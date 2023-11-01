Недержание мочи у взрослых

Недержание мочи — это самопроизвольное испускание мочи.
Недержание может происходить как у мужчин, так и у женщин в любом возрасте, но чаще встречается среди женщин и пожилых людей, затрагивая около 30 % пожилых женщин и 15 % мужчин пожилого возраста. Хотя недержание чаще встречается у пожилых людей, это не является нормальным явлением при старении. Недержание может быть внезапным и временным, если человек принимает лекарственный препарат, который обладает мочегонным эффектом, или может быть длительным (хроническим). Даже хроническое недержание иногда можно успешно вылечить.
(См. также Контроль мочеиспускания)
Недержание мочи у детей обсуждается отдельно.
Типы недержания
Существует несколько типов недержания:
Неотложное недержание мочи — это неконтролируемое истечение мочи (от умеренного до большого объема), которое происходит сразу после острого неудержимого позыва к мочеиспусканию. Необходимость вставать несколько раз в течение ночи, чтобы помочиться (никтурия), и ночное недержание являются распространенными явлениями.
Недержание мочи при напряжении — это истечение мочи в связи с резким увеличением внутрибрюшного давления (например, при кашле, чихании, смехе, наклоне или поднятии предметов). Объем истечения, как правило, от низкого до умеренного.
Недержание мочи вследствие переполнения мочевого пузыря — это капельное выделение мочи из переполненного мочевого пузыря. Объем обычно небольшой, но истечение может быть постоянным, что приводит к большим суммарным объемам.
Функциональное недержание — это потеря мочи из-за умственного или физического недостатка, не связанного с контролем мочеиспускания. Например, человек с деменцией при болезни Альцгеймера может не распознать потребность в мочеиспускании или не знает, где найти туалет. Люди, которые прикованы к постели, могут быть не в состоянии сходить в туалет или достать судно.
Однако нередко у человека может быть несколько типов недержания мочи. Такое состояние описывается как смешанное недержание мочи.
Причины недержания мочи
Недержание мочи может быть вызвано наличием нескольких факторов. Часто присутствует несколько факторов:
Слабость сфинктера мочевого пузыря или мышц таза (так называемая «недостаточность выходного отверстия мочевого пузыря»)
Иногда блокирование пути оттока мочи из мочевого пузыря (так называемая «непроходимость выходного отверстия мочевого пузыря»)
Спазм или повышение активности мышц стенки мочевого пузыря (иногда называется «сверхактивный мочевой пузырь»)
Слабость или гипоактивность мышц стенок мочевого пузыря
Плохая координация работы мышц стенки мочевого пузыря и сфинктера мочевого пузыря
Увеличение объема мочи
Функциональные проблемы
Слабость или уменьшение активности мышц стенки мочевого пузыря, непроходимость выходного отверстия мочевого пузыря или особенно одновременное наличие обоих этих нарушений могут привести к невозможности самостоятельного мочеиспускания (задержке мочи). Задержка мочи может парадоксальным образом привести к недержанию мочи вследствие переполнения мочевого пузыря.
Увеличение объема мочи (например, вызванное сахарным диабетом, использованием диуретиков или чрезмерным употреблением алкоголя или напитков с кофеином) может привести к увеличению подтекания мочи, вызвать эпизодическое недержание мочи или даже усугубить временное недержание мочи. Однако это не приведет к хроническому недержанию мочи. Функциональные проблемы, то есть состояния, влияющие на функцию других органов тела, обычно увеличивают объем потерянной мочи у людей, страдающих недержанием. Однако функциональные проблемы редко являются единственной причиной возникновения постоянного недержания.
Наиболее распространенными причинами возникновения недержания мочи являются:
Слабость мышц таза у женщин после родов
Непроходимость выходного отверстия мочевого пузыря у мужчин среднего возраста
Функциональные расстройства, например, инсульт и деменция у пожилых людей
Некоторые механизмы недержания мочи
Механизм
Примеры
Слабость сфинктера мочевого пузыря или мышц таза (недостаточность выходного отверстия мочевого пузыря)
Атрофический уретрит и/или вагинит
Лекарственные препараты
Слабость мышц таза (например, вызванная несколькими естественными родами или хирургическим вмешательством на органах таза)
Хирургическое вмешательство на предстательной железе (чаще всего полное удаление предстательной железы)
Блокада (непроходимость выходного отверстия мочевого пузыря)
Увеличение предстательной железы (доброкачественная гиперплазия предстательной железы) или онкологическое заболевание
Лекарственные препараты
Сверхактивность мышц стенки мочевого пузыря (сверхактивный мочевой пузырь)
Раздражение мочевого пузыря (например, в связи с инфекцией, камнями или иногда онкологическими заболеваниями)
Нарушения, которые могут воздействовать на мозговые центры, контролирующие мочеиспускание (например, инсульт, деменция или рассеянный склероз)
Шейный спондилез или дисфункция спинного мозга (давление на спинной мозг, приводящее к нарушению функции мочевого пузыря)
Непроходимость выходного отверстия мочевого пузыря
Недостаточная активность мышц стенки мочевого пузыря
Поражение нервов (например, грыжа межпозвоночного диска, другие заболевания спинного мозга, хирургическое вмешательство, опухоли, травма, сахарный диабет или алкоголизм)
Лекарственные препараты
Продолжительная непроходимость выходного отверстия мочевого пузыря
У женщин, зачастую по неопределенной причине
Плохая координация работы мышц стенки мочевого пузыря и сфинктера
Повреждение нервных путей спинного или головного мозга к мочевому пузырю
Функциональные проблемы
Деменция
Депрессия
Психотропные препараты, которые могут снизить осознание необходимости помочиться (например, антипсихотические препараты, бензодиазепины, лекарственные препараты, вызывающие сонливость, например, седативные и снотворные препараты, трициклические антидепрессанты)
Ограниченная подвижность (например, вызванная травмой, слабостью, ограничениями, инсультом, другими неврологическими расстройствами или заболеваниями опорно-двигательного аппарата)
Ситуационные ограничения (например, отсутствие туалета поблизости или путешествие)
Увеличение объема мочи
Заболевания, например, сахарный диабет или несахарный диабет
Использование мочегонных препаратов (обычно фуросемида, буметанида или теофиллина)
Чрезмерное потребление кофеинсодержащих напитков (например, кофе, чай, кола или некоторые другие безалкогольные напитки) или спиртных напитков
Некоторые лекарственные препараты, способные вызвать недержание мочи
Механизм
Примеры
Слабость сфинктера мочевого пузыря или мышц таза (недостаточность выходного отверстия мочевого пузыря)
Альфа-адреноблокаторы (например, альфузозин, доксазозин, празозин, тамсулозин или теразозин), которые расслабляют сфинктер мочевого пузыря
Гормональная терапия (обычно пероральные комбинированные эстроген-прогестиновые средства), которая может способствовать истончению мышц таза и опорных тканей
Мизопростол, который расслабляет сфинктер мочевого пузыря
Блокада (непроходимость выходного отверстия мочевого пузыря)
Стимуляторы альфа-адренорецепторов (например, псевдоэфедрин), которые могут вызвать сокращение мышц мочевого пузыря и предстательной железы
Недостаточная активность мышц стенки мочевого пузыря
Лекарственные препараты с антихолинергическим эффектом (например, антигистаминные препараты, антипсихотические препараты, бензотропин или трициклические антидепрессанты), которые угнетают сокращение мышц мочевого пузыря
Блокаторы кальциевых каналов (например, дилтиазем, нифедипин и верапамил), которые угнетают сокращение мышц мочевого пузыря
Опиоидные средства, которые угнетают сократительную способность мочевого пузыря
Знаете ли Вы, что...
Обследование при недержании мочи
Недержание мочи, как правило, не свидетельствует о нарушении, которое угрожает жизни, тем не менее, недержание мочи может вызвать смущение или ограничить деятельность человека, способствуя снижению качества жизни. Кроме того, иногда внезапное недержание мочи может быть симптомом заболевания спинного мозга. Приведенная ниже информация поможет решить, в каких случаях следует обращаться к врачу, а также узнать, что будет происходить во время обследования.
Настораживающие признаки
У пациентов с недержанием мочи некоторые симптомы и характеристики являются причиной для беспокойства. Они включают:
Симптомы повреждения спинного мозга (например, слабость в ногах или потеря чувствительности в ногах или вокруг гениталий или заднего прохода)
Когда обращаться к врачу
Людям с настораживающими признаками следует немедленно обратиться в отделение неотложной помощи. Людям без настораживающих признаков следует связаться со своим лечащим врачом. На основании симптомов и истории болезни врач решит, насколько срочно требуется осмотр.
Большинство людей стесняются сообщить своему врачу о недержании мочи. Некоторые люди считают, что недержание мочи является неотъемлемой частью старения. Однако недержание мочи, даже если оно наблюдается в течение некоторого времени или возникает у пожилого человека, подлежит лечению. Если симптомы недержания мочи беспокоят, мешают повседневной деятельности или вынуждают людей ограничить свою социальную деятельность, то необходима консультация врача.
Что делает врач
Сначала врачи расспрашивают пациента о его симптомах и медицинском анамнезе. Затем проводят физикальное обследование. Данные истории болезни и физикального обследования часто позволяют предположить причину недержания мочи, а также анализы, которые, возможно, потребуется выполнить.
Пациента спрашивают об обстоятельствах истечения мочи, включая количество, время суток, а также наличии каких-либо провоцирующих факторов (например, кашель, чихание или напряжение мышц). Пациента спрашивают, чувствует ли он позывы к мочеиспусканию, и если да, то появляется ли ощущение нормально или внезапно. Пациента также могут попросить оценить количество истекающей мочи. Пациента спросят, есть ли у него какие-либо дополнительные проблемы с мочеиспусканием, например, боль или жжение при мочеиспускании, частые позывы к мочеиспусканию, сложности с началом мочеиспускания или слабый поток мочи.
Иногда пациента могут попросить вести учет особенностей мочеиспускания в течение одного или двух дней. Такой учет называется ведением дневника мочеиспускания. В него записывается объем и время каждого мочеиспускания. После эпизода недержания пациент также регистрирует связанную с этим деятельность, особенно прием пищи, напитков, прием лекарственных препаратов или сон.
Пациента спрашивают о том, страдает ли он другими заболеваниями, которые могут вызывать недержание мочи, например, деменция, инсульт, камни в мочевыводящих путях, заболевания спинного мозга и другие неврологические расстройства, а также заболевания предстательной железы. Врачу необходимо знать, какие лекарственные препараты принимает пациент, потому что некоторые лекарственные препараты вызывают или способствуют недержанию мочи. Женщин попросят сообщить о количестве и типе родов и каких-либо осложнениях. Все пациенты должны предоставить информацию о хирургическом вмешательстве на органах таза и брюшной полости, а мужчины — о хирургическом вмешательстве на предстательной железе.
Физикальное обследование может помочь врачу сузить перечень возможных причин. Врач проверяет интенсивность, чувствительность и рефлексы в ногах, чувствительность вокруг гениталий и заднего прохода, чтобы обнаружить нервные и мышечные проблемы, которые могут затруднить контроль функции тазовых органов.
Женщины проходят обследование органов малого таза для обнаружения патологий, которые могут привести к недержанию мочи, таких как вагинальная атрофия (изменения при менопаузе, когда слизистая оболочка влагалища становится более тонкой, сухой и менее эластичной, и которые могут сопровождаться изменениями со стороны мочевыводящих путей) или слабость мышц таза. Мужчинам и женщинам проводится ректальное исследование для выявления признаков запора или повреждения нервов прямой кишки. Ректальное исследование у мужчин позволяет врачу проверить простату, поскольку увеличение предстательной железы или рак предстательной железы могут способствовать недержанию мочи. Пациента могут попросить покашлять с полным мочевым пузырем для проверки возможного недержания мочи при напряжении. Женщин могут попросить повторить эту процедуру во время обследования органов малого таза, чтобы врач мог определить (пальцами), не обусловлено ли подтекание мочи строением таза.
Проведение анализов
Нередко результаты физикального обследования позволяют врачу определить причину или факторы, способствующие недержанию мочи. Однако во многих случаях для постановки точного диагноза необходимо выполнить определенные анализы. Стандартные анализы включают:
проверку функции почек с анализом крови, а иногда и с другими анализами;
остаточный объем мочи после мочеиспускания (для определения объема мочи, которая остается в мочевом пузыре после мочеиспускания, используется катетер или ультразвуковое исследование);
в некоторых случаях — уродинамическое исследование.
Уродинамическое исследование включает цистометрию, исследование скорости потока мочи и цистометрографию и проводится тогда, когда клиническая оценка и вышеуказанные тесты не выявляют причину недержания мочи.
Цистометрия проводится для подтверждения неотложного недержания мочи и определения того, является ли причиной этого сверхактивный мочевой пузырь. В мочевой пузырь через мочеиспускательный канал вводится катетер. Врач измеряет, сколько воды можно ввести в мочевой пузырь до появления у человека позывов к мочеиспусканию или сокращений мочевого пузыря.
У мужчин измеряют пиковую скорость потока мочи для определения того, вызвано ли недержание мочи непроходимостью выходного отверстия мочевого пузыря (обычно возникает при заболеваниях предстательной железы). Мужчины мочатся в специальное устройство (урофлоуметр), которое измеряет скорость потока мочи и объем выделяемой мочи.
Цистометрография проводится в том случае, если после проведения всех других анализов не удалось выявить причину недержания. Цистометрография — это тест, который измеряет давление в мочевом пузыре при различном уровне наполненности водой. Цистометрография часто проводится совместно с электромиографией, диагностическим методом, позволяющим определить функцию сфинктера. В некоторых клиниках, оснащенных специализированным оборудованием, также можно измерить силу сжатия мочевого пузыря.
Хотя уродинамическое исследование имеет большое значение, результаты не всегда могут предсказать ответ на лекарственный препарат или указать на относительную важность различных причин.
Лечение недержания мочи
Лечение конкретных причин
В некоторых случаях — лекарственные препараты для лечения определенных типов недержания мочи
Общие меры по уменьшению неудобств от недержания мочи
Во многих случаях конкретная причина недержания мочи поддается лечению. Существуют также общие способы снизить неудобства от недержания мочи, которые подходят для всех пациентов.
Когда недержание вызвано воздействием лекарственного препарата, чтобы облегчить ситуацию врачи могут назначить пациенту другой лекарственный препарат или изменить режим дозирования (например, доза и время приема диуретика могут быть установлены с таким расчетом, чтобы в момент начала действия лекарственного препарата туалет находился поблизости). Однако пациентам не следует прекращать прием лекарственного препарата или изменять его количество или режим дозирования без обсуждения со своим врачом.
При некоторых типах недержания зачастую помогают определенные лекарственные препараты, но они должны скорее дополнять, чем заменять общие меры. Одни лекарственные препараты расслабляют мышцы стенки мочевого пузыря, а другие повышают тонус сфинктера. Лекарственные препараты, которые расслабляют сфинктер мочевого пузыря, можно применять для лечения непроходимости выходного отверстия у мужчин с неотложным недержанием или недержанием мочи вследствие переполнения мочевого пузыря.
Меры общего характера
Независимо от типа и причины недержания, некоторые общие меры способствуют устранению этой проблемы.
Изменение приема жидкости
Тренировка мочевого пузыря
Упражнения для мышц таза
Прием жидкости можно ограничить в определенные периоды времени (например, перед выходом из дома или за 3–4 часа до сна). Врачи могут рекомендовать пациентам не употреблять жидкости, которые раздражают мочевой пузырь (например, жидкости, содержащие кофеин). Однако пациенты должны выпивать 1500–2000 мл жидкости в сутки, потому что концентрированная моча раздражает мочевой пузырь.
Тренировка мочевого пузыря — это метод, который подразумевает соблюдение фиксированного графика мочеиспускания в период бодрствования. Врач совместно с пациентом устанавливает график мочеиспускания каждые 2–3 часа, подавляя позывы к мочеиспусканию в другое время (например, путем расслабления и глубокого дыхания). По мере того, как пациент научится подавлять позывы к мочеиспусканию, интервал постепенно удлиняется. Аналогичный метод, называемый вынужденным мочеиспусканием, может быть использован людьми, которые ухаживают за пациентом с деменцией или другими когнитивными проблемами. В этом случае у пациента спрашивают, хочет ли он в туалет, и определяются «сухие» и «мокрые» интервалы.
Часто эффективны упражнения для мышц таза (упражнения Кегеля), особенно в случае недержания мочи при стрессе. Пациенты должны тренировать правильные мышцы вокруг уретры и прямой кишки, которые останавливают поток мочи. Мышцы плотно сжимают в течение 1–2 секунд, затем расслабляют в течение 10 секунд. Упражнения повторяют каждый день в три подхода примерно по 10 раз. Следует постепенно увеличивать время плотного сжатия мышц до тех пор, пока оно не достигнет 10 секунд. Так как контроль правильных мышц может вызвать определенные трудности, врачу, возможно, придется предоставить инструкции или рекомендовать использование обратной биологической связи или электрической стимуляции (электронная версия упражнений для мышц таза, в которых электрический ток используется для стимуляции правильных мышц).
Некоторые лекарственные препараты, используемые для лечения недержания мочи
Лекарственные препараты
Как действует лекарство
Комментарии
При слабости сфинктера мочевого пузыря или мышц таза (недостаточность выходного отверстия мочевого пузыря), вызывающей недержание мочи при напряжении
Дулоксетин
Помогает укрепить сокращения сфинктера мочевого пузыря
Не так хорошо изучен, как многие другие лекарственные препараты
Не одобрен в США для применения по этому показанию
Имипрамин (трициклический антидепрессант)
Помогает укрепить сокращения сфинктера мочевого пузыря и расслабить сверхактивный мочевой пузырь (антихолинергический эффект*)
Также применяется при сверхактивности мочевого пузыря и при неотложном недержании мочи
Одобрен FDA в качестве препарата для временного лечения с целью уменьшения ночного недержания мочи (энуреза) у детей в возрасте 6 лет и старше
Псевдоэфедрин (стимулятор альфа-адренорецепторов)
Помогает укрепить сокращения сфинктера мочевого пузыря
Может вызвать беспокойство, бессонницу и у мужчин неспособность к мочеиспусканию
Безрецептурные препараты, применяемые в основном в качестве деконгестанта
При непроходимости выходного отверстия мочевого пузыря у мужчин, вызывающей неотложное недержание мочи или недержание мочи вследствие переполнения мочевого пузыря
Альфа-адреноблокаторы:
Способствуют расслаблению сфинктера мочевого пузыря
Имеют тенденцию к увеличению скорости потока мочи и способствуют более полному опорожнению мочевого пузыря
Могут снизить кровяное давление или вызвать усталость
Ингибиторы 5-альфа-редуктазы:
Способствуют сокращению размеров увеличенной предстательной железы
Эффект может достигаться через несколько недель или месяцев
Иногда снижают половое влечение или способствует возникновению эректильной дисфункции
Ингибитор фосфодиэстеразы 5 типа (ФДЭ 5):
У врачей нет достоверной информации о воздействии этого лекарственного препарата на увеличенную предстательную железу
Ежедневное применение низких доз (также используется для лечения эректильной дисфункции)
При сверхактивном мочевом пузыре с неотложным недержанием мочи или недержании мочи при напряжении
Дарифенацин
Увеличивает объем наполнения мочевого пузыря и уменьшает мышечные спазмы стенки мочевого пузыря (антихолинергический эффект†)
—
Дицикломин
Расслабляет непроизвольно сокращающиеся мышцы
Увеличивает объем наполнения мочевого пузыря и уменьшает мышечные спазмы стенки мочевого пузыря (антихолинергический эффект*)
Не так хорошо изучен, как многие другие лекарственные препараты
Фезотеродин
Увеличивает объем наполнения мочевого пузыря и уменьшает мышечные спазмы стенки мочевого пузыря (антихолинергический эффект†)
Не так хорошо изучен, как многие другие лекарственные препараты
Гиосциамин
Увеличивает объем наполнения мочевого пузыря и уменьшает мышечные спазмы стенки мочевого пузыря (антихолинергический эффект*)
Не так хорошо изучен, как многие другие лекарственные препараты
Имипрамин (трициклический антидепрессант)
Помогает укрепить сокращения сфинктера мочевого пузыря
Увеличивает объем наполнения мочевого пузыря и уменьшает мышечные спазмы стенки мочевого пузыря (антихолинергический эффект*)
Особенно эффективен для лечения ночного недержания мочи
Мирабегрон (стимулятор бета-адренорецепторов)
Расслабляет стенки мочевого пузыря
Может спровоцировать повышение артериального давления
Онаботулинумтоксин А
(тип ботулотоксина)
Блокирует нервную активность в мышцах мочевого пузыря, что приводит к непроизвольному сокращению мочевого пузыря
Вводится в стенку мочевого пузыря через цистоскоп, вставленный в мочевой пузырь
Применяется для лечения недержания мочи у взрослых со сверхактивным мочевым пузырем, вызванным неврологическим расстройством (например, рассеянным склерозом), когда другие лекарственные препараты неэффективны или вызывают слишком много побочных эффектов
Оксибутинин
Многие проявления, такие, как расслабление непроизвольно сокращающихся мышц и антихолинергический эффект*, которые включают в себя увеличение объема наполнения мочевого пузыря и снижение мышечных спазмов стенки мочевого пузыря
Может быть наиболее эффективным лекарственным препаратом
Доступен в форме таблеток, трансдермального пластыря и геля
Солифенацин
Увеличивает объем наполнения мочевого пузыря и уменьшает мышечные спазмы стенки мочевого пузыря (антихолинергический эффект†)
—
Толтеродин
Увеличивает объем наполнения мочевого пузыря и уменьшает мышечные спазмы стенки мочевого пузыря (антихолинергический эффект†)
—
Троспий
Увеличивает объем наполнения мочевого пузыря и уменьшает мышечные спазмы стенки мочевого пузыря (антихолинергический эффект*)
—
Вибегрон (стимулятор бета-адренорецепторов)
Расслабляет стенки мочевого пузыря
Отсутствие очевидного влияния на артериальное давление
При слабости мышц стенки мочевого пузыря при недержании мочи вследствие переполнения мочевого пузыря
Бетанехол
Способствует сокращению мышц стенки мочевого пузыря
Обычно эффект не достигается
Может вызвать приливы крови, спазмы в животе и увеличение частоты сердечных сокращений
* Антихолинергический эффект (например, сухость во рту, запоры, а иногда размытое зрение или спутанность сознания) может принимать тяжелую форму, особенно у пожилых людей.
† Эти лекарственные препараты обладают антихолинергическим действием на мочевыделительную систему, поэтому они, как правило, оказывают меньше антихолинергических побочных эффектов, чем другие лекарственные препараты с антихолинергическим эффектом.
FDA — Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США.
Неотложные позывы, сопровождающиеся недержанием мочи
Целью является расслабление мышц стенки мочевого пузыря. В первую очередь применяются тренировка мочевого пузыря, упражнения Кегеля и методы расслабления. Также используется биологическая обратная связь. При позывах к мочеиспусканию человек может попробовать расслабиться в положении стоя на месте или сидя или напрячь мышцы таза. Наиболее распространенными лекарственными препаратами являются оксибутинин и толтеродин. Оксибутинин доступен в форме трансдермального пластыря, геля и в таблетках. К новым лекарственным препаратам относятся мирабегрон, фезотеродин, солифенацин, дарифенацин и троспий.
Если другие методы лечения неотложного недержания мочи не дают желаемого эффекта, то можно попробовать электрическую стимуляцию крестцовых нервов с помощью устройства наподобие кардиостимулятора, инстилляцию химических веществ в мочевой пузырь (если причиной является заболевание спинного мозга или головного мозга) или, в редких случаях, хирургическое вмешательство.
Недержание мочи при напряжении
Лечение обычно начинается с тренировки мочевого пузыря и упражнений Кегеля. Исключение физических нагрузок, которые вызывают истечение мочи (например, занятия тяжелой атлетикой), и снижение массы тела может помочь контролировать недержание мочи. Псевдоэфедрин может быть эффективным для лечения недостаточности выходного отверстия мочевого пузыря у женщин. Имипрамин может применяться для лечения смешанного недержания мочи при напряжении и неотложного недержания мочи или каждого вида недержания отдельно. Дулоксетин также применяется для лечения недержания мочи при напряжении. Если недержание мочи при напряжении вызвано атрофическим уретритом или вагинитом, то во многих случаях эффективным является крем с эстрогенами. Для лиц с недержанием мочи при напряжении помогает частое мочеиспускание во избежание наполнения мочевого пузыря.
При недержании мочи при напряжении, которое не поддается лечению с помощью лекарственных препаратов и поведенческих мер, эффективным может быть хирургическое вмешательство или такие устройства, как пессарии. Процедура по установке влагалищной петли создает систему поддержки и предотвращает открытие уретры во время кашля, чихания или смеха. Чаще всего петля создается из синтетической сетки. Сетчатый имплантат эффективен, но у некоторых пациентов с сетчатым имплантатом возникают серьезные осложнения. Кроме того, врачи могут создать петлю с использованием ткани из брюшной стенки или ноги. У мужчин с недержанием мочи при напряжении вокруг мочеиспускательного канала может быть создана сетчатая петля или установлен имплантат искусственного сфинктера мочевого пузыря, чтобы предотвратить подтекание мочи.
Недержание мочи вследствие переполнения мочевого пузыря
Лечение зависит от того, является ли причиной непроходимость выходного отверстия мочевого пузыря, слабые мышцы стенки мочевого пузыря или одновременно обе проблемы. При недержании мочи вследствие переполнения мочевого пузыря, вызванного непроходимостью выходного отверстия мочевого пузыря, определенные методы лечения способствуют уменьшению непроходимости (например, хирургическое вмешательство или лекарственные препараты для лечения заболеваний предстательной железы, хирургическое вмешательство по поводу цистоцеле и дилатация или стентирование при сужении уретры).
При недержании мочи вследствие переполнения мочевого пузыря, вызванного слабыми мышцами стенки мочевого пузыря, лечение может включать в себя уменьшение объема мочи в мочевом пузыре путем периодического введения мочевого катетера или, в редких случаях, введения в мочевой пузырь постоянного катетера. Цель состоит в уменьшении размера мочевого пузыря, позволяя его стенке восстановить свои функции для предотвращения его переполнения. Другие меры направлены на то, чтобы опорожнить мочевой пузырь после мочеиспускания. Такие меры включают в себя попытку повторного мочеиспускания (двойное мочеиспускание), усилие в конце мочеиспускания и/или нажатие на нижнюю часть живота в конце мочеиспускания. Иногда для более полного опорожнения мочевого пузыря может применяться электростимуляция.
Главное, что нужно знать пожилым людям: недержание мочи
Хотя недержание чаще встречается у пожилых людей, это не является нормальным явлением при старении.
С возрастом уменьшается емкость мочевого пузыря, снижается способность задерживать мочеиспускание, непроизвольные сокращения мочевого пузыря встречаются чаще, а сокращения мочевого пузыря становятся слабее. Таким образом, отсрочка мочеиспускания затрудняется, а опорожнение может быть неполным. Мышцы, связки и соединительная ткань таза ослабевают, способствуя возникновению недержания мочи. У женщин в постменопаузе снижение уровня эстрогена приводит к возникновению атрофического уретрита и атрофического вагинита, а также к снижению силы уретрального сфинктера. У мужчин увеличивается размер предстательной железы, что частично затрудняет проходимость уретры и приводит к неполному опорожнению мочевого пузыря и нагрузкам на мышцы мочевого пузыря. Эти изменения происходят у многих здоровых пожилых людей и могут способствовать возникновению недержания, но не вызывают его.
Недержание значительно снижает качество жизни, вызывая смущение, уединение и депрессию. Недержание часто является причиной того, что пожилым людям требуется долгосрочный уход. Моча раздражает кожу, способствуя образованию пролежней у людей, которые прикованы к постели или креслу-каталке. Пожилые люди с неотложным недержанием мочи имеют повышенный риск падений и переломов, когда они торопятся в туалет.
Наиболее эффективные при многих видах недержания лекарственные препараты имеют антихолинергический эффект (см. боковую панель Антихолинергический: что это значит?). Этот эффект, например, запор, сухость во рту, размытое зрение, а иногда даже спутанность сознания, могут вызывать особый дискомфорт у пожилых людей.
Ключевые моменты
Недержание встречается часто и может значительно снизить качество жизни человека, поэтому необходима консультация врача.
Хотя недержание чаще встречается у пожилых людей, это не является естественным последствием старения.
Некоторые причины можно устранить, даже если они возникли давно.
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этих ресурсов.
Национальная ассоциация по проблемам недержания мочи: Комплексные средства и ресурсы для обучения и поддержки при недержании мочи для пациентов, лиц, осуществляющих уход, и специалистов
Фонд Саймона при проблемах недержания мочи: Доступ к инновационным образовательным проектам для людей, страдающих недержанием мочи и кала
Фонд урологии: актуальная, исчерпывающая медицинская информация в области урологии, включая журнал для пациентов (Urology Health extra®) и обновленную информацию об исследованиях