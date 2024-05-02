Застойная гепатопатия представляет собой скопление крови в печени, являющееся результатом сердечной недостаточности.

(См. также Общие сведения о заболеваниях кровеносных сосудов печени).

Тяжелая сердечная недостаточность приводит к тому, что кровь двигается обратно от сердца в нижнюю полую вену (большую вену, несущую кровь из нижних частей тела в сердце). Такой застой увеличивает давление в нижней полой вене и других венах, несущих к ней кровь, включая печеночные вены (которые выносят кровь из печени). Если это давление достаточно высокое, печень переполняется кровью (появляются застойные явления), и нарушается ее функция.

У большинства людей симптомы отсутствуют, помимо жалоб, связанных с сердечной недостаточностью. У других людей наполненная кровью печень становится причиной появления в абдоминальной области дискомфорта, обычно в легкой степени. Печень (в верхней правой части брюшной полости) чувствительна и увеличена. В тяжелых случаях нарушение функции печени может вызвать пожелтение кожи и белков глаз — нарушение, называемое желтухой. Жидкость может накапливаться в брюшной полости — нарушение, называемое асцитом. Селезенка также проявляет тенденцию к увеличению. Если застой тяжелый и хронический, наблюдается поражение печени или даже развивается тяжелое рубцевание (цирроз).

Врачи подозревают это нарушение у людей с сердечной недостаточностью, у которых наблюдаются типичные симптомы. Врачи обследуют пациента и выполняют анализы крови для оценки того, насколько хорошо печень функционирует и повреждена ли она (печеночные пробы), а также для оценки свертываемости крови. Диагноз основывается на симптомах и результатах обследования и анализов крови. Застойную гепатопатию важно идентифицировать, главным образом потому что она указывает на степень тяжести сердечной недостаточности.

При ведении пациентов основное внимание уделяется лечению сердечной недостаточности. Такое лечение может восстановить нормальную функцию печени.