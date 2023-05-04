Первичный рак печени — это рак, развившийся в печени. Наиболее распространенным типом рака является гепатоцеллюлярная карцинома (гепатома). Вначале рак печени обычно вызывает только неопределенные симптомы (такие, как потеря массы тела, потеря аппетита и утомляемость). В результате диагноз часто ставится поздно, и прогноз, как правило, плохой.
(См. также Общие сведения об опухолях печени).
Другие типы первичного рака печени
Другие типы первичного рака печени необычны или встречаются нечасто. Для постановки диагноза обычно необходима биопсия. Большинство людей с этими типами рака имеют неблагоприятный прогноз. Если рак не распространился, иногда его удается удалить. После его удаления люди могут прожить несколько лет или дольше.
Холангиокарцинома
Холангиокарцинома представляет собой относительно медленно растущую злокачественную опухоль, развивающуюся в выстилке желчных протоков в печени или вне ее. В Китае заражение печеночными двуустками (паразитами) способствует развитию этого типа рака. Люди с первичным склерозирующим холангитом подвержены риску развития холангиокарциномы.
Симптомы рака часто имеют неопределенный характер, но могут включать внезапное ухудшение общего состояния здоровья человека, образование опухоли в верхней правой части брюшной полости, желтуху (пожелтение кожи и белков глаз), потерю массы тела и ощущение дискомфорта в брюшной полости.
Ограниченное количество людей с очень маленькими изолированными холангиокарциномами могут быть кандидатами на трансплантацию печени.
Фиброламеллярная карцинома
Этот тип гепатоцеллюлярной карциномы встречается редко. Обычно она возникает у довольно молодых людей. Она не вызвана ранее существующим циррозом или гепатитом B или C и не имеет никаких других известных факторов риска.
Люди с фиброламеллярной карциномой обычно чувствуют себя лучше, чем люди с другими типами гепатоцеллюлярной карциномы. Многие выживают в течение нескольких лет после удаления этой злокачественной опухоли.
Гепатобластома
Этот тип рака встречается редко, но является одним из самых частых типов первичного рака печени у детей первого года жизни. Иногда он встречается у детей более старшего возраста и может вырабатывать гормоны (называемые гонадотропинами), приводящие к раннему (преждевременному) половому созреванию. Никаких причин выявлено не было.
Как правило, состояние здоровья может ухудшиться, а в верхней правой части брюшной полости может прощупываться определенная масса.
Ангиосаркома
Этот редкий тип рака берет начало из кровеносных сосудов печени. Ангиосаркома может быть вызвана воздействием винилхлорида на рабочем месте, например, при производстве поливинилхлорида (ПВХ), или воздействием мышьяка. Однако у большинства людей никакой причины выявлено не было.
Диагностика других типов первичного рака печени
Физикальное обследование
Анализы крови и визуализирующие обследования
Иногда биопсия печени
Подозрение на наличие гепатобластомы обычно возникает, когда врачи прощупывают большую массу в верхней правой части брюшной полости ребенка первого года жизни, а его здоровье ухудшается. Результаты анализов крови для измерения уровней альфа-фетопротеина (АФП) и визуализирующих обследований могут помочь врачам поставить диагноз. Уровни АФП, белка, в нормальных условиях производимого незрелыми клетками печени при развитии эмбриона и плода, при раке печени обычно повышены.
Холангиокарцинома в печени, фиброламеллярная карцинома, гепатобластома и ангиосаркома диагностируются на основании результатов биопсии печени (удаления образца ткани печени с помощью иглы для исследования под микроскопом).
Холангиокарцинома желчных протоков вне печени обычно диагностируется с помощью специальных методик рентгенологического исследования (таких как магнитно-резонансная томография [МРТ], эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография [ЭРХПГ] или чрескожная чреспеченочная холангиография) или хирургического вмешательства. У двух третей людей с этим типом рака ко времени его обнаружения рак уже распространился в соседние лимфатические узлы.
Лечение других типов первичного рака печени
Хирургическое удаление раковой опухоли
Обычно, лечение этих типов рака малоэффективно, и большинство людей умирает в течение нескольких месяцев после обнаружения рака. Однако если рак обнаружен довольно рано, он может быть удален хирургическим путем, давая шанс долгосрочного выживания.
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этих ресурсов.
Американское общество по борьбе с онкологическими заболеваниями (American Cancer Society): предоставляет исчерпывающую информацию о раке печени, включая симптомы, диагностику, стадирование и данные о выживаемости.
Американский фонд изучения печени (American Liver Foundation): ведет образовательные программы, которые дают обзор всех аспектов заболевания печени и благополучия. Также предоставляет доступ к группам поддержки, информацию о поиске врача и возможности участия в клинических исследованиях.