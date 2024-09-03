Кровь в моче (гематурия) может окрасить мочу в розовый, красный или коричневый цвет, в зависимости от количества крови, продолжительности присутствия крови в моче и уровня кислотности мочи. Количество крови, слишком незначительное для того, чтобы изменить цвет мочи (микроскопическая гематурия), может быть обнаружено путем химических анализов или осмотра под микроскопом. Микроскопическая гематурия может быть обнаружена при выполнении общего анализа мочи по другим причинам.
Пациенты с гематурией могут иметь другие симптомы заболеваний мочевыводящих путей, например, боль в боку или в спине, боль в нижней части живота, острые позывы к мочеиспусканию или затруднения при мочеиспускании, в зависимости от причины появления крови в моче. Если в моче присутствует достаточно большое количество крови, кровь может образовывать сгусток. Сгусток может полностью блокировать отток мочи, вызывая внезапную острую боль и неспособность помочиться. Тяжелое кровотечение, способное образовать такой сгусток, обычно вызвано травмой мочевыводящих путей.
Красный цвет мочи не всегда вызван наличием эритроцитов. Красный или красновато-коричневый цвет мочи может быть вызван следующими причинами:
Гемоглобин (который переносит кислород в эритроцитах) в моче из-за разрыва эритроцитов
Мышечный белок (миоглобин) в моче из-за разрыва мышечных клеток
Порфирия (расстройство, вызванное нехваткой ферментов, участвующих в синтезе гема, химического соединения, содержащего железо и придающего крови красный цвет)
Продукты питания (например, свекла, ревень и иногда пищевые красители)
Лекарственные препараты (чаще всего феназопиридин, но иногда каскара, дифенилгидантоин, метилдопа, рифампин, фенацетин, фенотиазины, сенна)
Причины наличия крови в моче
Кровь в моче может быть вызвана проблемами в любом участке мочевыводящих путей — от почек до мочеточников, мочевого пузыря или уретры. Некоторые женщины сначала ошибочно принимают вагинальное кровотечение за кровь в моче.
Распространенные причины
Наиболее частыми причинами являются следующие (в некоторой степени они отличаются в зависимости от возраста):
инфекция мочевого пузыря (цистит);
инфекция предстательной железы (простатит);
камни в мочевыводящих путях (у взрослых);
Менее распространенные причины
Менее распространенные причины включают:
рак (почек, мочевого пузыря или предстательной железы);
нераковое увеличение предстательной железы (доброкачественная гиперплазия предстательной железы);
заболевания мелких кровеносных сосудов почек (так называемые нарушения почечной фильтрации или гломерулярные болезни);
кисты в почках (поликистоз почек);
рубцовые сужения (так называемые стриктуры) или другие аномалии мочеточников.
Рак и доброкачественная гиперплазия предстательной железы может являться причиной крови в моче. Эти нарушения являются проблемой в основном у людей старше 50 лет, хотя у молодых людей с факторами риска (курение, семейная история или воздействие химических веществ) может развиться рак.
Патологические изменения микроскопических кровеносных сосудов почек (клубочков) могут быть причиной в любом возрасте.
Нарушения почечной фильтрации (гломерулярные болезни) могут быть проявлением заболевания почек или возникнуть в результате заболевания другой локализации. Эти заболевания более вероятны, если в моче имеется белок, скопления эритроцитов (так называемые эритроцитарные цилиндры) или измененные эритроциты. К числу таких заболеваний относятся инфекции (инфекционное заболевание клапана сердца), заболевания соединительной ткани (системная красная волчанка) и васкулит, болезни крови (сывороточная болезнь) и некоторые хронические заболевания (диабет). Кроме того, почти любой вид повреждения почек может вызвать появление небольшого количества крови в моче.
Тяжелые травмы, например, падение или автомобильная авария, могут травмировать почки или мочевой пузырь и вызвать кровотечение. Различные процедуры и хирургические вмешательства (например, введение катетера или биопсия предстательной железы или почки) также могут вызывать кровотечение.
Кровяная шистосома — паразитический червь, который вызывает заболевание шистосомоз в Африке и, в меньшей мере, в Индии и некоторых районах Ближнего Востока. Этот червь может проникать в мочевыводящие пути, приводя к появлению крови в моче. Врачи принимают в расчет шистосомоз, только если люди провели какое-то время в регионах, где обнаружен этот червь. Туберкулез также может стать причиной появления крови в моче.
Другие причины наличия крови в моче включают воспаление мочевого пузыря при лучевой терапии на область малого таза, некоторые лекарственные препараты и заболевания кровеносных сосудов почек.
Поскольку кровь в моче человека, принимающего антикоагулянт (препарат, «разжижающий кровь» и предотвращающий образование сгустков крови), не обязательно вызвана этим препаратом, при обследовании врачи будут учитывать все другие возможные причины.
Обследование при наличии крови в моче
Врачи сначала пытаются установить, что причиной красного цвета мочи является кровотечение. Потом они ищут причины кровотечения, в том числе, в каком именно участке мочевыводящих путей (или иногда в других местах) началось кровотечение. Следующая информация может помочь больным узнать, обращаться ли к врачу и чего ожидать во время проведения оценки врачом.
Настораживающие признаки
У людей с кровью в моче некоторые симптомы и характеристики являются причиной для беспокойства. Они включают:
Большое количество крови в моче
Возраст старше 50 лет
Отек ступней или ног, а также повышенное артериальное давление
Когда обращаться к врачу
Заметив кровь в моче, следует обратиться к врачу в течение одного-двух дней. Тем не менее, при обнаружении в моче большого количества крови, неспособности мочиться или наличии интенсивной боли следует немедленно обратиться к врачу.
Что делает врач
Сначала врачи расспрашивают о симптомах и собирают анамнез, а затем выполняют физикальное обследование. Данные, полученные врачами при сборе анамнеза и физикальном обследовании, часто указывают на причину появления крови в моче и на исследования, которые могут потребоваться (см. таблицу Некоторые причины и характеристики крови в моче).
Пациента спрашивают, в течение какого срока кровь присутствовала в моче, и имели ли место эпизоды кровотечения в прошлом. Пациента спрашивают о повышении температуры тела, потере веса, симптомах блокады оттока мочи, таких, как затрудненное начало мочеиспускания или невозможность опорожнить мочевой пузырь полностью. Боль и дискомфорт являются важными показателями. Жжение во время мочеиспускания или тупая боль в нижней части живота чуть выше лобковой кости предполагает инфекцию мочевого пузыря. У мужчин боль легкой или умеренной степени в области поясницы или таза часто является результатом инфекции предстательной железы. Чрезвычайно интенсивная боль обычно обусловлена наличием камня или кровяного сгустка, блокирующего поток мочи.
Затем проводят физикальное обследование. У женщин обычно требуется обследование органов малого таза. При наличии крови у женщин во влагалище, возможно, потребуется ввести катетер в мочевой пузырь, чтобы определить, является ли источником крови мочевой пузырь или влагалище. У мужчин обычно проводится пальцевое ректальное обследование предстательной железы.
Некоторые причины и характеристики крови в моче
Причина
Распространенные признаки*
Обследования†
Доброкачественная гиперплазия предстательной железы (нераковое увеличение предстательной железы)
Обычно у мужчин старше 50 лет
Часто затрудненное начало мочеиспускания, слабый поток мочи, чувство неполного опорожнения мочевого пузыря или подтекание в конце мочеиспускания
Увеличение предстательной железы, обнаруженное во время пальцевого ректального обследования
Анализы крови для измерения уровня ПСА
Во многих случаях ультразвуковое исследование мочевого пузыря, чтобы оценить количество мочи в мочевом пузыре после мочеиспускания (остаточный объем мочи после мочеиспускания)
В основном у лиц старше 50 лет или с факторами риска для данных видов рака (курение, раковые заболевания у родственников или воздействие химических веществ, которые могут вызывать рак)
Иногда жжение или боль во время мочеиспускания или острый позыв к мочеиспусканию
Часто симптомы, затрагивающие весь организм (лихорадка, озноб, потеря массы тела и повышенная потливость)
Осмотр внутренней поверхности мочевого пузыря с использованием гибкого зонда с оптической системой, вводимого в мочеиспускательный канал (цистоскопия)
Возможно, биопсия мочевого пузыря
Иногда КТ или МРТ
Если имеется подозрение на рак предстательной железы — биопсия предстательной железы
Цистит (инфекция мочевого пузыря)
Обычно у женщин и девочек
Частые и острые позывы к мочеиспусканию
Боль или чувство жжения во время мочеиспускания
Подъем ночью, чтобы помочиться
Иногда кровь в моче или зловонная моча
Обследование врачом
Обычно общий анализ мочи и посев мочи
травма;
Обычно очевидная травма
Обычно КТ брюшной полости и таза
Нарушения почечной фильтрации (гломерулярные болезни, например, гломерулонефрит)
Иногда повышенное артериальное давление и отек ступней или ног
Иногда белок в моче, измененные эритроциты, скопления эритроцитов и/или снижение функции почек
Возможно, красный или темный цвет мочи (цвет кока-колы)
Иногда возникает после инфекции
Иногда у людей, родственники которых страдали нарушением функции почек или соединительной ткани
Общий анализ мочи
Анализы крови
Длительная боль в боку или животе
Повышенное артериальное давление
Иногда при визуализирующем обследовании, выполняемом по другой причине, или во время врачебного осмотра обнаруживаются увеличенные почки
Ультразвуковое исследование
Часто КТ или МРТ брюшной полости
Обычно у мужчин старше 50 лет
Иногда уплотнение в простате, обнаруженное во время пальцевого ректального обследования
Иногда слабый поток мочи, затрудненное начало мочеиспускания и подтекание в конце мочеиспускания
Анализы крови для измерения уровня ПСА
Если уровень ПСА повышен, биопсия предстательной железы
Простатит (инфекция предстательной железы)
Часто лихорадка, затрудненное начало мочеиспускания, частое мочеиспускание, позывы помочиться ночью, жжение или боль во время мочеиспускания
Другие симптомы давней закупорки в мочевыводящих путях (включая слабый поток мочи, затруднения при мочеиспускании или подтекание в конце мочеиспускания)
В случае острой инфекции при пальцевом ректальном обследовании обнаруживается увеличенная, болезненная предстательная железа. При хроническом простатите значимые симптомы могут отсутствовать.
Обследование врачом
анализ мочи и посев мочи;
Иногда трансректальное УЗИ или цистоскопия
Обычно у людей с подтвержденным диагнозом серповидноклеточной анемии
В основном у больных африканского или средиземноморского происхождения
Часто у детей и молодых людей
Анализы крови для проверки на отклонения уровня гемоглобина в эритроцитах
Внезапно возникающая интенсивная боль в нижней части спины или в боку или приступообразная боль в животе или в паху
Иногда позыв к мочеиспусканию, но при этом неспособность помочиться
Иногда рвота
КТ или ультразвуковое исследование почек, мочеточников и мочевого пузыря
* К признакам относятся симптомы и результаты проведенного врачом обследования. Указанные признаки являются типичными, но присутствуют не всегда.
† Анализы включают общий анализ мочи у всех пациентов, анализы крови для оценки функции почек у большинства людей и визуализирующие исследования почек и таза у большинства пожилых людей.
КТ — компьютерная томография; МРТ — магнитно-резонансная томография; ПСА — простатспецифический антиген.
Проведение анализов
Иногда врачи могут поставить диагноз на основе симптомов и результатов физикального обследования. Чаще всего, ввиду того что симптомы многих заболеваний накладываются друг на друга, для определения причины (а иногда и наличия) крови в моче необходимо проведение анализов. В первую очередь выполняется общий анализ мочи. Общий анализ мочи может обнаружить кровь (подтверждая, что красный цвет мочи вызван кровью) и может подтвердить нарушение почечной фильтрации. При подозрении на инфекцию обычно проводится посев мочи.
У всех лиц старше 50 лет и у лиц с факторами риска развития онкологических заболеваний обычно используется гибкий зонд с оптической системой для осмотра мочевого пузыря изнутри (цистоскопия), чтобы определить причину кровотечения.
Независимо от возраста, если причиной появления крови в моче не является инфекция или нарушение почечной фильтрации, то обычно проводятся такие визуализирующие обследования, как компьютерная томография (КТ), ультразвуковое исследование, магнитно-резонансная томография (МРТ) брюшной полости и таза. Лицам в возрасте до 50 лет, у которых наблюдается только микроскопическая гематурия, и во время физикального обследования, анализов крови или анализов мочи не было обнаружено других отклонений, можно просто повторить анализ мочи через 6 или 12 месяцев. Если кровь все еще присутствует, будут проведены дальнейшие анализы.
При подозрении на нарушение почечной фильтрации (на основании результатов анализа мочи) обычно выполняются анализы крови для оценки функции почек, а в некоторых случаях проводится биопсия почки. Анализы крови на серповидноклеточную анемию могут быть необходимы для лиц африканского или средиземноморского происхождения.
У мужчин 50 лет или старше обычно измеряется уровень простатспецифического антигена (ПСА) в крови.
Лечение при наличии крови в моче
Лечение направлено на устранение причины кровотечения. Независимо от причины, если поток мочи блокируется сгустками крови, врачи обычно вставляют гибкую трубку в мочевой пузырь (мочевой катетер) и пытаются вымыть кровяной сгусток.
Ключевые моменты
Красный цвет мочи не всегда вызван кровью.
Многие причины наличия крови в моче несерьезны.
Риск серьезной болезни увеличивается с возрастом и продолжительностью периода наличия крови в моче.
Анализ на онкологические заболевания обычно необходим только для лиц старше 50 или для молодых людей с факторами риска развития онкологических заболеваний.