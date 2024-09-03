Кровь в моче

Менее распространенные причины включают:

Рак и доброкачественная гиперплазия предстательной железы может являться причиной крови в моче. Эти нарушения являются проблемой в основном у людей старше 50 лет, хотя у молодых людей с факторами риска (курение, семейная история или воздействие химических веществ) может развиться рак.

Патологические изменения микроскопических кровеносных сосудов почек (клубочков) могут быть причиной в любом возрасте.

Нарушения почечной фильтрации (гломерулярные болезни) могут быть проявлением заболевания почек или возникнуть в результате заболевания другой локализации. Эти заболевания более вероятны, если в моче имеется белок, скопления эритроцитов (так называемые эритроцитарные цилиндры) или измененные эритроциты. К числу таких заболеваний относятся инфекции (инфекционное заболевание клапана сердца), заболевания соединительной ткани (системная красная волчанка) и васкулит, болезни крови (сывороточная болезнь) и некоторые хронические заболевания (диабет). Кроме того, почти любой вид повреждения почек может вызвать появление небольшого количества крови в моче.

Тяжелые травмы, например, падение или автомобильная авария, могут травмировать почки или мочевой пузырь и вызвать кровотечение. Различные процедуры и хирургические вмешательства (например, введение катетера или биопсия предстательной железы или почки) также могут вызывать кровотечение.

Кровяная шистосома — паразитический червь, который вызывает заболевание шистосомоз в Африке и, в меньшей мере, в Индии и некоторых районах Ближнего Востока. Этот червь может проникать в мочевыводящие пути, приводя к появлению крови в моче. Врачи принимают в расчет шистосомоз, только если люди провели какое-то время в регионах, где обнаружен этот червь. Туберкулез также может стать причиной появления крови в моче.

Другие причины наличия крови в моче включают воспаление мочевого пузыря при лучевой терапии на область малого таза, некоторые лекарственные препараты и заболевания кровеносных сосудов почек.

Поскольку кровь в моче человека, принимающего антикоагулянт (препарат, «разжижающий кровь» и предотвращающий образование сгустков крови), не обязательно вызвана этим препаратом, при обследовании врачи будут учитывать все другие возможные причины.