Около половины людей, страдающих острым гломерулонефритом, не имеют никаких симптомов. Если симптомы все же проявляются, то сначала появляется отечность ткани (отек) в результате задержки жидкости, уменьшается объем мочи и выделяется моча темного цвета из-за наличия в ней крови. Отек сначала может проявляться в виде отечности лица и век, но позже он выступает на ногах. По мере нарушения функции почек повышается артериальное давление (см. Контроль артериального давления в организме). У некоторых людей наблюдается сонливость и спутанность сознания. У пожилых людей чаще встречаются неспецифические симптомы, такие как тошнота и общее плохое самочувствие (недомогание).

Когда развивается быстро прогрессирующий гломерулонефрит, наиболее частыми ранними симптомами являются слабость, усталость и лихорадка. Кроме того, нередко отмечается потеря аппетита, тошнота, рвота, боли в животе и боли в суставах. Примерно у 50 % людей в течение месяца перед развитием почечной недостаточности наблюдается гриппоподобное заболевание. У этих людей наблюдается отек, и обычно образуется очень мало мочи. Повышение артериального давления отмечается редко и чаще всего является незначительным.

Поскольку хронический гломерулонефрит, как правило, вызывает только очень слабые или едва заметные симптомы, то он протекает незаметно в течение длительного времени у большинства людей. Может появиться отечность. Во многих случаях наблюдается повышение артериального давления. Заболевание может привести к развитию почечной недостаточности, вследствие чего возможен зуд, снижение аппетита, тошнота, рвота, усталость и затруднение дыхания.