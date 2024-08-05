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Избыток витамина К

(Токсичность витамина К)

Авторы:Larry E. Johnson, MD, PhD, University of Arkansas for Medical Sciences
Проверено/пересмотрено авг. 2024
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Токсичность витамина К случается редко, но чаще всего встречается у младенцев, находящихся на искусственном вскармливании. 

    Витамин К имеет две формы:

    • Филлохинон: Эта форма содержится в растениях и потребляется с пищей. Она лучше всасывается, если потребляется с жиром. Филлохинон не токсичен, даже в больших количествах.

    • Менахинон: Эта форма производится бактериями в кишечнике, но производится лишь малое количество. В некоторых странах эта форма используется в пищевых добавках.

    Витамин K необходим для нормального свертывания крови. Он также необходим для здоровья костей и других тканей.

    Эффекты токсичности витамина К могут включать анемию в связи с разрывом эритроцитов и желтуху. Желтуха у новорожденных может вызвать билирубиновую энцефалопатию (тип поражения головного мозга). 

    (См. также Общие сведения о витаминах).

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    Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

    Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.