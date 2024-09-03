Стойкая патологическая эрекция (приапизм) — болезненная стойкая эрекция, не связанная с сексуальным желанием или возбуждением. Наиболее распространена у мальчиков в возрасте 5–10 лет и у мужчин в возрасте 20–50 лет. (См. также Общие сведения о симптомах заболеваний мочевыводящих путей).

Половой член состоит из трех цилиндрических пространств (пазух) ткани, через которую может протекать кровь. Эта ткань называется эректильной тканью. Две большие пазухи (пещеристые тела) расположены по сторонам. Третья пазуха (губчатое тело) окружает уретру и заканчивается в виде конусообразного конца пениса (головки полового члена). Когда эти пазухи заполняются кровью, половой член становится больше и тверже (эрекция). Затем мышцы вокруг вен паха уплотняются, предотвращая отток крови из полового члена и поддерживая его эрекцию.

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Ишемический приапизм Большинство случаев стойкой патологической эрекции связаны с затруднением оттока крови из полового члена. Кровь застаивается, предотвращая поступление новой обогащенной кислородом крови в половой член. В результате в половом члене может возникнуть нехватка кислорода. Данное нарушение известно как ишемический или венозный приапизм. Интенсивная боль возникает, если эрекция длится более 4 часов. Половой член может быть эрегированным, при этом его головка может оставаться мягкой. Продолжительный приапизм может привести к эректильной дисфункции или даже к некрозу ткани полового члена. Рецидивирующий приапизм — это рецидивирующая форма ишемического приапизма, при которой эпизоды эрекции чередуются с периодами, когда половой член не эрегирован.

Неишемический приапизм Реже приапизм обусловлен неконтролируемым притоком крови в половой член. Такой аномальный приток крови обычно происходит из-за травмы артерии в области паха. Неишемический приапизм также называется высокоточным приапизмом или приапизмом с повышенным кровотоком. Он причиняет меньше боли по сравнению с ишемическим приапизмом и не приводит к некрозу ткани. Половой член эрегирован, но не полностью твердый. Последующая эректильная дисфункция развивается намного реже, чем при ишемическом приапизме.

Причины стойкой патологической эрекции Приапизм, вероятно, развивается вследствие патологии кровеносных сосудов, эритроцитов или нарушений нервной регуляции, которые блокируют кровь в эректильной ткани полового члена. Иногда врачи не могут определить причину приапизма. Распространенные причины Причины некоторым образом отличаются в зависимости от возраста. У мужчин наиболее распространенной причиной является: Применение лекарственных препаратов для лечения эректильной дисфункции Лекарственные препараты, принимаемые для достижения эрекции, в том числе пероральные препараты (аванафил, силденафил, тадалафил и варденафил), а также препараты, вводимые в половой член (например, алпростадил), могут вызвать приапизм. У мальчиков наиболее распространенной причиной является: Болезни крови (например, серповидноклеточная анемия и реже лейкоз) Менее распространенные причины Менее распространенные причины включают: Рак предстательной железы

Травма полового члена или окружающих участков

Травма спинного мозга

Применение лекарственных препаратов (помимо препаратов, предназначенных для лечения эректильной дисфункции), например, некоторых антидепрессантов (например, тразодон) или антигипертензивных препаратов, антикоагулянтов, кортикостероидов, препаратов лития, антипсихотических препаратов, кокаина и амфетаминов

Обследование при стойкой патологической эрекции Следующая информация может помочь больным узнать, обращаться ли к врачу и чего ожидать во время проведения оценки врачом. Настораживающие признаки У мальчиков и у мужчин, страдающих от приапизма, некоторые симптомы и характеристики являются тревожными. Они включают: Сильную боль

Возраст младше 10 лет

Недавнюю травму полового члена или паховой области

Повышенная температура и ночная потливость Когда обращаться к врачу При возникновении приапизма и мальчикам, и мужчинам следует немедленно обратиться к врачу для лечения. При наличии настораживающих признаков может потребоваться дальнейшее медицинское обследование с целью выявления необычных или серьезных явлений, ставших причиной приапизма. Что делает врач Врач сначала задает вопросы о симптомах и медицинском анамнезе, а затем проводит физикальное обследование. Данные, полученные врачами при сборе анамнеза и физикальном обследовании, часто указывают на причину приапизма и на исследования, которые могут потребоваться (см. таблицу Некоторые причины и характеристики приапизма). Врачи спрашивают: В течение какого срока продолжается эрекция

Присутствует ли боль

Происходила ли травма полового члена или паховой области в недавнее время

Присутствуют ли заболевания (например, серповидноклеточная анемия), которые могут вызывать приапизм

Какие препараты принимались, включая лекарственные препараты для лечения эректильной дисфункции и запрещенные наркотики Несмотря на то, что при физикальном обследовании врач обращает пристальное внимание на гениталии для выяснения симптомов травмы или онкологических заболеваний, он также обследует область живота и проводит пальцевое ректальное обследование. Врач может также провести неврологическое обследование для выявления признаков возможного заболевания спинного мозга. Таблица Некоторые причины и характеристики приапизма Таблица Проведение анализов Необходимость в анализах зависит от того, что обнаружит врач во время изучения анамнеза и проведения физикального обследования. Часто тип приапизма (ишемический или неишемический) и его причина очевидны, например, применение лекарственных препаратов для лечения эректильной дисфункции. Если не ясно, является ли приапизм ишемическим или неишемическим, врач может взять образец крови из полового члена для анализа на наличие кислорода и других газов (измерение концентрации газов в артериальной крови). Он также может выполнить дуплексное ультразвуковое сканирование (ультразвуковое исследование, измеряющее поток крови и показывающее структуру кровеносных сосудов, по которым течет кровь). Такие анализы помогают отличить ишемический приапизм от неишемического. Ультразвуковое исследование может также показать характеристики кровотока при приапизме и анатомические патологии, способствующие приапизму. Если причина все еще неочевидна, врачи проводят анализы для выявления болезней крови и инфекций мочевыводящих путей. Проводятся следующие виды обследований: общий анализ крови;

анализ мочи и посев мочи;

иногда электрофорез гемоглобина, особенно у мальчиков или у молодых мужчин, чаще всего африканского или средиземноморского происхождения. Электрофорез гемоглобина — это анализ крови для выявления аномального гемоглобина (белок, переносящий кислород в эритроцитах), который вырабатывается при серповидноклеточной анемии. Из-за того, что некоторым мальчикам и мужчинам может быть стыдно признаться в том, что они принимали запрещенные наркотики, врачи иногда проводят анализ на наркотики. В некоторых случаях выполняется магнитно-резонансная томография (МРТ) или компьютерная томография (КТ).

Лечение стойкой патологической эрекции Простые меры, которые можно немедленно предпринять, заключаются в прикладывании льда, подъеме по лестнице или выполнении обоих этих действий. Тем не менее, приапизм является чрезвычайной ситуацией. Лечение должно начаться как можно скорее, предпочтительно урологом в отделении скорой помощи. Мальчикам и мужчинам, страдающим от интенсивной боли, дают обезболивающее (анальгетик). Если приапизм ишемический, то обычно необходимы другие меры. После обезболивания полового члена с помощью местной анестезии в половой член могут ввести лекарственный препарат, вызывающий сужение кровеносных сосудов, переносящих кровь к половому члену (например, фенилэфрин), для снижения притока крови к половому члену и уменьшения отека. Врач также может взять кровь из полового члена с помощью шприца с иглой (аспирация). Взятие крови таким образом помогает уменьшить давление и отек. Иногда врач промывает вены полового члена соленой водой (солевым раствором), чтобы помочь вывести обедненную кислородом кровь или сгустки крови. Данные действия можно выполнять несколько раз. Если они все же не оказались эффективными, врач может провести хирургическое шунтирование. Шунт — это канал, который вставляется хирургическим путем в половой член, чтобы вывести избыточный кровоток и восстановить нормальный кровоток в половом члене.