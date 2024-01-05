Наиболее распространенными причинами возникновения неприятного запаха изо рта являются

Заболевания периодонта

Вызывающие запах бактерии на языке

Некоторые продукты питания и алкогольные напитки

Употребление табачных изделий

Неприятный запах изо рта чаще всего появляется тогда, когда определённые бактерии во рту воздействуют на частицы пищи в полости рта. Эти бактерии расщепляют (разлагают) частицы пищи на неприятно пахнущие вещества. Воздействию этих бактерий чаще всего подвержены люди с заболеваниями периодонта (например, гингивит и периодонтит), плохо соблюдающие гигиену полости рта.

Заболевания периодонта вызывают воспаление и разрушение структур, окружающих и поддерживающих зубы, таких как десны и наружный слой корня зуба, и обусловлены, главным образом, скоплением определенных бактерий. Эти бактерии появляются в глубоких карманах, которые окружают зубы. Такие бактерии могут появляться на тыльной поверхности языка даже у людей, которые не страдают заболеванием периодонта. Количество этих бактерий может также увеличиваться из-за уменьшения количества слюны (в связи с некоторыми заболеваниями или использованием некоторых лекарственных препаратов — см. Сухость во рту) или снижения ее кислотности.

После переваривания пищи запахи, вызванные определенными продуктами или специями, такими как лук или чеснок, попадают из крови в легкие. Запахи затем выделяются при дыхании и могут быть неприятными для других. Например, запах чеснока может чувствоваться окружающими при дыхании через 2 или 3 часа после его употребления — в течение долгого времени после того, как этого продукта уже не осталось в ротовой полости и в желудке. Гигиена полости рта не может удалить эти запахи.

Неприятный запах изо рта чаще встречается у курильщиков, чем у некурящих.