Нейрогенный мочевой пузырь — это отсутствие контроля над мочевым пузырем из-за нервных заболеваний, например, в результате инсульта, травмы спинного мозга или опухоли.
Основным симптомом является неконтролируемое подтекание мочи (недержание мочи).
Проводится катетеризация мочевого пузыря, визуализационные обследования и анализы для измерения потока мочи.
Лечение направлено на периодическое опорожнение мочевого пузыря (например, периодическая катетеризация).
Для контроля мочеиспускания различные мышцы и нервы должны работать одновременно.
Возможные следующие варианты нейрогенного мочевого пузыря
Вялый (гипоактивный): Вялый мочевой пузырь не сокращается и наполняется до переполнения. Тогда происходит подтекание мочи.
Спастический (гиперактивный): Мочевой пузырь сокращается непроизвольно, и человек чувствует потребность к мочеиспусканию, даже если в мочевом пузыре мочи мало или совсем нет. Сокращения мочевого пузыря обычно плохо скоординированы с мышцей, которая закрывает отверстие мочевого пузыря (сфинктер мочевого пузыря).
Смешанный: У некоторых людей отмечаются признаки как вялого, так и спастического мочевого пузыря.
Любое состояние, которое повреждает нервы, контролирующие мочевой пузырь или его выходное отверстие, или влияет на их функционирование, может привести к возникновению нейрогенного мочевого пузыря.
Распространенными причинами могут быть инсульт, повреждение или травма спинного мозга, боковой амиотрофический склероз (БАС), болезнь Паркинсона, рассеянный склероз, диабетическая нейропатия и повреждение нервов, вызванное хирургическим вмешательством на органах таза.
Симптомы нейрогенного мочевого пузыря
Основным симптомом является недержание мочи. У больных постоянно выделяется небольшое количество мочи. У мужчин, как правило, возникает эректильная дисфункция. Некоторым людям со спастическим нейрогенным мочевым пузырем также необходимо часто, зачастую неотложно, мочиться, при этом им приходится вставать для этого ночью. У пациентов со спастическим нейрогенным мочевым пузырем может наблюдаться повреждение других нервов, что вызывает слабость, мышечные спазмы и/или потерю чувствительности в ногах.
Люди с нейрогенным мочевым пузырем подвержены риску возникновения инфекций мочевыводящих путей и камней в мочевыводящих путях. У них также существует риск гидронефроза (см. рисунок Гидронефроз), когда моча, оставшаяся в мочевом пузыре, возвращается в почки.
Диагностика нейрогенного мочевого пузыря
Измерение объема мочи, оставшейся в мочевом пузыре после мочеиспускания
УЗИ мочевыводящих путей
В некоторых случаях — более детализированные исследования, например, цистография
Врачи могут заподозрить нейрогенный мочевой пузырь у людей с нервными расстройствами и недержанием мочи. Как правило, врачи измеряют количество мочи, оставшейся в мочевом пузыре после мочеиспускания (остаточный объем мочи), с помощью введения катетера в мочевой пузырь или ультразвукового исследования. Ультразвуковое исследование всех мочевыводящих путей также помогает обнаружить отклонения от нормы, а с целью оценки функции почек проводятся некоторые анализы крови (см. Визуализирующие исследования мочевыводящих путей).
В зависимости от состояния пациента могут потребоваться дальнейшие анализы. Возможно проведение более подробных исследований мочевыводящих путей (например, цистографии, цистоскопии и цистометрографии) для проверки функции мочевого пузыря или определения продолжительности и причины нейрогенного мочевого пузыря.
Лечение нейрогенного мочевого пузыря
Катетеризация (с периодической катетеризацией в течение длительного периода времени)
Поддержание потребления жидкости
В редких случаях — хирургическое вмешательство
Своевременное лечение может предотвратить постоянную дисфункцию и повреждение почек. Катетеризация или способы активизации мочеиспускания способствуют предотвращению застоя мочи в мочевом пузыре. Например, некоторые пациенты со спастическим мочевым пузырем могут вызвать мочеиспускание, нажав на нижнюю часть живота или почесывая бедра. Когда моча остается в мочевом пузыре в течение слишком длительного времени, человек подвергается риску инфекций мочевыводящих путей. Периодическое введение катетера в мочевой пузырь, как правило, безопаснее его постоянного использования.
Пациентам рекомендуется пить достаточно жидкости и ограничить употребление кальция, чтобы предотвратить появление камней. Врачи также регулярно контролируют функцию почек.
Иногда могут быть полезны лекарственные препараты для лечения недержания мочи (см. таблицу Некоторые лекарственные препараты, применяемые для лечения недержания мочи). В редких случаях люди нуждаются в хирургическом вмешательстве, при котором создается еще один путь для оттока мочи.
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этого ресурса.
Фонд урологии: актуальная, исчерпывающая медицинская информация в области урологии, включая журнал для пациентов (Urology Health extra®) и обновленную информацию об исследованиях