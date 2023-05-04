Гемангиомы печени

Гемангиома представляет собой доброкачественную опухоль печени, состоящую из массы аномальных кровеносных сосудов.

(См. также Общие сведения об опухолях печени).

В Соединенных Штатах приблизительно у 1–5 % взрослых имеются малые гемангиомы, не вызывающие симптомов. Эти опухоли обычно диагностируются только при проведении ультразвукового исследования, компьютерной томографии (КТ) или магнитно-резонансной томографии (МРТ) по каким-то другим причинам (см. Визуализирующие обследования печени и желчного пузыря). Такие опухоли не требуют лечения.

Гемангиомы, вызывающие симптомы, встречаются очень редко. Если размер гемангиом больше 4 см, то появление симптомов более вероятно. Эти опухоли могут вызывать ощущение дискомфорта в брюшной полости, метеоризм и реже потерю аппетита, тошноту, чувство переедания после принятия небольшого количества пищи или боль.

У детей первого года жизни гемангиомы обычно исчезают самостоятельно. Однако в некоторых случаях гемангиомы могут быть большими и вызывать проблемы, такие как повсеместное образование тромбов и сердечная недостаточность. Эти опухоли требуют лечения, которое может включать применение лекарственных препаратов (таких как кортикостероиды), проведение процедуры для блокирования кровоснабжения гемангиомы (носит название «селективная эмболизация печеночной артерии»), иногда хирургическое вмешательство для удаления гемангиомы и в редких случаях трансплантацию печени.