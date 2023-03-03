Гипертонический артериолярный нефросклероз — это прогрессирующее поражение почек, вызванное длительным, плохо контролируемым повышением артериального давления (гипертензией).

У человека могут возникать такие симптомы хронической болезни почек, как потеря аппетита, тошнота, рвота, зуд и дезориентация.

У человека также могут иметь место симптомы, связанные с поражением других органов, вызванным повышенным артериальным давлением.

Врачи ставят диагноз на основании наличия в анамнезе у человека повышенного артериального давления, а также результатов ультразвукового исследования и анализов крови.

Лечение заключается в строгом контроле артериального давления.

(См. также Общие сведения о заболеваниях кровеносных сосудов почек).

Гипертонический артериолярный нефросклероз возникает в случае, когда длительная (хроническая) гипертензия повреждает почечную ткань, в том числе мелкие кровеносные сосуды, клубочки, почечные канальцы и тубулоинтерстициальные ткани. В результате развивается прогрессирующая хроническая болезнь почек. Хроническая гипертензия также может приводить к поражению сердца, вызывая сердечную недостаточность. Гипертензия также повышает риск развития инфаркта миокарда и инсульта.

Нефросклероз прогрессирует до терминальной стадии болезни почек (тяжелая хроническая болезнь почек) только у незначительной части людей. Тем не менее, поскольку хроническая гипертензия и нефросклероз встречаются часто, гипертонический нефросклероз — одна из самых частых причин терминальной стадии болезни почек.

Факторы риска включают пожилой возраст, плохо контролируемое повышенное артериальное давление средней или тяжелой степени тяжести, а также другие заболевания почек (например, диабетическую нефропатию). Лица афроамериканского происхождения входят в группу повышенного риска, но остается непонятным, повышен ли риск ввиду того, что плохо поддающееся лечению высокое артериальное давление чаще встречается среди этих лиц, или из-за того, что они имеют более выраженную генетическую предрасположенность к поражению почек, вызванному повышенным артериальным давлением.

Симптомы гипертонического артериолярного нефросклероза Могут возникать такие симптомы хронической болезни почек, как потеря аппетита, тошнота, рвота, зуд, сонливость или дезориентация, потеря массы тела и неприятный привкус во рту.

Диагностика гипертонического артериолярного нефросклероза Обычные анализы крови

Другие анализы, позволяющие обнаружить поражение других органов и другие причины повреждения почек Такой диагноз можно предположить в том случае, когда стандартные анализы крови указывают на ухудшение функции почек у человека с повышенным артериальным давлением. Врачи ставят диагноз, когда результаты физикального обследования или анализов показывают признаки повреждения органов, вызванное повышенным артериальным давлением. Такими повреждениями могут быть изменения в сетчатке, наблюдаемые с помощью офтальмоскопа, или признаки патологий со стороны сердца, обнаруживаемые с помощью электрокардиографии (ЭКГ) или эхокардиографии. Для выявления других заболеваний, которые могут быть причиной заболевания почек, необходимо провести исследование мочи. Для исключения других причин повреждения почек необходимо провести ультразвуковое исследование. Оно может показать уменьшение размера почек. Биопсию почек проводят только в случаях, когда диагноз остается неясным. Лабораторное исследование Показатели функции печени

Лечение гипертонического артериолярного нефросклероза Контроль артериального давления Лечение подразумевает строгий контроль артериального давления. Большинству людей необходимо принимать комбинацию лекарственных препаратов, включая блокаторы рецепторов ангиотензина II (БРА) или ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента (АПФ), и, возможно, блокаторы кальциевых каналов, тиазидные диуретики или бета-блокаторы. Контролировать артериальное давление также помогает снижение массы тела, физическая нагрузка и ограничение потребления соли и воды. Лечение хронической болезни почек подразумевает ограничение потребления жидкости и соли и, иногда, диализ.

Прогноз при гипертоническом артериолярном нефросклерозе Прогноз, как правило, зависит от того, насколько хорошо контролируется артериальное давление, и от степени поражения почек. Обычно поражение почек прогрессирует медленно. Через 5–10 лет выраженное нарушение функции почек развивается только у 1–2 % людей.