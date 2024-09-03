Неотложный позыв к мочеиспусканию

Острые позывы к мочеиспусканию, которые могут ощущаться как практически постоянное болезненное напряжение (тенезм), могут быть вызваны раздражением мочевого пузыря. Неконтролируемое мочеиспускание (недержание) может возникнуть, если больной немедленно не помочится. Острые позывы к мочеиспусканию могут быть вызваны инфекцией мочевого пузыря. Употребление кофеина и алкоголя также может способствовать острым позывам к мочеиспусканию, но редко вызывают настоятельную потребность помочиться сами по себе. В редких случаях причиной является воспаление мочевого пузыря (интерстициальный цистит).

Врач обычно может определить причину острых позывов к мочеиспусканию на основании симптомов пациента, результатов физикального обследования и общего анализа мочи. При подозрении на инфекцию могут потребоваться анализ мочи и ее посев. Иногда, особенно при подозрении на интерстициальный цистит, в мочевой пузырь вводится гибкий зонд с оптической системой (цистоскопия), или проводится биопсия мочевого пузыря.

Проводится лечение, направленное на устранение причины острых позывов к мочеиспусканию.

(См. также Общие сведения о симптомах заболеваний мочевыводящих путей).