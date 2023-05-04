Первичный рак печени

Холангиокарцинома представляет собой относительно медленно растущую злокачественную опухоль, развивающуюся в выстилке желчных протоков в печени или вне ее. В Китае заражение печеночными двуустками (паразитами) способствует развитию этого типа рака. Люди с первичным склерозирующим холангитом подвержены риску развития холангиокарциномы.

Симптомы рака часто имеют неопределенный характер, но могут включать внезапное ухудшение общего состояния здоровья человека, образование опухоли в верхней правой части брюшной полости, желтуху (пожелтение кожи и белков глаз), потерю массы тела и ощущение дискомфорта в брюшной полости.

Ограниченное количество людей с очень маленькими изолированными холангиокарциномами могут быть кандидатами на трансплантацию печени.