в легкие. У пожилых людей аспирация является наиболее распространенной проблемой в связи с питанием через зонд. Аспирация пищи может привести к пневмонии. Аспирация пищи менее вероятна, когда раствор вводится медленно, а изголовье кровати поднято на 1–2 часа после питания через зонд, чтобы снизить риск отрыгивания пищи (регургитации).

Диарея и дискомфорт в животе. Изменение раствора или более медленное введение может уменьшить эти проблемы.

Раздражение тканей. Зонд может раздражать и разрушать ткани носа, горла или пищевода. В случае раздражения тканей зонд для питания можно удалить и продолжить питание, используя трубку другого типа. Внутривенное питание Внутривенное питание (парентеральное питание) используется, когда пищеварительный тракт не может адекватно всасывать питательные вещества (например, у людей с нарушением всасывания). Оно также применяется, когда необходимо временно освободить пищеварительный тракт от пищи (например, у людей с тяжелым язвенным колитом или тяжелым панкреатитом). Пища, вводимая внутривенно, может обеспечивать потребности человека в питании частично (частичное парентеральное питание) или полностью (полное парентеральное питание). Для полного парентерального питания требуется большая внутривенная трубка (катетер), которая вставляется в крупную вену, например, в подключичную вену, расположенную под ключицей. Внутривенное питание также может вызвать такие проблемы, как: Инфекция Риск инфекции существует постоянно, потому что катетер обычно оставляют на длительное время, а проходящий по нему раствор содержит много глюкозы (сахара), который способствует росту бактерий. Люди, получающие полное парентеральное питание, находятся под тщательным наблюдением, чтобы не пропустить появления признаков инфекции.

Слишком большое количество воды (объемная перегрузка): Слишком большое количество воды может вызвать скопление жидкости в легких и затруднение дыхания. Поэтому врачи регулярно следят за массой тела человека и количеством выделенной мочи. Иногда можно снизить риск, рассчитав требуемое количество воды перед началом питания.

Нарушение баланса и дефицит питательных веществ. В редких случаях может возникнуть дефицит определенных витаминов и минералов. Врачи периодически измеряют содержание в крови растворенных минералов (электролитов), глюкозы и мочевины (показатель функции почек) для своевременного выявления определенных нарушений баланса питательных веществ. После чего раствор корректируют соответствующим образом.

Снижение плотности костей. Применение полного парентерального питания продолжительностью более 3 месяцев вызывает у некоторых людей снижение плотности костей. Причина не выяснена, и наилучшим лечением является временное или постоянное прекращение этого вида питания.

Проблемы с печенью. Полное парентеральное питание может вызывать нарушение функции печени, которое чаще всего возникает у недоношенных детей. Чтобы следить за работой печени, выполняют анализы крови. Может помочь коррекция раствора.

Проблемы с желчным пузырем. Могут образоваться камни в желчном пузыре. Лечение включает коррекцию раствора и, по возможности, кормление через рот или через зонд для питания. Лекарственные препараты Людям, которые сильно страдают от недостаточного питания, иногда назначают лекарственные препараты, повышающие аппетит (например, дронабинол или мегестрол), либо лекарственные препараты для увеличения мышечной массы (например, гормон роста) или анаболические стероиды (например, нандролон или тестостерон).