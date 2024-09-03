Кровь в семенной жидкости (называется гематоспермия, потому что сперма смешивается с кровью в семенной жидкости) может быть устрашающим симптомом, но обычно не является признаком серьезной проблемы. Кровь в семенной жидкости обычно не является признаком рака и не влияет на половую функцию.
В состав семенной жидкости входит сперма из придатка яичка и жидкости из семенных везикул, предстательной железы и небольших слизистых желез, которые поставляют жидкости для питания спермы. Таким образом, кровь в результате травмы может попасть в любую из этих структур. (См. также Общие сведения о симптомах заболеваний мочевыводящих путей).
Причины наличия крови в семенной жидкости
Большинство случаев крови в семенной жидкости:
Идиопатические, то есть они возникают внезапно, и врачи не могут установить причину
Такие случаи разрешаются самостоятельно в течение от нескольких дней до нескольких месяцев.
Наиболее распространенной причиной является:
После биопсии предстательной железы кровотечение может длиться несколько недель. Кровотечение может также развиться в течение первой-второй недели после вазэктомии.
Менее распространенными причины включают доброкачественную гиперплазию предстательной железы (доброкачественное увеличение предстательной железы), инфекции (например, простатит, уретрит или эпидидимит), травму предстательной железы и рак предстательной железы (у мужчин в возрасте 35–40 лет). Время от времени у мужчин с опухолями семенных везикул и яичек в семенной жидкости появляется кровь. Образование из аномальных кровеносных сосудов (гемангиома) в мочеиспускательном канале или протоках, соединяющих яички с уретрой (семенные протоки), может привести к появлению в семенной жидкости довольно большого количества крови.
Кровяная шистосома — паразитический червь, который часто вызывает инфекции (шистосомоз) в Африке, Индии и некоторых районах Ближнего Востока, может попасть в мочевыводящие пути, вызывая появление крови в моче и часто в сперме. Шистосомоз маловероятен у мужчин, которые не проводили какое-то время в этих регионах. Появление крови в семенной жидкости может быть вызвано туберкулезом.
Обследование при наличии крови в семенной жидкости
Хотя наличие крови в семенной жидкости может быть тревожным признаком, оно не всегда указывает на серьезные проблемы и не требует немедленного обращения к врачу. Следующая информация поможет вам понять, когда следует обратиться к врачу и чего ожидать во время медицинского обследования.
Настораживающие признаки
Некоторые симптомы и признаки являются причиной для беспокойства: Они включают:
выделение крови продолжительностью более 1 месяца (кроме случаев, когда недавно проводилась биопсия предстательной железы);
в мошонке прощупывается уплотнение;
поездка в регион, где распространен шистосомоз.
Когда обращаться к врачу
Мужчинам, имеющим настораживающие признаки, следует обратиться к врачу. В данном случае время не критично, и задержка на неделю вреда не причинит. Мужчинам, у которых отсутствуют настораживающие признаки, и которые моложе 35 лет, нет необходимости посещать врача, если только у них нет других симптомов (боль в мошонке или паху или боль во время мочеиспускания). Мужчины, у которых отсутствуют настораживающие признаки, и которые старше 35 лет, должны обратиться к врачу в течение нескольких недель.
Что делает врач
Вначале врач спросит мужчину о его симптомах и истории заболеваний. Затем проводят физикальное обследование. Данные, полученные при сборе анамнеза и физикальном обследовании, часто указывают на причину наличия крови и на исследования, которые могут потребоваться.
Врачи спрашивают:
Когда пациент впервые заметил кровь
Была ли у него недавно процедура на мочевыводящих путях, например, биопсия предстательной железы, травма
Присутствуют ли у него какие-либо симптомы, которые могут указывать на инфекцию мочевыводящих путей (например, кровь в моче, затрудненное начало или остановка мочеиспускания, жжение при мочеиспускании или выделения из полового члена)
Есть ли у него склонность к частым кровотечениям или заболевание, вызывающее кровотечение
Принимает ли он антиагреганты или антикоагулянты
Есть ли у него заболевание предстательной железы (например, доброкачественная гиперплазия предстательной железы, и проводилась ли ему лучевая терапия по поводу рака предстательной железы)
Проводится осмотр гениталий на наличие покраснения, уплотнения и болезненности. Пальцевое ректальное обследование выполняется для проверки предстательной железы на увеличение, болезненность и уплотнение.
Часто после изучения истории болезни и проведения осмотра можно определить наиболее вероятные причины. Например, следующие данные могут помочь при постановке диагноза. У пациентов с патологическими изменениями предстательной железы, обнаруженными во время пальцевого ректального обследования, возможно наличие таких заболеваний, как рак предстательной железы, доброкачественная гиперплазия предстательной железы или простатит. У пациентов с выделениями из мочеиспускательного канала вероятен уретрит. У пациентов с болезненностью придатка яичка вероятен эпидидимит. Тем не менее, такие патологии могут и не быть причиной наличия крови в семенной жидкости. Например, большинство пожилых мужчин страдают от доброкачественной гиперплазии предстательной железы, и только у немногих из них присутствует кровь в семенной жидкости.
У мужчин, у которых было кровотечение, продолжающееся менее месяца, которые не посещали регионы, где распространен шистосомоз, и которые при осмотре не имеют никаких настораживающих признаков или патологий, причину обычно установить нельзя.
Проведение анализов
В большинстве случаев, особенно у мужчин моложе 35–40 лет и мужчин, которые недавно проходили биопсию предстательной железы, кровь в семенной жидкости не является серьезным расстройством и проходит самостоятельно. Обычно выполняется общий анализ мочи и посев мочи. Дальнейшие анализы обычно не нужны, если нет симптомов со стороны мочевыводящих путей, которые свидетельствуют об инфекции или ином расстройстве. Однако если врач подозревает определенные потенциально серьезные нарушения, то выполняются дальнейшие анализы, например, некоторые врачи, как правило, проводят обследование на рак предстательной железы у мужчин старше 40 лет.
Обследование включает анализ на простатспецифический антиген (ПСА) и трансректальное ультразвуковое исследование (ТРУЗИ). Иногда необходимо выполнение магнитно-резонансной томографии (МРТ) и цистоскопии (которая заключается во введении гибкого зонда с оптической системой через мочеиспускательный канал для осмотра уретры и мочевого пузыря). В редких случаях выполняется осмотр и анализ семенной жидкости.
Лечение при наличии крови в семенной жидкости
Лечение направлено на устранение причины, если она известна. Во многих случаях никакого лечения не требуется, и наличие крови прекращается само по себе. Иногда, как и после биопсии предстательной железы, кровь в семенной жидкости может сохраняться в течение нескольких месяцев.
Ключевые моменты
В большинстве случаев причину установить невозможно, или кровотечение возникает после биопсии предстательной железы. Может потребоваться несколько недель, чтобы семенная жидкость очистилась от крови.
Кровь в семенной жидкости обычно не является признаком рака и не влияет на половую функцию.
Более подробная оценка необходима в основном для пациентов, у которых симптомы наблюдаются дольше месяца, мужчин старше 40 лет или тех, у кого имеются отклонения в результатах обследований.
Мужчинам, которые путешествовали по Африке, Индии или в некоторых частях Ближнего Востока, может потребоваться сделать анализ на шистосомоз.