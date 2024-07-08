Хронический гепатит В представляет собой воспаление печени, которое вызвано вирусом гепатита В и продолжается более 6 месяцев.

У большинства людей с хроническим гепатитом В симптомы отсутствуют, но у некоторые из них отмечается плохое самочувствие и усталость, а также потеря аппетита.

Врачи ставят диагноз гепатита В на основании результатов анализов крови, и в некоторых случаях проводят биопсию печени, чтобы определить степень поражения печени.

Не все пациенты с хроническим гепатитом В нуждаются в лечении, но если хронический гепатит В повреждает печень (вызывая воспаление или рубцевание), начинают применение противовирусных препаратов.

Лечение противовирусными препаратами может помочь подавить вирус, предотвратить дальнейшее воспаление и рубцевание печени и дать возможность зажить всем уже поврежденным участкам. Тем не менее, болезнь неизлечима.

Наличие хронического гепатита B увеличивает риск развития рака печени.

(См. также Общие сведения о гепатите, Общие сведения о хроническом гепатите и Острый гепатит В).

Согласно оценкам, хроническим гепатитом В страдают 862 000 человек в США и примерно 257 миллионов человек во всем мире.

В общей сложности примерно у 5–10 % взрослых с острым гепатитом В развивается хронический гепатит B. Чем моложе человек на момент заражения острым гепатитом В, тем выше риск развития хронического гепатита В:

Младенцы: 90 %

Дети в возрасте от 1 до 5 лет: 25–50 %

Взрослые: Около 5 %

Если уровень вируса гепатита В (вирусная нагрузка) высок у беременных женщин, им часто назначают противовирусные препараты в последний триместр беременности, чтобы предотвратить передачу вируса от матери к ребенку.

Острый гепатит В переходит в хроническую форму примерно у 40 % людей, проходящих гемодиализ, и почти у 20 % людей с ослабленной иммунной системой.

Течение хронического гепатита B имеет склонность к усугублению, иногда быстрому, но иногда продолжающемуся десятилетия, приводя к циррозу. Хронический гепатит B также увеличивает риск развития рака печени. Примерно у 20 % людей с хроническим гепатитом В развивается цирроз или рак печени, и они могут преждевременно умереть.

У некоторых людей с хроническим гепатитом В также присутствует хронический гепатит D. При отсутствии лечения это сочетание становится причиной цирроза почти у 70 % больных.

Симптомы хронического гепатита В Симптомы хронического гепатита В изменяются в зависимости от степени поражения печени. У многих людей с хроническим гепатитом В, особенно у детей, симптомы отсутствуют. У большинства людей с симптомами обычно отмечается плохое самочувствие и усталость, а также потеря аппетита. У некоторых людей отмечается легкое повышение температуры и неопределенный дискомфорт в верхней части живота. Часто первые специфические симптомы возникают при прогрессировании заболевания печени и наличии признаков цирроза. Возможны следующие симптомы: Увеличенная селезенка

В коже заметны небольшие кровеносные сосуды, напоминающие паучков (паукообразные ангиомы)

Покраснение ладоней

Скопление жидкости в брюшной полости (асцит)

Склонность к возникновению кровотечений (коагулопатия)

Кровотечение в пищеварительный тракт вследствие варикозного расширения вен пищевода

желтуха (пожелтение кожи и белков глаз);

Нарушение функции головного мозга вследствие нарушения функции печени (печеночная энцефалопатия) Функция головного мозга нарушается, поскольку токсичные вещества накапливаются в крови и попадают в головной мозг. В нормальных условиях печень удаляет их из крови, расщепляет, а затем выводит их в виде безопасных побочных продуктов в желчь или кровь. Серьезно поврежденная печень обладает меньшей способностью удалять их. У людей отмечается склонность к возникновению кровотечений вследствие того, что поврежденная печень больше не может синтезировать достаточное количество белков, которые способствуют свертыванию крови.

Диагностика хронического гепатита B Анализы крови Врачи могут заподозрить наличие хронического гепатита В, когда У людей имеются типичные симптомы.

В анализах крови (проведенных по другим причинам) обнаруживаются аномально высокие уровни ферментов печени.

Человеку был ранее поставлен диагноз острого гепатита В. Исследования при хроническом гепатите обычно начинаются с анализов крови для оценки того, насколько хорошо печень функционирует, и повреждена ли она (печеночные пробы). Печеночные пробы позволяют измерить уровни ферментов печени и других веществ, вырабатываемых печенью. Эти анализы могут помочь определить степень тяжести поражения печени. Если анализы позволяют предположить наличие гепатита, врачи проводят другие анализы крови для выявления вирусов гепатита В и С. Оба вируса могут приводить к развитию хронического гепатита. Эти анализы крови могут обнаруживать части специфических вирусов (антигены), определенные антитела, вырабатываемые организмом для борьбы с вирусами, и иногда генетический материал (РНК или ДНК) вируса. Если врачи обоснованно подозревают наличие только гепатита В, они могут провести анализы крови для выявления только этого вируса. Врачи проводят анализы крови для измерения вирусной нагрузки, которая представляет собой количество генетического материала (ДНК) вируса гепатита В. Если хронический гепатит В подтвержден, часто врачи также проводят проверку на наличие антител к вирусу гепатита D, который также может присутствовать, а также ВИЧ-инфекции и гепатита С, так как эти инфекции часто передаются теми же путями (через контакт с физиологическими жидкостями, например, с кровью или спермой). Чтобы установить, насколько сильно поражена печень, в отдельных случаях проводится биопсия печени или другие исследования. Скрининг для выявления рака печени Если человек страдает хроническим гепатитом B, то проводится скрининг на наличие рака печени: Ультразвуковые исследования каждые 6 месяцев

Иногда анализы крови для измерения уровня альфа-фетопротеина Уровень альфа-фетопротеина, белка, в нормальных условиях производимого незрелыми клетками печени при развитии эмбриона и плода, при раке печени обычно повышен.

Лечение хронического гепатита B Противовирусные препараты

В некоторых случаях — трансплантация печени Противовирусные препараты применяются в случаях, когда у человека присутствует одно из изложенных ниже условий или их сочетание: Аномально высокие уровни ферментов печени

Высокая вирусная нагрузка (количество ДНК вируса гепатита В крови)

Симптомы ухудшения заболевания

Результаты биопсии указывают на продолжающееся повреждение печени Лечение гепатита В противовирусными препаратами может предотвратить дальнейшее повреждение печени и дать возможность зажить всем уже поврежденным участкам. Большинство людей, получающих лечение хронического гепатита В, должны продолжать его бессрочно. Однако эти лекарственные препараты не способны излечить болезнь. Преждевременное прекращение лечения может привести к рецидиву, который может быть тяжелым. Однако лечение можно прекратить, если в анализах крови больше не обнаруживаются признаки активной инфекции, вызванной вирусом гепатита В. Обычно в первую очередь применяется один из следующих противовирусных препаратов: Энтекавир

Тенофовир

Пегилированный интерферон альфа Эти лекарственные препараты принимаются внутрь, они очень эффективны и имеют небольшое количество побочных эффектов. Некоторые люди могут прекратить прием этих лекарственных препаратов, но многие вынуждены принимать их в течение неопределенного времени. К другим лекарственным препаратам, которые иногда применяются, относятся адефовир, ламивудин и телбивудин. Однако эти лекарственные препараты больше не используются в первую очередь, поскольку их применение сопровождается повышенным риском развития побочных эффектов, и они могут утрачивать свою эффективность (так называемая устойчивость к лекарственным препаратам). У людей с тяжелым нарушением функции печени следует рассматривать возможность проведения трансплантации печени. Вероятность приживления пересаженной печени выше, а вероятность рецидива гепатита В ниже, если Люди с хроническим гепатитом В принимали противовирусные препараты в течение длительного времени.

Они получали лечение иммуноглобулином против вирусного гепатита до и, часто, после трансплантации печени. Иммуноглобулин против гепатита В выделяется из крови людей с высокими уровнями антител к гепатиту В. Его вводят с помощью инъекции в мышцу или в вену. Он помогает организму бороться с инфекцией.