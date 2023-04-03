Поликистозная болезнь почек (ПБП)

При редкой рецессивной форме поликистозной болезни почек, которая начинается в детстве, кисты значительно увеличиваются в размерах и приводят к выпячиванию живота. Новорожденный с тяжелой формой заболевания может умереть вскоре после рождения, потому что у плода может развиться почечная недостаточность, что приводит к недостаточному развитию легких. Помимо этого, поражается и печень, и в возрасте 5–10 лет у ребенка с этим заболеванием будет склонность к развитию портальной гипертензии или повышенного давления в кровеносных сосудах, соединяющих кишечник с печенью (портальная система). Со временем развивается печеночная недостаточность и хроническая болезнь почек.

При более распространенной доминантной форме поликистозной болезни почек количество и размеры кист медленно увеличиваются. Как правило, симптомы впервые возникают в раннем или среднем взрослом возрасте, наиболее часто в течение третьего десятилетия жизни. Иногда симптомы настолько слабо выражены, что люди с этим заболеванием проживут всю жизнь, не осознавая этого расстройства.

Симптомы обычно включают дискомфорт либо боль в боку или в животе, кровь в моче, частые мочеиспускания, а также сильные спастические боли (колики), вызываемые камнями в почках. В других случаях могут возникнуть утомляемость, тошнота и другие последствия хронической болезни почек, поскольку человек имеет меньше функционирующей почечной ткани. Иногда могут происходить разрывы кист, вызывая повышение температуры, которое может продолжаться в течение нескольких недель. Хроническую болезнь почек могут усугубить неоднократные инфекции мочевыводящих путей. По крайней мере у половины людей с поликистозной болезнью почек к моменту постановки диагноза возникает повышенное артериальное давление.