Недержание мочи у взрослых

Сначала врачи расспрашивают пациента о его симптомах и медицинском анамнезе. Затем проводят физикальное обследование. Данные истории болезни и физикального обследования часто позволяют предположить причину недержания мочи, а также анализы, которые, возможно, потребуется выполнить.

Пациента спрашивают об обстоятельствах истечения мочи, включая количество, время суток, а также наличии каких-либо провоцирующих факторов (например, кашель, чихание или напряжение мышц). Пациента спрашивают, чувствует ли он позывы к мочеиспусканию, и если да, то появляется ли ощущение нормально или внезапно. Пациента также могут попросить оценить количество истекающей мочи. Пациента спросят, есть ли у него какие-либо дополнительные проблемы с мочеиспусканием, например, боль или жжение при мочеиспускании, частые позывы к мочеиспусканию, сложности с началом мочеиспускания или слабый поток мочи.

Иногда пациента могут попросить вести учет особенностей мочеиспускания в течение одного или двух дней. Такой учет называется ведением дневника мочеиспускания. В него записывается объем и время каждого мочеиспускания. После эпизода недержания пациент также регистрирует связанную с этим деятельность, особенно прием пищи, напитков, прием лекарственных препаратов или сон.

Пациента спрашивают о том, страдает ли он другими заболеваниями, которые могут вызывать недержание мочи, например, деменция, инсульт, камни в мочевыводящих путях, заболевания спинного мозга и другие неврологические расстройства, а также заболевания предстательной железы. Врачу необходимо знать, какие лекарственные препараты принимает пациент, потому что некоторые лекарственные препараты вызывают или способствуют недержанию мочи. Женщин попросят сообщить о количестве и типе родов и каких-либо осложнениях. Все пациенты должны предоставить информацию о хирургическом вмешательстве на органах таза и брюшной полости, а мужчины — о хирургическом вмешательстве на предстательной железе.

Физикальное обследование может помочь врачу сузить перечень возможных причин. Врач проверяет интенсивность, чувствительность и рефлексы в ногах, чувствительность вокруг гениталий и заднего прохода, чтобы обнаружить нервные и мышечные проблемы, которые могут затруднить контроль функции тазовых органов.

Женщины проходят обследование органов малого таза для обнаружения патологий, которые могут привести к недержанию мочи, таких как вагинальная атрофия (изменения при менопаузе, когда слизистая оболочка влагалища становится более тонкой, сухой и менее эластичной, и которые могут сопровождаться изменениями со стороны мочевыводящих путей) или слабость мышц таза. Мужчинам и женщинам проводится ректальное исследование для выявления признаков запора или повреждения нервов прямой кишки. Ректальное исследование у мужчин позволяет врачу проверить простату, поскольку увеличение предстательной железы или рак предстательной железы могут способствовать недержанию мочи. Пациента могут попросить покашлять с полным мочевым пузырем для проверки возможного недержания мочи при напряжении. Женщин могут попросить повторить эту процедуру во время обследования органов малого таза, чтобы врач мог определить (пальцами), не обусловлено ли подтекание мочи строением таза.