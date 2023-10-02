Обычно симптомы развиваются очень медленно. По мере прогрессирования почечной недостаточности и накопления в крови метаболических продуктов жизнедеятельности в крови прогрессируют и симптомы.

Нарушение функции почек легкой и умеренной степени тяжести может стать причиной только легких симптомов, например, многократные позывы к мочеиспусканию ночью (никтурия). Никтурия возникает по той причине, что почки не могут поглощать воду из мочи для уменьшения объема и концентрировать ее, как это обычно происходит в течение ночи.

По мере ухудшения почечной функции и накопления метаболических продуктов жизнедеятельности в крови человек может чувствовать утомляемость и общую слабость, у него может снизиться ясность сознания. У некоторых людей происходит потеря аппетита и возникает одышка. Анемия тоже способствует возникновению усталости и общей слабости.

Накопление продуктов обмена веществ также вызывает потерю аппетита, тошноту, рвоту и неприятный вкус во рту, что может привести к недостаточному питанию и потере массы тела. У людей с хронической болезнью почек, как правило, чаще образуются кровоподтеки (синяки), а кровотечение после порезов или других травм продолжается дольше обычного. Хроническая болезнь почек также уменьшает способность организма сопротивляться инфекциям. Подагра может вызвать острый артрит с болью в суставах и отеками.

Тяжелое нарушение функции почек приводит к тому, что в крови в высоких концентрациях накапливаются продукты обмена веществ. Повреждение мышц и нервов может вызывать мышечные подергивания, мышечную слабость, спазмы и боль. Человек может чувствовать ощущение покалывания в руках и ногах и терять чувствительность в определенных участках тела. Затем может развиться синдром беспокойных ног. В результате может возникнуть энцефалопатия, состояние, при котором нарушается функция головного мозга, и привести к спутанности сознания, вялости и судорогам.

Сердечная недостаточность служит причиной одышки. Может развиться отек тела, особенно в ногах. Перикардит может вызвать боль в груди и низкое артериальное давление. У людей с запущенной формой хронической болезни почек обычно развиваются желудочно-кишечные язвы и кровотечение. Кожа становится желто-коричневой и/или сухой, а иногда концентрация мочевины настолько высока, что она кристаллизуется из пота, образуя белый налет на коже. Некоторые люди с хронической болезнью почек ощущают зуд во всем теле. И у них может возникнуть неприятный запах из рта.