Портальная гипертензия представляет собой аномально повышенное давление в воротной вене (крупная вена, несущая кровь от кишечника в печень) и ее ветвях.

Цирроз (рубцевание, которое деформирует структуру печени и нарушает ее функцию) является наиболее распространенной причиной в западных странах.

Портальная гипертензия может привести к водянке брюшной полости (асцит), ощущению дискомфорта в абдоминальной области, дезориентации и кровотечениям в пищеварительном тракте.

При постановке диагноза врачи основываются на симптомах и результатах физикального обследования, иногда с применением результатов ультразвукового исследования, компьютерной томографии (КТ), магнитно-резонансной томографии (МРТ) или биопсии печени.

Лекарственные препараты могут снизить давление в воротной вене, но, если развилось кровотечение в пищеварительный тракт, необходимо оказание неотложной помощи.

Лечение иногда включает трансплантацию печени или создание пути, по которому кровь может обойти печень (портосистемный шунт).

(См. также Общие сведения о заболеваниях печени).

Портальное кровообращение 3D модель

Воротная вена получает кровь от всего кишечника, а также от селезенки, поджелудочной железы и желчного пузыря, и несет эту кровь в печень. После входа в печень вена разделяется на правую и левую ветви, а затем на мельчайшие каналы, которые проходят через всю печень. Когда кровь покидает печень, она течет обратно в общую систему кровообращения через печеночную вену.

Изображение печени и желчного пузыря

Давление в воротных кровеносных сосудах могут увеличить два фактора:

Увеличение объема крови, прокачиваемой через сосуды

Увеличение сопротивления кровотоку, проходящему через печень

В западных странах наиболее распространенной причиной портальной гипертензии является увеличение сопротивления кровотоку, которое обусловлено обширным рубцеванием печени при циррозе. Причиной цирроза чаще всего является:

Портальная гипертензия приводит к образованию новых вен (носящих название «коллатеральные сосуды»), которые обходят печень. Эти вены вне печени напрямую соединяют сосуды воротной вены с венами, выносящими кровь в общую систему кровообращения. Из-за этого шунтирования вещества (например, токсины), которые обычно удаляются из крови печенью, могут попасть в общую систему кровообращения. Коллатеральные сосуды развиваются в определенных местах. Самые важные расположены в нижней части пищевода и в верхней части желудка. Сосуды увеличиваются, появляется большое количество изгибов и поворотов — т. е. наблюдается варикоз вен в пищеводе (варикозное расширение вен пищевода) или в желудке (варикозное расширение вен желудка). Эти увеличенные сосуды хрупки и склонны к кровотечениям, которые иногда бывают серьезными и в редких случаях приводят к смерти. Другие коллатеральные сосуды могут развиться на брюшной стенке и в прямой кишке.

Портальная гипертензия часто приводит к увеличению селезенки, поскольку давление препятствует току крови от селезенки в воротные кровеносные сосуды. Когда селезенка увеличивается, количество (число) лейкоцитов может снижаться (увеличивая риск развития инфекций), а также может снижаться количество (число) тромбоцитов (увеличивая риск развития кровотечения).

Повышенное давление в воротных кровеносных сосудах может привести к тому, что содержащая белок (асцитическая) жидкость будет просачиваться с поверхности печени и кишечника и накапливаться в брюшной полости. Такое заболевание носит название «асцит».

Симптомы портальной гипертензии Сама по себе портальная гипертензия не вызывает появления симптомов, в отличие от некоторых ее последствий. Если в брюшной полости накапливается большое количество жидкости (асцит), то живот увеличивается в размерах (надувается), иногда заметно, а иногда достаточно сильно для того, чтобы он стал очень большим и тугим на ощупь. Такое вздутие может вызывать дискомфорт или быть болезненным. Увеличенная селезенка может вызывать неопределенное ощущение дискомфорта в верхней левой части брюшной полости. При варикозном расширении вен в пищеводе и желудке имеется склонность к кровотечениям, которые иногда бывают обширными. Затем человека может рвать кровью или темной массой, напоминающей кофейную гущу. Каловые массы могут стать темными и смолистыми. Намного реже кровоточат вены при варикозном расширении вен в прямой кишке. Также стул может содержать кровь. Кровотечение из этих вен может стать причиной смерти. Коллатеральные кровеносные сосуды могут быть видны на коже брюшной полости или вокруг прямой кишки. Когда вещества, обычно удаляемые из печени, попадают в общую систему кровообращения и достигают мозга, они могут приводить к появлению дезориентации или сонливости (печеночная энцефалопатия). Поскольку у большинства людей с портальной гипертензией также имеется серьезное нарушение функции печени, у них могут наблюдаться симптомы печеночной недостаточности, например, склонность к кровотечениям.

Диагностика портальной гипертензии Обследование врачом;

В некоторых случаях — анализы крови и тесты для оценки психической функции

Визуализирующие обследования, например, ультразвуковое исследование Обычно врачи могут диагностировать портальную гипертензию на основании симптомов и результатов, полученных во время физикального обследования. Врачи обычно могут пальпировать увеличенную селезенку во время обследования брюшной полости. Они могут определить жидкость в животе, заметив абдоминальный отек и услышав глухой звуку при выстукивании (перкутировании) живота. При наличии симптомов (например, дезориентации) врачи могут заподозрить печеночную энцефалопатию, но может потребоваться проведение анализов крови и тестов, предназначенных для оценки психической функции. Может быть проведено ультразвуковое исследование, чтобы изучить кровоток в воротной вене и соседних кровеносных сосудах, а также чтобы обнаружить жидкость в брюшной полости. Для поиска и исследования коллатеральных сосудов может использоваться ультразвуковое исследование, магнитно-резонансная томография (МРТ) или компьютерная томография (КТ) (см. Визуализирующие обследования печени и желчного пузыря). Реже для измерения давления в воротных кровеносных сосудах применяют введение катетера через разрез в шее и далее по кровеносным сосудам в печень.