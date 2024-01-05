Неприятный запах изо рта — это частый или постоянный неприятный запах изо рта.
Другие запахи изо рта
При некоторых заболеваниях вырабатываются вещества, которые могут влиять на свежесть дыхания, но эти запахи, как правило, слабовыраженные и не считаются неприятным запахом изо рта. Например:
Печеночная недостаточность придает дыханию уникальный мышиный (затхлый, сладкий) запах или иногда запах тухлого яйца (сернистый).
Почечная недостаточность придает дыханию запах мочи или аммиака.
Тяжелый неконтролируемый сахарный диабет придает дыханию запах жидкости для снятия лака (ацетон).
Причины неприятного запаха изо рта
Чаще всего, неприятный запах изо рта вызван проблемами в полости рта. Причины, которые способствуют появлению неприятного запаха изо рта, перечислены в таблице Некоторые причины и признаки неприятного запаха изо рта.
Распространенные причины
Наиболее распространенными причинами возникновения неприятного запаха изо рта являются
Вызывающие запах бактерии на языке
Некоторые продукты питания и алкогольные напитки
Употребление табачных изделий
Неприятный запах изо рта чаще всего появляется тогда, когда определённые бактерии во рту воздействуют на частицы пищи в полости рта. Эти бактерии расщепляют (разлагают) частицы пищи на неприятно пахнущие вещества. Воздействию этих бактерий чаще всего подвержены люди с заболеваниями периодонта (например, гингивит и периодонтит), плохо соблюдающие гигиену полости рта.
Заболевания периодонта вызывают воспаление и разрушение структур, окружающих и поддерживающих зубы, таких как десны и наружный слой корня зуба, и обусловлены, главным образом, скоплением определенных бактерий. Эти бактерии появляются в глубоких карманах, которые окружают зубы. Такие бактерии могут появляться на тыльной поверхности языка даже у людей, которые не страдают заболеванием периодонта. Количество этих бактерий может также увеличиваться из-за уменьшения количества слюны (в связи с некоторыми заболеваниями или использованием некоторых лекарственных препаратов — см. Сухость во рту) или снижения ее кислотности.
После переваривания пищи запахи, вызванные определенными продуктами или специями, такими как лук или чеснок, попадают из крови в легкие. Запахи затем выделяются при дыхании и могут быть неприятными для других. Например, запах чеснока может чувствоваться окружающими при дыхании через 2 или 3 часа после его употребления — в течение долгого времени после того, как этого продукта уже не осталось в ротовой полости и в желудке. Гигиена полости рта не может удалить эти запахи.
Неприятный запах изо рта чаще встречается у курильщиков, чем у некурящих.
Менее распространенные причины
Малораспространенными причинами возникновения неприятного запаха изо рта являются
Инфекции носовых пазух (синусит) или легких
Рак носовых ходов (см. также Рак околоносовых пазух), рта или горла
Инородное тело в носу (обычно у детей)
Воображаемый галитоз (психогенный галитоз)
Хотя люди обычно думают, что нарушение работы желудочно-кишечного тракта может быть причиной неприятного запаха изо рта, такое явление встречается достаточно редко, потому что мышечный канал, который соединяет горло с желудком (пищевод), обычно находится в спавшемся состоянии. Неприятный запах изо рта не является следствием плохого пищеварения и не является показателем того, как функционируют пищеварительная система или кишечник человека. Однако изредка в мешочке в пищеводе (дивертикул Ценкера), который у некоторых людей имеется уже при рождении, могут собираться частицы пищи. Частицы пищи могут разлагаться и создавать неприятный запах. Причиной неприятного запаха изо рта также могут быть гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) и рак желудка.
Воображаемый неприятный запах изо рта называется психогенным галитозом (псевдогалитозом). Люди считают, что у них есть неприятный запах изо рта, но на самом деле это не так. Эта проблема может возникнуть у людей, которые склонны преувеличивать нормальные ощущения тела, или у людей, которые имеют серьезные психические расстройства, такие как шизофрения. У некоторых людей с навязчивыми мыслями есть непреодолимое ощущение нечистоты, и они считают, что у них есть неприятный запах изо рта.
Некоторые причины и признаки неприятного запаха изо рта
Причина
Распространенные признаки*
Обследования
Заболевания ротовой полости (оральные)
Бактерии на задней части языка
Соскобы с языка, имеющие неприятный запах
Здоровые десны и зубы
Осмотр у врача или стоматолога
Заболевания периодонта, например, гингивит и периодонтит
Нездоровые десны и зубы, обнаруженные во время осмотра
У людей с плохой гигиеной полости рта в истории болезни
Осмотр у стоматолога
Раковые опухоли ротовой полости (большинство из них обнаруживаются во время осмотра у врача или у стоматолога задолго до появления неприятного запаха)
Обычно обнаруживаются во время осмотра
Чаще встречается у пожилых людей с длительным употреблением алкоголя и/или табака в анамнезе
Биопсия, КТ или МРТ
Заболевания вне ротовой полости (экстраоральные)
Инородный предмет (тело) в носу†
Частые гнойные или кровянистые выделения из носа
Обнаруживаются во время осмотра
Обычно у детей
Обследование врачом
Иногда визуализирующие исследования
Рак носовых ходов и гортани†
Неприятные ощущения при глотании
Обследование врачом
Легочные инфекции, такие как абсцесс легкого, бронхоэктаз или инфекции, вызванные попаданием инородного тела в дыхательные пути
Кашель с выделением крови или мокроты (слизи)
Повышение температуры тела
рентгенологическое исследование органов грудной клетки;
Посев мокроты
Иногда КТ или бронхоскопия
Воображаемый галитоз (психогенный галитоз)
Неприятный запах, который не обнаруживается другими людьми
Часто у людей, склонных преувеличивать нормальные ощущения организма
Обследование врачом
Иногда консультация у психолога
Инфекция носовых пазух†
Гнойные выделения из носа
Болевые ощущения в области лица, головная боль или оба этих симптома
Обследование врачом
Иногда КТ
Отрыгивание непереваренной пищи (регургитация) в положении лежа или при наклоне вперед
Изображение верхних отделов пищеварительного тракта после перорального приема бария (глотка бариевой взвеси)
Вещества, принимаемые внутрь
Алкогольные напитки, чеснок, лук, табак
Обнаружение на основании истории болезни
Диагноз после осмотра врача исключает другие причины
Обследование врачом
Исключение вещества для определения, исчезнут ли симптомы
* Признаки включают в себя симптомы и результаты осмотра у врача или стоматолога. Указанные признаки являются типичными, но присутствуют не всегда.
† Запах обычно более ощутим из носа, чем изо рта.
КТ — компьютерная томография; МРТ — магнитно-резонансная томография.
Обследование при неприятном запахе изо рта
Неприятный запах изо рта редко требует немедленной консультации врача или стоматолога. Следующая информация может помочь людям определить, нужна ли им консультация, и узнать, чего ожидать во время консультации.
Настораживающие признаки
Некоторые симптомы и признаки являются причиной для беспокойства: Они включают:
лихорадка
гнойную мокроту или выделения из носа;
видимые или осязаемые необычные пятна во рту.
Когда обращаться к врачу
Лица с повышенной температурой тела, гнойной мокротой или выделениями из носа, либо лица, которые, возможно, вдохнули инородный предмет, должны немедленно обратиться к врачу. Пациенты, которые обнаружили у себя в полости рта необычное пятно, должны обратиться к стоматологу в течение нескольких дней.
Люди с неприятным запахом изо рта, но без каких-либо настораживающих признаков, которые в остальном чувствуют себя хорошо, должны по возможности обратиться к стоматологу.
Что делает врач
Стоматологи и врачи сначала задают вопросы о симптомах и истории болезни пациента. Затем он проводит физикальное обследование. То, что они обнаружили в истории болезни и при медицинском осмотре, часто подсказывает причину неприятного запаха изо рта и возможные анализы, которые следует назначить (см. таблицу Некоторые причины и признаки неприятного запаха изо рта).
Проба с резким вдохом через нос является полезной частью осмотра, с помощью которой можно определить, идет ли неприятный запах из носа (заболевание носовых пазух) или рта (заболевание легких). Человек выдыхает на расстоянии около 4 дюймов (10 сантиметров) от носа врача сначала через рот с закрытым носом, а затем через нос с закрытым ртом. Если запах изо рта более неприятный, чем из носа, то причиной, скорее всего, является нарушение в ротовой полости. Если запах из носа более неприятный, чем изо рта, то причиной, скорее всего, является нарушение в носу и носовых пазухах. Если запах из носа и рта примерно одинаковый, то причиной, скорее всего, является нарушение работы легких или другого органа. Если врач не может определить причину, он делает соскоб пластиковой ложкой с задней части языка. Через 5 секунд он нюхает ложку. Неприятный запах на ложке показывает, что скорее всего проблема в наличии бактерий на языке.
Проведение анализов
Необходимость обследования зависит от того, что обнаружит врач во время медицинского осмотра, в частности присутствуют ли настораживающие признаки. Некоторые специалисты, которые изучают проблемы возникновения неприятного запаха изо рта, имеют необычное оборудование, например, портативные датчики серы, оборудование для газовой хроматографии и химических анализов соскобов с языка. Такой анализ требуется редко, за исключением медицинских исследований.
Врач может предложить людям, чьи симптомы кажутся связанными с приемом некоторых веществ, исключить прием подозреваемых веществ на некоторое время, чтобы увидеть, исчезнут ли эти симптомы (попытка исключения).
Лечение неприятного запаха изо рта
Лечение причины
Регулярная гигиена полости рта и визиты к стоматологу
После постановки диагноза причины неприятного запаха изо рта должны быть устранены.
Физические причины могут быть удалены или исправлены. Например, можно перестать есть чеснок, лук и другую пищу с резким запахом и бросить курить. Если причина кроется в ротовой полости, пациенты должны обратиться к стоматологу для проведения профессиональной чистки и лечения заболевания периодонта и кариеса. В домашних условиях людям следует уделять больше внимания ежедневной гигиене полости рта, в том числе тщательной очистке зубной нитью, щеткой и чистке передней и задней части языка зубной щеткой или скребком. Продаются многие виды освежителей и спреев для полости рта, но их польза весьма сомнительна. Эффект от большинства этих средств длится не больше 20 минут. Людям, находящимся в процессе излечения от алкоголизма, следует использовать для полоскания рта жидкости без содержания спирта.
Людям с психогенным галитозом, возможно, потребуется консультация психиатра.
Главное, что нужно знать пожилым людям: Неприятный запах изо рта
Пожилые люди чаще принимают лекарственные препараты, вызывающие сухость во рту, что затрудняет соблюдение гигиены полости рта и, как следствие, приводит к появлению неприятного запаха изо рта. Рак полости рта — еще одна причина неприятного запаха изо рта, которая чаще встречается у людей старшего возраста. В остальном вероятность появления неприятного запаха изо рта у пожилых людей не выше.
Ключевые моменты
Причиной большинства случаев неприятного запаха изо рта является разложение частиц пищи под воздействием бактерий во рту.
Лечение на дому включает в себя очень тщательную чистку зубов зубной щеткой, зубной нитью, а также чистку языка щеткой или скребком.
Эффект от использования полосканий — краткосрочный.
Заболевания вне ротовой полости могут вызвать неприятный запах изо рта, но это часто обнаруживается при проведении осмотра врачом или стоматологом.
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этого ресурса.
MouthHealthy.org: предоставляет информацию о здоровье полости рта, включая питание и рекомендации по выбору продуктов, получивших знак одобрения Американской стоматологической ассоциации. Также в нем приводятся рекомендации о том, как найти стоматолога, и о том, как и когда следует его посещать.