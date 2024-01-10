Бессимптомная бактериурия является нарушением, при котором большее, чем обычно, количество бактерий присутствует в моче, но симптомы не появляются.

(См. также Общие сведения об инфекциях мочевыводящих путей [ИМП]).

Бессимптомная бактериурия часто встречается в некоторых группах людей, например, у людей с установленными на продолжительное время мочевыми катетерами. Бессимптомную бактериурию обычно не лечат, поскольку устранение бактерий может быть трудным, а осложнения, как правило, встречаются редко. Кроме того, прием антибиотиков может изменить баланс бактерий в организме, что иногда приводит к увеличению количества бактерий, которые труднее поддаются лечению.

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Исключением является состояние, когда у пациента существует заболевание, которое особенно увеличивает риск инфекции мочевыводящих путей (ИМП). К таким состояниям могут относиться:

Например, инфекция мочевого пузыря (цистит), поднимаясь к почкам и вызывая инфекцию почек (пиелонефрит), может серьезно осложнить беременность, приводя к преждевременным родам. Кроме того, ИМП может поражать пересаженную почку. ИМП может привести к потенциально смертельной инфекции кровотока у пациентов, у которых иммунная система подавляется лекарственным препаратом или заболеванием. Иногда иммунная система подавляется после химиотерапии при лечении рака. Лечение бессимптомной бактериурии также иногда проводят у пациентов с определенными видами камней в почках, которые нельзя удалить (и поэтому вызывают повторные ИМП), и у людей, которым запланировано хирургическое вмешательство в мочевыводящих путях.

Поскольку бессимптомная бактериурия, как правило, не лечится, врачи обычно не проводят анализы для ее выявления, кроме случаев, когда пациент страдает заболеванием, оправдывающим такое лечение. Наличие бактериурии может быть подтверждено с помощью посева мочи, в котором бактерии из образца мочи выращивают в лаборатории для определения количества и вида бактерий. Более современные молекулярные анализы мочи могут иногда выявить необычных возбудителей рецидивирующих ИМП, а также возбудителей, устойчивых к лечению. Когда лечение оправдано, назначают антибиотикотерапию.