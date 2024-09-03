Кровь в семенной жидкости

Вначале врач спросит мужчину о его симптомах и истории заболеваний. Затем проводят физикальное обследование. Данные, полученные при сборе анамнеза и физикальном обследовании, часто указывают на причину наличия крови и на исследования, которые могут потребоваться.

Врачи спрашивают:

Когда пациент впервые заметил кровь

Была ли у него недавно процедура на мочевыводящих путях, например, биопсия предстательной железы, травма

Присутствуют ли у него какие-либо симптомы, которые могут указывать на инфекцию мочевыводящих путей (например, кровь в моче, затрудненное начало или остановка мочеиспускания, жжение при мочеиспускании или выделения из полового члена)

Есть ли у него склонность к частым кровотечениям или заболевание, вызывающее кровотечение

Принимает ли он антиагреганты или антикоагулянты

Есть ли у него заболевание предстательной железы (например, доброкачественная гиперплазия предстательной железы, и проводилась ли ему лучевая терапия по поводу рака предстательной железы)

Проводится осмотр гениталий на наличие покраснения, уплотнения и болезненности. Пальцевое ректальное обследование выполняется для проверки предстательной железы на увеличение, болезненность и уплотнение.

Часто после изучения истории болезни и проведения осмотра можно определить наиболее вероятные причины. Например, следующие данные могут помочь при постановке диагноза. У пациентов с патологическими изменениями предстательной железы, обнаруженными во время пальцевого ректального обследования, возможно наличие таких заболеваний, как рак предстательной железы, доброкачественная гиперплазия предстательной железы или простатит. У пациентов с выделениями из мочеиспускательного канала вероятен уретрит. У пациентов с болезненностью придатка яичка вероятен эпидидимит. Тем не менее, такие патологии могут и не быть причиной наличия крови в семенной жидкости. Например, большинство пожилых мужчин страдают от доброкачественной гиперплазии предстательной железы, и только у немногих из них присутствует кровь в семенной жидкости.

У мужчин, у которых было кровотечение, продолжающееся менее месяца, которые не посещали регионы, где распространен шистосомоз, и которые при осмотре не имеют никаких настораживающих признаков или патологий, причину обычно установить нельзя.