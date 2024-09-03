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Неотложный позыв к мочеиспусканию

Авторы:Geetha Maddukuri, MD, Saint Louis University
Проверено/пересмотрено сент. 2024
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    Острые позывы к мочеиспусканию, которые могут ощущаться как практически постоянное болезненное напряжение (тенезм), могут быть вызваны раздражением мочевого пузыря. Неконтролируемое мочеиспускание (недержание) может возникнуть, если больной немедленно не помочится. Острые позывы к мочеиспусканию могут быть вызваны инфекцией мочевого пузыря. Употребление кофеина и алкоголя также может способствовать острым позывам к мочеиспусканию, но редко вызывают настоятельную потребность помочиться сами по себе. В редких случаях причиной является воспаление мочевого пузыря (интерстициальный цистит).

    Врач обычно может определить причину острых позывов к мочеиспусканию на основании симптомов пациента, результатов физикального обследования и общего анализа мочи. При подозрении на инфекцию могут потребоваться анализ мочи и ее посев. Иногда, особенно при подозрении на интерстициальный цистит, в мочевой пузырь вводится гибкий зонд с оптической системой (цистоскопия), или проводится биопсия мочевого пузыря.

    Проводится лечение, направленное на устранение причины острых позывов к мочеиспусканию.

    (См. также Общие сведения о симптомах заболеваний мочевыводящих путей).

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    Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.