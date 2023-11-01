Нейрогенный мочевой пузырь

Основным симптомом является недержание мочи. У больных постоянно выделяется небольшое количество мочи. У мужчин, как правило, возникает эректильная дисфункция. Некоторым людям со спастическим нейрогенным мочевым пузырем также необходимо часто, зачастую неотложно, мочиться, при этом им приходится вставать для этого ночью. У пациентов со спастическим нейрогенным мочевым пузырем может наблюдаться повреждение других нервов, что вызывает слабость, мышечные спазмы и/или потерю чувствительности в ногах.

Люди с нейрогенным мочевым пузырем подвержены риску возникновения инфекций мочевыводящих путей и камней в мочевыводящих путях. У них также существует риск гидронефроза (см. рисунок Гидронефроз), когда моча, оставшаяся в мочевом пузыре, возвращается в почки.