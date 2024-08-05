Избыток витамина К

Токсичность витамина К случается редко, но чаще всего встречается у младенцев, находящихся на искусственном вскармливании.

Витамин К имеет две формы:

Филлохинон: Эта форма содержится в растениях и потребляется с пищей. Она лучше всасывается, если потребляется с жиром. Филлохинон не токсичен, даже в больших количествах.

Менахинон: Эта форма производится бактериями в кишечнике, но производится лишь малое количество. В некоторых странах эта форма используется в пищевых добавках.

Витамин K необходим для нормального свертывания крови. Он также необходим для здоровья костей и других тканей.

Эффекты токсичности витамина К могут включать анемию в связи с разрывом эритроцитов и желтуху. Желтуха у новорожденных может вызвать билирубиновую энцефалопатию (тип поражения головного мозга).

(См. также Общие сведения о витаминах).