Гранулемы печени представляют собой небольшие аномальные скопления клеток в печени, формирующиеся на фоне определенных нарушений или приема определенных лекарственных препаратов.

(См. также Общие сведения об опухолях печени).

Сами гранулемы обычно не вызывают никаких проблем, но нарушения, послужившие их причиной, могут вызывать проблемы.

Причины развития гранулем многочисленны. Наиболее распространенными являются

Гранулемы встречаются реже при заболеваниях печени, но могут присутствовать при первичном билиарном холангите.

Гранулемы могут формироваться, когда клетки иммунной системы собираются в ответ на раздражители или для защиты организма от посторонних веществ в печени. Обычно функция печени не нарушается, хотя результаты анализов крови, связанных с печенью, могут отклоняться от нормы. Гранулемы могут формироваться при распространенном воспалении, которое может представлять собой реакцию на применение лекарственного препарата или на инфекцию. Если воспаление носит генерализованный характер, то может наблюдаться нарушение функции печени. В редких случаях воспаление приводит к образованию рубцовой ткани и повышенному давлению в венах, несущих кровь от кишечника в печень (заболевание называется «портальная гипертензия»).

Симптомы гранулем печени Сами гранулемы обычно не вызывают никаких симптомов. Печень может немного увеличиваться, и может развиться легкая желтуха (пожелтение кожи и белков глаз). Другие симптомы, в случае их возникновения, развиваются в результате нарушения, вызывающего гранулемы. Гранулемы, вызванные саркоидозом, могут спонтанно исчезнуть или сохраняться в течение многих лет, не приводя к развитию каких-либо симптомов. Идиопатический гранулематозный гепатит представляет собой редкое заболевание неизвестной этиологии. Он вызывает развитие гранулем, повышение температуры, боль в мышцах и утомляемость. Часто эти симптомы периодически возникают в течение многих лет.

Диагностика гранулем печени Визуализирующие обследования печени

Иногда биопсия печени Врачи задают вопросы об применении лекарственных препаратов и о других нарушениях, которые могли вызвать развитие гранулем. Врачи также выполняют анализы крови для оценки функции печени и проводят такие визуализирующие обследования, как ультразвуковое исследование, компьютерная томография (КТ) или магнитно-резонансная томография (МРТ). Однако результаты могут быть неубедительными. Для подтверждения диагноза может потребоваться биопсия (удаление небольшого образца ткани печени с помощью иглы для исследования под микроскопом). Для установления причины могут потребоваться другие анализы, например, посев.

Лечение гранулем печени Лечение основного заболевания

При саркоидозе в некоторых случаях применяют кортикостероиды Проводится лечение заболевания, обусловливающего это состояние. Прекращение приема лекарственного препарата, способного вызывать развитие гранулем, или лечение инфекции обычно приводит к исчезновению гранулем. Иногда для лечения саркоидоза применяют кортикостероиды, однако неясно, предотвращают ли они развитие заболевания.