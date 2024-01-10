Общие сведения об инфекциях мочевыводящих путей (ИМП)

У здоровых людей моча в мочевом пузыре стерильна, без бактерий и других возбудителей инфекций. Трубчатый канал, по которому моча выводится из мочевого пузыря (мочеиспускательный канал), не содержит бактерий, или их слишком мало, чтобы вызвать инфекцию. Однако любой отдел мочевыводящих путей может быть инфицирован. Инфекция в любом отделе мочевыводящих путей называется инфекцией мочевыводящих путей (ИМП).

Органы мочевыделительной системы

ИМП обычно классифицируют как верхние или нижние в соответствии с местом их локализации относительно мочевыводящих путей, хотя врачам иногда тяжело или невозможно дать такое определение:

Инфекции нижних мочевыводящих путей (ИНМП): Инфекции мочевого пузыря (цистит)

Инфекции верхних мочевыводящих путей (ИВМП): Инфекции почек (пиелонефрит)

Некоторые врачи к инфекциям нижних мочевыводящих путей (ИНМП) также относят инфекции уретры (уретрит) и предстательной железы (простатит). В парных органах (в том числе и в почках) инфицированным может быть один или оба органа. ИМП могут встречаться как у детей, так и у взрослых.