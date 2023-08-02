Гломерулонефрит представляет собой заболевание клубочков (кластеров микроскопических кровеносных сосудов в почках с мелкими порами, через которые фильтруется кровь). Он характеризуется отечностью тканей организма (отеком), повышением артериального давления и наличием эритроцитов в моче.
Гломерулонефрит может быть вызван инфекциями, наследственными генетическими заболеваниями или аутоиммунными заболеваниями.
Диагноз ставится на основании анализов крови и мочи, а иногда на основании результатов визуализирующих исследований и/или биопсии почек.
Зачастую больным необходимо ограничить употребление соли и белков и принимать диуретики, антибиотики или иммунодепрессанты до улучшения функции почек.
(См. также Общие сведения о нарушениях почечной фильтрации).
Гломерулонефрит может быть:
Острый: Развивается в течение короткого времени
Хронический: Развивается и прогрессирует медленно
У 1 % детей и 10 % взрослых, страдающих острым гломерулонефритом, он переходит в быстро прогрессирующий гломерулонефрит, при котором разрушается большинство клубочков, что приводит к развитию почечной недостаточности.
Причины гломерулонефрита
Гломерулонефрит может быть:
Первичным, возникающим в почках
Вторичным, вызываемым широким спектром заболеваний
Помимо почек, заболевания, вызывающие вторичный гломерулонефрит, могут поражать и другие органы.
Острый гломерулонефрит
Острый гломерулонефрит чаще всего возникает в качестве осложнения инфекции горла или кожи, вызванной одним из видов бактерий — стрептококком (например, стрептококковая инфекция горла). Острый гломерулонефрит после стрептококковой инфекции (постстрептококковый гломерулонефрит) обычно развивается у детей в возрасте от 2 до 10 лет после выздоровления от инфекции. Острый гломерулонефрит может также развиться в результате инфекций, вызванных другими типами бактерий (стафилококк, пневмококк), вирусных инфекций (ветряная оспа) и паразитарных инфекций (малярия). Острый гломерулонефрит, который развивается в результате любой из этих инфекций, называется постинфекционным гломерулонефритом.
Острый гломерулонефрит может также развиваться после воздействия неинфекционных факторов, в том числе после мембранозно-пролиферативного гломерулонефрита, IgA-нефропатии, васкулита, связанного с иммуноглобулином A, системной красной волчанки (волчанка), криоглобулинемии, синдрома Гудпасчера, гранулематоза с полиангиитом и микроскопического полиангиита. Острый гломерулонефрит, переходящий в быстро прогрессирующий гломерулонефрит, чаще всего возникает в результате заболеваний, которые включают в себя патологическую иммунную реакцию.
Хронический гломерулонефрит
Во многих случаях хронический гломерулонефрит развивается вследствие некоторых из тех же заболеваний, которые вызывают острый гломерулонефрит (IgA-нефропатия или мембранозно-пролиферативный гломерулонефрит). Иногда острый гломерулонефрит не проходит, а становится длительным (хроническим). В некоторых случаях хронический гломерулонефрит развивается в результате наследственного нефрита (наследственного генетического заболевания). У многих больных с хроническим гломерулонефритом его причину установить невозможно.
Симптомы гломерулонефрита
Около половины людей, страдающих острым гломерулонефритом, не имеют никаких симптомов. Если симптомы все же проявляются, то сначала появляется отечность ткани (отек) в результате задержки жидкости, уменьшается объем мочи и выделяется моча темного цвета из-за наличия в ней крови. Отек сначала может проявляться в виде отечности лица и век, но позже он выступает на ногах. По мере нарушения функции почек повышается артериальное давление (см. Контроль артериального давления в организме). У некоторых людей наблюдается сонливость и спутанность сознания. У пожилых людей чаще встречаются неспецифические симптомы, такие как тошнота и общее плохое самочувствие (недомогание).
Когда развивается быстро прогрессирующий гломерулонефрит, наиболее частыми ранними симптомами являются слабость, усталость и лихорадка. Кроме того, нередко отмечается потеря аппетита, тошнота, рвота, боли в животе и боли в суставах. Примерно у 50 % людей в течение месяца перед развитием почечной недостаточности наблюдается гриппоподобное заболевание. У этих людей наблюдается отек, и обычно образуется очень мало мочи. Повышение артериального давления отмечается редко и чаще всего является незначительным.
Поскольку хронический гломерулонефрит, как правило, вызывает только очень слабые или едва заметные симптомы, то он протекает незаметно в течение длительного времени у большинства людей. Может появиться отечность. Во многих случаях наблюдается повышение артериального давления. Заболевание может привести к развитию почечной недостаточности, вследствие чего возможен зуд, снижение аппетита, тошнота, рвота, усталость и затруднение дыхания.
Диагностика гломерулонефрита
Анализы крови
Анализы мочи
Биопсия почек
Врачи подозревают острый гломерулонефрит у людей, у которых развиваются симптомы, свидетельствующие в пользу этого заболевания. Также они подозревают острый гломерулонефрит у людей, результаты лабораторных анализов которых (могут делаться для оценки неспецифических симптомов или в рамках обычного медицинского обследования) показывают нарушение функции почек или наличие крови в моче. Лабораторные анализы показывают вариабельное количество белка и клеток крови в моче. Анализы крови показывают высокую концентрацию мочевины и креатинина (продуктов жизнедеятельности) в крови.
У людей, страдающих быстро прогрессирующим гломерулонефритом, часто можно увидеть цилиндры при исследовании образца мочи под микроскопом. Цилиндры — это скопления эритроцитов или лейкоцитов, вызванные повреждением клубочка и сформированные клетками, склеивающимися в канальце. Анализы крови обычно выявляют анемию.
Когда у врачей есть подозрение на гломерулонефрит, то для подтверждения диагноза, установления причины и определения количества рубцов и потенциала восстановления обычно выполняют биопсию почки. Биопсия почек выполняется путем введения иглы в одну из почек под контролем УЗИ или компьютерной томографии (КТ) для получения небольшого количества ткани почки. Несмотря на то, что биопсия почек является инвазивной процедурой и иногда может приводить к осложнениям, обычно она безопасна.
Хронический гломерулонефрит развивается постепенно, и поэтому врач не может точно определить его начало. Заболевание можно обнаружить тогда, когда анализ мочи, выполняемый в рамках планового медицинского обследования, показывает наличие белка и клеток крови в моче человека, который чувствует себя хорошо, имеет нормальную функцию почек и не имеет никаких симптомов. Врачи обычно выполняют визуализационные исследования почек, например, УЗИ или КТ.
Биопсия почек является наиболее надежным способом для того, чтобы отличить хронический гломерулонефрит от других заболеваний почек. Тем не менее, биопсия редко делается на поздних стадиях, поскольку к тому времени почки сжимаются и покрываются рубцами, и вероятность получения конкретной информации о причине заболевания невелика. Врачи полагают, что почки сжимаются и покрываются рубцами, если функция почек была нарушена в течение длительного времени, и при выполнении визуализационных исследований почки выглядят патологически маленькими.
Выявление причины гломерулонефрита
Иногда для выявления причины заболевания проводят дополнительные исследования. Например, при диагностике постинфекционного гломерулонефрита посев из зева на микрофлору может подтвердить наличие стрептококковой инфекции. Уровень антител к стрептококкам в крови может быть выше нормы с постепенным увеличением в течение нескольких недель. Острый гломерулонефрит, развивающийся после инфекции, кроме стрептококкового фарингита, обычно легче диагностировать, так как его симптомы зачастую начинаются одновременно с проявлениями инфекции. Иногда для подтверждения диагноза необходимы посевы на микрофлору и анализы крови, которые помогают определить микроорганизмы, вызывающие эти виды инфекций.
Когда у врачей есть подозрение на аутоиммунную причину развития гломерулонефрита, они выполняют анализы крови на антитела, действие которых направлено против собственных тканей организма (так называемые аутоантитела), и анализы, которые дают оценку системе комплемента (система белков, участвующих в иммунной системе организма).
Лечение гломерулонефрита
Лечение заболевания, являющегося причиной
В случае быстро прогрессирующего гломерулонефрита — подавление иммунной системы
При хроническом гломерулонефрите — прием ингибитора ангиотензин-превращающего фермента (АПФ), либо блокатора рецепторов ангиотензина II (БРА), а также снижение потребления пищевого натрия
Острый гломерулонефрит
В большинстве случаев заболевания острым гломерулонефритом специфическое лечение отсутствует. По возможности проводят лечение заболевания, вызвавшего гломерулонефрит. Может потребоваться соблюдение диеты с низким содержанием белков и натрия до восстановления функции почек. Для облегчения выведения почками избытка натрия и воды можно назначить диуретики. Необходимо лечить повышенное артериальное давление.
При подозрении на то, что причиной острого гломерулонефрита является бактериальная инфекция, антибиотики, как правило, неэффективны, поскольку нефрит начинается через 1–6 недель (в среднем, 2 недели) после инфекции, которая, к тому времени, как правило, проходит. Однако если бактериальная инфекция все еще присутствует при выявлении острого гломерулонефрита, начинают антибиотикотерапию. Если гломерулонефрит вызван малярией, эффективными могут быть противомалярийные препараты.
Некоторые аутоиммунные заболевания, приводящие к гломерулонефриту, лечат кортикостероидами и иногда другими лекарственными препаратами, которые также подавляют иммунную систему.
Быстро прогрессирующий гломерулонефрит
В случае быстро прогрессирующего гломерулонефрита лекарственные препараты, подавляющие иммунную систему, начинают принимать немедленно. Высокие дозы кортикостероидов, как правило, вводятся внутривенно в течение приблизительно одной недели, после чего их принимают перорально в течение какого-то периода времени. Врач может также назначить циклофосфамид (иммунодепрессант). Кроме того, для удаления антител из крови иногда используется плазмаферез. Чем раньше начать лечение, тем меньше вероятность развития почечной недостаточности и необходимости проведения диализа. У людей, у которых развивается хроническая болезнь почек с почечной недостаточностью, иногда рассматривают возможность проведения трансплантации почки, но быстро прогрессирующий гломерулонефрит может вновь развиться и в пересаженной почке.
Хронический гломерулонефрит
Прием ингибитора АПФ либо БРА часто замедляет развитие хронического гломерулонефрита и приводит к снижению артериального давления и выведения белка с мочой. Считается, что снижение артериального давления и потребление натрия производят положительный эффект. Ограничение количества белка в рационе дает незначительный эффект для снижения темпов ухудшения функции почек. При терминальной стадии болезни почек (ТСБП) проводят диализ или трансплантацию почки.
Прогноз при гломерулонефрите
Острый постстрептококковый гломерулонефрит полностью проходит в большинстве случаев, особенно у детей. Хроническая болезнь почек развивается примерно у 1 % детей и 10 % взрослых.
Прогноз для людей с быстро прогрессирующим гломерулонефритом зависит от степени рубцевания клубочков и от того, можно ли вылечить первопричинное заболевание, например, инфекцию. У некоторых людей, получающих лечение на ранних стадиях (в течение периода от нескольких дней до нескольких недель), функция почек сохраняется и не нужно выполнять диализ. Однако поскольку ранние симптомы могут быть едва заметными и неясными, большинство людей, страдающих быстро прогрессирующим гломерулонефритом, не знают о первопричинном заболевании и не обращаются за медицинской помощью до тех пор, пока не разовьется почечная недостаточность.
Если лечение осуществляется на поздних стадиях, то вероятность развития хронической болезни почек с почечной недостаточностью у человека значительно выше. Из-за того, что почечная недостаточность зачастую развивается раньше, чем люди ее замечают, 80–90 % людей, страдающих быстро прогрессирующим гломерулонефритом, становятся зависимыми от диализа. Прогноз также зависит от причины заболевания, возраста, а также от других заболеваний у человека. Когда причина заболевания неизвестна или когда человек пожилой, то прогноз хуже.
У некоторых детей и взрослых, которые полностью не выздоравливают от острого гломерулонефрита, развиваются другие виды нарушений функции почек, например, синдром бессимптомной протеинурии и гематурии или нефротический синдром. У других людей с острым гломерулонефритом, особенно у пожилых, часто развивается хронический гломерулонефрит.
Первичные гломерулярные нарушения, которые могут вызывать гломерулонефрит
Расстройство
Описание
Прогноз
Фибриллярный гломерулонефрит
При этом редком заболевании аномальные белки осаждаются вокруг клубочка. Он может также вызвать нефротический синдром.
Прогноз неблагоприятный. Тяжелое снижение функции почек (терминальная стадия болезни почек [ТСБП]) возникает у половины больных в течение 4 лет. Пока не ясно, помогает ли лечение (кортикостероидами и другими иммунодепрессантами).
Нефропатия, связанная с иммуноглобулином А (IgA)
Наиболее распространенная форма гломерулонефрита в мире обусловлена иммунными комплексами (комбинациями антигенов и антител), осажденными в почках. Антитела — это белки, вырабатываемые организмом, чтобы атаковать специфические молекулы, называемые антигенами.
Обычно заболевание прогрессирует медленно. В течение 20 лет ТСБП развивается примерно у 25 % людей. Расстройство прогрессирует медленнее у детей.
Мембранозно-пролиферативный гломерулонефрит
Этот редкий вид гломерулонефрита встречается в основном в возрасте от 8 до 30 лет. Нарушение обусловлено иммунными комплексами (комбинацией антигенов и антител), присоединяющимися к почкам, но иногда причина присоединения комплексов к почкам неизвестна.
Если причина известна и поддается лечению (например, малярия, множественная миелома), может возникать частичная ремиссия. Результат лечения не так хорош у больных, у которых причина расстройства остается неизвестной. ТСБП развивается в течение 10 лет приблизительно у половины больных, а в течение 20 лет — у 90 %.
Первичный быстро прогрессирующий гломерулонефрит
Эта группа нарушений вызывает микроскопическое повреждение клубочков, которое быстро прогрессируют. Иногда нарушение обусловлено инфекцией или другим излечимым заболеванием. Для постановки диагноза необходимо выполнить биопсию почек.
Прогноз неблагоприятный. По меньшей мере у 80 % людей, которые не получают лечения, ТСБП развивается в течение 6 месяцев. Прогноз лучше для людей моложе 60 лет, и в случае, когда первопричинное заболевание, вызывающее гломерулонефрит, поддается лечению.
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этих ресурсов.
Американский почечный фонд, гломерулонефрит: Общая информация о гломерулонефрите, включая ответы на часто задаваемые вопросы
Национальный институт диабета, расстройств пищеварения и заболеваний почек (NIDDK), гломерулярные заболевания: Общая информация о гломерулярных заболеваниях, в том числе о роли клубочков в нормальном функционировании почек, хронической болезни почек и нефротическом синдроме