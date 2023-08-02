Холецистит

Боль при остром холецистите подобна боли при желчной колике (боль, вызванная желчными камнями), но более сильная и продолжительная. Максимальная боль достигается за 15–60 минут и остается постоянной. Обычно она наблюдается в верхней правой части брюшной полости. Боль может стать мучительной. Большинство людей чувствует острую боль, когда врач надавливает на верхнюю правую часть брюшной полости. Глубокое дыхание может усилить боль. Боль часто распространяется на область под правой лопаткой или в спину. Также характерны тошнота и рвота.

В течение нескольких часов мышцы стенки брюшной полости с правой стороны могут стать твердыми. Повышение температуры встречается приблизительно у одной трети людей с острым холециститом. Температура обычно повышаться постепенно и превышает 100,4 °F (38 °C), а также может сопровождаться ознобом.

У пожилых людей первые или единственные симптомы холецистита могут быть стертыми. Например, пожилой человек может потерять аппетит, чувствовать усталость или слабость, либо его может рвать. У них может повыситься температура.

Как правило приступ прекращается через 2–3 дня и полностью исчезает в течение недели. Если острое течение эпизода продолжается, то это может быть признаком серьезного осложнения. Нарастающая сильная боль, высокая температура и озноб позволяют предположить наличие гнойных карманов (абсцессов) в желчном пузыре или разрыв (перфорацию) желчного пузыря. Абсцессы являются результатом гангрены, развивающейся при отмирании ткани. Камень большого размера может прорывать стенку желчного пузыря и проходить в тонкую кишку, блокируя ее. Эта закупорка может вызвать боль и вздутие живота.

Если у человека развивается желтуха или появляется темная моча и светлый кал, то, вероятно, общий желчный проток заблокирован камнем, вызывая скопление желчи в печени (холестаз).

Может развиться воспаление поджелудочной железы (панкреатит). Его вызывает камень, блокирующий фатеров сосочек (место, где общий желчный проток соединяется с протоком поджелудочной железы).