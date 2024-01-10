Общие сведения об инфекциях мочевыводящих путей (ИМП)

У здоровых людей моча в мочевом пузыре стерильна, без бактерий и других возбудителей инфекций. Трубчатый канал, по которому моча выводится из мочевого пузыря (мочеиспускательный канал), не содержит бактерий, или их слишком мало, чтобы вызвать инфекцию. Однако любой отдел мочевыводящих путей может быть инфицирован. Инфекция в любом отделе мочевыводящих путей называется инфекцией мочевыводящих путей (ИМП).
Органы мочевыделительной системы
Мочевыделительная система состоит из почек, мочеточников (трубок, которые переносят мочу из почек в мочевой пузырь), мочевого пузыря и мочеиспускательного канала (трубки, через которую моча выходит из организма). Травма этих органов может быть тупой (например, при дорожно-транспортном происшествии или падении) или проникающей (например, в результате выстрела или ранения ножом). Травмы могут также быть нанесены непреднамеренно во время операции.
ИМП обычно классифицируют как верхние или нижние в соответствии с местом их локализации относительно мочевыводящих путей, хотя врачам иногда тяжело или невозможно дать такое определение:
Инфекции нижних мочевыводящих путей (ИНМП): Инфекции мочевого пузыря (цистит)
Инфекции верхних мочевыводящих путей (ИВМП): Инфекции почек (пиелонефрит)
Некоторые врачи к инфекциям нижних мочевыводящих путей (ИНМП) также относят инфекции уретры (уретрит) и предстательной железы (простатит). В парных органах (в том числе и в почках) инфицированным может быть один или оба органа. ИМП могут встречаться как у детей, так и у взрослых.
Причины ИМП
Микроорганизмы, которые вызывают инфекции, обычно попадают в мочевыводящие пути одним из двух способов. Наиболее распространенным способом на сегодняшний день является попадание через нижний край мочевыводящих путей: у мужчин через отверстие мочеиспускательного канала на кончике полового члена, а у женщин через отверстие мочеиспускательного канала в вульве. Инфекция поднимается по мочеиспускательному каналу в мочевой пузырь и/или иногда в почки. Другой возможный способ попадания — через кровь, обычно к почкам.
Инфекции мочевыводящих путей (ИМП) почти всегда вызываются бактериями, хотя мочевыводящие пути могут инфицировать и некоторые вирусы, грибки и паразиты. Более 85 % ИМП вызваны бактериями из кишечника или влагалища. Однако бактерии, которые попадают в мочевыводящие пути, обычно удаляются промыванием мочевого пузыря при его опорожнении.
Бактерии
Бактериальные инфекции нижних мочевыводящих путей (обычно мочевого пузыря) очень распространены, особенно среди молодых женщин, ведущих активную половую жизнь. У молодых женщин также часто возникают бактериальные инфекции почек, но реже, чем инфекции мочевого пузыря. Escherichia coli является наиболее распространенной бактерией, вызывающей ИМП. Среди пациентов в возрасте от 20 до 50 лет бактериальные ИМП у женщин встречаются примерно в 50 раз чаще, чем мужчин. У мужчин мочеиспускательный канал длиннее, поэтому бактериям труднее подняться достаточно далеко, чтобы вызвать инфекцию. У мужчин в возрасте от 20 до 50 лет наиболее частыми ИМП являются уретрит или простатит. У пациентов старше 50 лет ИМП встречаются как у мужчин, так и у женщин, с меньшей разницей между полами.
Вирусы
Вирус простого герпеса может инфицировать мочеиспускательный канал, делая мочеиспускание болезненным и затрудняя опорожнение мочевого пузыря. Другие вирусные ИМП, такие как инфекции мочевого пузыря и почек, обычно возникают лишь в случаях, когда функция иммунной системы человека нарушена (например, при онкологических заболеваниях, ВИЧ/СПИД или приеме лекарственных препаратов, подавляющих иммунную систему).
Грибки
Некоторые грибки (или дрожжи) могут инфицировать мочевыводящие пути. Этот тип инфекции часто называют дрожжевыми инфекциями (дрожжи также могут вызвать воспаление влагалища [вагинит]). Грибок кандида (Candida) — это микроорганизм, который, вероятнее всего, является причиной дрожжевых инфекций мочевыводящих путей (кандидоза). Candida часто поражает людей, которые имеют ослабленную иммунную систему или катетер в мочевом пузыре. Почки могут быть поражены одновременно и грибком, и бактериями.
Паразиты
Ряд паразитов, в том числе некоторые виды червей, могут инфицировать мочевыводящие пути.
Трихомоноз, вызванный микроскопическим паразитом — это инфекция, передаваемая половым путем, симптомами которого у женщин являются обильные зеленовато-желтые пенистые выделения из влагалища. Иногда инфекция затрагивает мочевой пузырь или мочеиспускательный канал. У мужчин трихомоноз может поразить мочеиспускательный канал. У мужчин он обычно не вызывает симптомов.
Шистосомоз, инфекция, вызванная червями типа трематоды, может поразить почки, мочеточники и мочевой пузырь. Эта инфекция является частой причиной тяжелой почечной недостаточности у людей, которые живут в Африке, Южной Америке и Азии. Стойкий шистосомоз мочевого пузыря часто становится причиной крови в моче или закупорки мочеточников и в конечном итоге может привести к раку мочевого пузыря.
Филяриоз, инфекция, вызванная угрицей кишечной, закупоривает лимфатические сосуды, в результате чего лимфа попадает в мочу (хилурия). Филяриоз может вызвать отечность тканей (слоновость), которая у мужчин может распространиться и на мошонку.