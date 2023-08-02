Холецистит представляет собой воспаление желчного пузыря, обычно обусловленное блокированием пузырного протока желчным камнем.
Как правило, у людей наблюдается боль в животе, повышение температуры тела и тошнота.
Ультразвуковое исследование обычно позволяет обнаружить признаки воспаления желчного пузыря.
Может потребоваться удаление желчного пузыря, часто с помощью лапароскопа.
Желчный пузырь представляет собой небольшой грушевидный мешок, расположенный под печенью. В нем накапливается желчь — жидкость, которая вырабатывается печенью и способствует пищеварению. Когда возникает потребность в желчи, например во время еды, желчный пузырь сокращается, выталкивая желчь через желчные протоки в тонкую кишку. (См. также Общие сведения о заболеваниях желчного пузыря и желчных протоков и рисунок Изображение печени и желчного пузыря).
Холецистит является наиболее распространенной проблемой, обусловленной камнями желчного пузыря. Он развивается, когда камень блокирует пузырный проток, отводящий желчь из желчного пузыря.
Холецистит разделяют на острый или хронический.
Острый холецистит
Острый холецистит начинается внезапно, приводя к появлению сильной, постоянной боли в верхнем отделе брюшной полости. По меньшей мере у 95 % пациентов с острым холециститом присутствуют желчные камни. Воспаление почти всегда начинается без инфекции, несмотря на то, что инфекция может развиться позже. Воспаление может привести к заполнению желчного пузыря и утолщению его стенок.
В редких случаях встречается форма острого холецистита без желчных камней (бескаменный холецистит). Тем не менее, желчный пузырь может содержать сладж (микроскопические частицы материалов, подобных материалам желчных камней). Бескаменный холецистит является более серьезным заболеванием, чем другие типы холецистита. Как правило, его возникновению предшествуют:
Обширное хирургическое вмешательство
критическое заболевание, например, серьезные травмы, обширные ожоги или инфекция кровотока (сепсис);
Внутривенное питание в течение длительного времени
голодание в течение длительного времени;
недостаточность иммунной системы;
некоторые нарушения, связанные с воспалением кровеносных сосудов (васкулит), например, системная красная волчанка или узелковый полиартериит.
Острый бескаменный холецистит может развиваться у маленьких детей, вероятно, после вирусной или другой инфекции.
Хронический холецистит
Хронический холецистит является воспалением желчного пузыря, продолжающимся в течение длительного времени. Его причиной почти всегда являются желчные камни и предыдущие приступы острого холецистита. Хронический холецистит характеризуется многократными приступами боли (желчная колика), которые возникают при периодической закупорке пузырного протока желчными камнями.
При хроническом холецистите желчный пузырь поврежден повторяющимися обострениями острого воспаления, обычно обусловленного желчными камнями; может произойти утолщение стенок, рубцевание и уменьшение размеров. Желчные камни могут блокировать устье пузырного протока желчного пузыря или блокируют сам пузырный проток. Обычно желчный пузырь также содержит сладж. При распространенном рубцевании на стенках желчного пузыря может откладываться кальций, вызывая их затвердение (так называемый «фарфоровый желчный пузырь»).
Симптомы холецистита
Приступ желчного пузыря, независимо от острого или хронического холецистита, начинается с боли.
Острый холецистит
Боль при остром холецистите подобна боли при желчной колике (боль, вызванная желчными камнями), но более сильная и продолжительная. Максимальная боль достигается за 15–60 минут и остается постоянной. Обычно она наблюдается в верхней правой части брюшной полости. Боль может стать мучительной. Большинство людей чувствует острую боль, когда врач надавливает на верхнюю правую часть брюшной полости. Глубокое дыхание может усилить боль. Боль часто распространяется на область под правой лопаткой или в спину. Также характерны тошнота и рвота.
В течение нескольких часов мышцы стенки брюшной полости с правой стороны могут стать твердыми. Повышение температуры встречается приблизительно у одной трети людей с острым холециститом. Температура обычно повышаться постепенно и превышает 100,4 °F (38 °C), а также может сопровождаться ознобом.
У пожилых людей первые или единственные симптомы холецистита могут быть стертыми. Например, пожилой человек может потерять аппетит, чувствовать усталость или слабость, либо его может рвать. У них может повыситься температура.
Как правило приступ прекращается через 2–3 дня и полностью исчезает в течение недели. Если острое течение эпизода продолжается, то это может быть признаком серьезного осложнения. Нарастающая сильная боль, высокая температура и озноб позволяют предположить наличие гнойных карманов (абсцессов) в желчном пузыре или разрыв (перфорацию) желчного пузыря. Абсцессы являются результатом гангрены, развивающейся при отмирании ткани. Камень большого размера может прорывать стенку желчного пузыря и проходить в тонкую кишку, блокируя ее. Эта закупорка может вызвать боль и вздутие живота.
Если у человека развивается желтуха или появляется темная моча и светлый кал, то, вероятно, общий желчный проток заблокирован камнем, вызывая скопление желчи в печени (холестаз).
Может развиться воспаление поджелудочной железы (панкреатит). Его вызывает камень, блокирующий фатеров сосочек (место, где общий желчный проток соединяется с протоком поджелудочной железы).
Бескаменный холецистит
Бескаменный холецистит обычно вызывает внезапную, мучительную боль в верхнем отделе брюшной полости у людей без каких-либо предшествующих симптомов или других признаков заболевания желчного пузыря (см. Боль в области желчного пузыря при отсутствии желчных камней). Воспаление часто очень тяжелое и может привести к гангрене или разрыву желчного пузыря.
В большинстве случаев люди с бескаменным холециститом чувствуют себя очень плохо. Например, они могут находиться в отделении реанимации и интенсивной терапии по другой причине, и у них может быть много других симптомов. Кроме того, поскольку эти люди настолько больны, они могут быть не в состоянии четко говорить. По этим причинам бескаменный холецистит сначала может остаться нераспознанным.
Единственными симптомами могут быть отек (вздутие), болезненная чувствительность живота или повышение температуры без известной причины. При отсутствии лечения бескаменный холецистит приводит к летальному исходу 65 % заболевших.
Хронический холецистит
У людей с хроническим холециститом имеются повторяющиеся приступы боли. Верхнему отделу живота над желчным пузырем свойственна болезненность при касании. В противоположность этому, у людей с хроническим холециститом температура повышается редко. Боль менее сильная, чем при остром холецистите, и длится не так долго.
Диагностика холецистита
Ультразвуковое исследование и, иногда, другие визуализирующие обследования
Врачи диагностируют холецистит в основном на основании симптомов и результатов визуализирующих обследований.
Ультразвуковое исследование является лучшим способом обнаружения желчных камней в желчном пузыре. Ультразвуковое исследование позволяет также обнаружить жидкость вокруг желчного пузыря или утолщение его стенок, что типично для острого холецистита. Часто, когда ультразвуковой датчик перемещается над верхним отделом брюшной полости выше желчного пузыря, люди сообщают о болезненных ощущениях.
Холесцинтиграфия, еще один метод визуализации, полезен, когда острый холецистит сложно диагностировать. Для проведения этого исследования внутривенно вводят радиоактивное вещество (радионуклид). Гамма-камера регистрирует испускаемую радиоактивность, а компьютер используется для создания изображения. Таким образом можно наблюдать за движением радионуклида из печени через желчные протоки. Регистрируются изображения печени, желчных протоков, желчного пузыря и верхней части тонкой кишки. Если радионуклид не заполняет желчный пузырь, то, вероятно, пузырный проток заблокирован желчным камнем. Холесцинтиграфия также полезна, когда врачи подозревают наличие острого бескаменного холецистита.
Для оценки того, насколько хорошо печень функционирует, и повреждена ли она, выполняются печеночные пробы (анализы крови). Тем не менее, кроме случаев закупорки желчного протока, эти исследования не могут подтвердить диагноз, так как их результаты часто находятся в пределах нормы или несколько превышают ее.
Также проводят другие анализы крови. Например, определяют количество (число) лейкоцитов. Большое количество лейкоцитов позволяет предположить наличие воспалительного процесса, абсцесса, гангрены или перфорации желчного пузыря.
Компьютерная томография (КТ) органов брюшной полости может обнаружить некоторые осложнения холецистита, например, панкреатит или разрыв желчного пузыря.
Лечение холецистита
Хирургическое вмешательство по удалению желчного пузыря (холецистэктомия)
Госпитализация
Люди с острым или хроническим холециститом должны быть госпитализированы. Им не разрешают есть или пить и вводят жидкости и электролиты внутривенно. Врач может ввести катетер в желудок через нос; таким образом для поддержания желудка пустым и уменьшения количества жидкости в кишечнике, если кишечник заблокирован, может быть использована аспирация, дающая возможность желчному пузырю отдохнуть.
Обычно людям внутривенно вводят антибиотики (поскольку возможна инфекция) и обезболивающие препараты.
Холецистэктомия
Желчный пузырь, как правило, удаляют в течение 24–48 часов после появления симптомов, если:
Подтвержден острый холецистит, и риск хирургического вмешательства невысок.
Пациенты пожилого возраста или страдают сахарным диабетом, поскольку у этих людей холецистит чаще является причиной инфекций.
Если подозревается наличие осложнения, например, абсцесса, гангрены или перфорации желчного пузыря.
Люди страдают бескаменным холециститом.
При необходимости, и если приступ стихает, проведение хирургического вмешательства может быть отложено на 6 недель или больше. Если люди страдают заболеванием, значительно повышающим риск хирургического вмешательства (например, серьезное заболевание сердца, легких, почек или болезнь печени), хирургическое вмешательство откладывают до того времени, когда с помощью надлежащего лечения можно будет контролировать заболевание. Если хирургическое вмешательство необходимо отложить или отказаться от него совсем, то для лечения и предотвращения распространения инфекции может потребоваться дренаж желчного пузыря. Дренаж может быть выполнен путем введения трубки через брюшную стенку в желчный пузырь, что позволяет жидкости выводиться за пределы тела. В качестве альтернативы дренаж может быть введен изнутри в ходе эндоскопии под контролем эндоскопического ультразвукового исследования (ЭУЗИ). При ЭУЗИ эндоскоп с крошечным ультразвуковым датчиком на конце вводят через рот в желудок и в тонкую кишку. Врач руководствуется ультразвуковыми изображениями, чтобы расположить дренажную трубку между желчным пузырем и тонкой кишкой или между желчным пузырем и желудком.
При хроническом холецистите желчный пузырь обычно удаляют после того, как текущий приступ стихает.
Хирургическое удаление желчного пузыря (холецистэктомия) обычно выполняется с помощью гибкого зонда с оптической системой, который называется лапароскопом. После того как в брюшной стенке сделаны небольшие разрезы, через них вводят лапароскоп и хирургические инструменты. После этого врачи используют инструменты для удаления желчного пузыря. Лапароскоп содержит крошечную камеру, которая позволяет хирургам видеть свои действия внутри тела.
Боль после хирургического вмешательства
У некоторых людей возникают новые или рецидивирующие эпизоды боли, которые ощущаются подобно приступам желчного пузыря, даже если желчный пузырь (и камни) был удален. Также может развиться диарея. Врачи иногда называют это состояние «постхолецистэктомическим синдромом». Причина этого синдрома неизвестна, но у небольшого числа людей причиной может быть нарушение функции сфинктера Одди (кольцевидной мышцы, которая находится между общим желчным протоком, протоком поджелудочной железы и тонкой кишкой). Нарушения функции этой мышцы может замедлять отток желчи и выделений поджелудочной железы из этих протоков и, таким образом, повышать давление в протоках, вызывая боль. Боль также может быть обусловлена небольшими желчными камнями, которые остались в протоках после того, как был удален желчный пузырь. Чаще причиной является другая, независимая проблема, например, синдром раздраженного кишечника или даже пептическая язвенная болезнь.
Для определения того, является ли причиной боли повышенное давление, возможно, потребуется провести эндоскопическую ретроградную холангиопанкреатографию (ЭРХПГ) или холесцинтиграфию (см. Визуализирующие обследования печени и желчного пузыря). Для ЭРХПГ гибкий зонд с оптической системой (эндоскоп) проводят через рот в кишечник, а устройство для измерения давления вводят через зонд. Если давление повышено, то через зонд вводят хирургические инструменты и используют их для того, чтобы рассечь и таким образом расширить сфинктер Одди. Эта процедура (носящая название «эндоскопическая сфинктеротомия») может уменьшить тяжесть симптомов у людей с нарушением функции сфинктера.
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этих ресурсов.
Международный фонд по желудочно-кишечным расстройствам (International Foundation for Gastrointestinal Disorders, IFFGD): заслуживающий доверия ресурс, который помогает людям с желудочно-кишечными расстройствами контролировать свое здоровье.
Национальный институт диабета, расстройств пищеварения и заболеваний почек (NIDDK): исчерпывающая информация о работе пищеварительной системы, а также ссылки на связанные темы, такие как исследования и варианты лечения.