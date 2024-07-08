Хронический гепатит С представляет собой воспаление печени, которое вызвано вирусом гепатита С и продолжается более 6 месяцев.

Гепатит С часто не проявляется симптомами до тех пор, пока он не привел к серьезному поражению печени.

Врачи ставят диагноз хронического гепатита С на основании результатов анализов крови.

Если хронический гепатит С привел к развитию цирроза, то каждые 6 месяцев проводится скрининг на наличие рака печени.

Хронический гепатит С лечат с помощью противовирусных препаратов.

(См. также Общие сведения о гепатите, Общие сведения о хроническом гепатите и Острый гепатит С).

Острый гепатит С переходит в хроническую форму приблизительно у 75 % больных.

С 2013 по 2016 годы, согласно оценкам, хроническим гепатитом С в Соединенных Штатах Америки страдали 2,4 миллиона человек. Предполагается, что во всем мире хроническим гепатитом С страдает 71 миллион человек.

При отсутствии лечения, хронический гепатит С приблизительно у 20–30 % пациентов приводит к циррозу. Тем не менее, для развития цирроза могут потребоваться десятилетия. Риск развития рака печени обычно повышен только в случае, если присутствует цирроз.

Существую разные типы (генотипы 1–6) вируса гепатита С, для лечения которых иногда используют разные лекарственные препараты.

Симптомы хронического гепатита С У многих людей с хроническим гепатитом С симптомы отсутствуют. У некоторых присутствует плохое общее самочувствие (недомогание), потеря аппетита, утомляемость и неопределенный дискомфорт в животе. Часто первыми специфическими симптомами являются симптомы цирроза или осложнений цирроза. К таким симптомам могут относиться Увеличенная селезенка

В коже заметны небольшие кровеносные сосуды, напоминающие паучков (паукообразные ангиомы)

Покраснение ладоней

Скопление жидкости в брюшной полости (асцит)

Склонность к возникновению кровотечений (коагулопатия)

Кровотечение в пищеварительный тракт вследствие варикозного расширения вен пищевода

желтуха (пожелтение кожи и белков глаз);

Нарушение функции головного мозга вследствие нарушения функции печени (печеночная энцефалопатия) Функция головного мозга нарушается вследствие того, что серьезно поврежденная печень не может удалять токсичные вещества, как она это делает в нормальных условиях. Эти токсичные вещества затем накапливаются в крови и попадают в головной мозг. В нормальных условиях печень удаляет их из крови, расщепляет, а затем выводит их в виде безопасных побочных продуктов в желчь (зеленовато-желтая жидкость, способствующая пищеварению) или в кровь (см. Функции печени). Лечение печеночной энцефалопатии может предотвратить переход временного ухудшения функции головного мозга в необратимое.

Скрининг на хронический гепатит C Некоторым людям следует поговорить со своим врачом, чтобы сдать анализы на гепатит С, независимо от того, есть ли у них симптомы, говорящие в пользу гепатита, или нет. Всем людям в возрасте 18 лет или старше рекомендуется проходить один стандартный скрининг независимо от наличия факторов риска. Однократный скрининг также рекомендуется пройти лицам младше 18 лет, которые: Используют запрещенные наркотические препараты в настоящее время или когда-либо в прошлом, даже если это произошло только один раз

Принимали запрещенные наркотические препараты путем ингаляции

Являются мужчинами, вступающими в половую связь с другими мужчинами

Проходят лечение программным гемодиализом в настоящее время или проходили его когда-либо в прошлом

Имеют аномально высокие результаты функциональных проб печени или необъяснимую хроническую болезнь печени

Работают в системе здравоохранения или общественной безопасности и имели контакт с кровью человека с гепатитом С через укол иглой или другой вид травмы острым предметом

Страдают ВИЧ-инфекцией или начали прием антиретровирусного препарата перед контактом с ВИЧ

Когда-либо были в заключении

Являются детьми, рожденными у матерей с гепатитом С Важно пройти такого рода исследование, так как симптомы могут не проявляться до тех пор, пока инфекция не приведет к существенному поражению печени через много лет после первого заражения.

Диагностика хронического гепатита С Анализы крови Врачи могут заподозрить наличие хронического гепатита С, когда У людей имеются типичные симптомы.

В анализах крови (проведенных по другим причинам) обнаруживаются аномально высокие уровни ферментов печени.

Человеку был ранее поставлен диагноз острого гепатита С. Исследования при хроническом гепатите обычно начинаются с анализов крови для оценки того, насколько хорошо печень функционирует, и повреждена ли она (печеночные пробы). Печеночные пробы позволяют измерить уровни ферментов печени и других веществ, вырабатываемых печенью. Эти пробы могут помочь поставить или исключить диагноз гепатита С и определить степень тяжести поражения печени. Если анализы позволяют предположить наличие гепатита, врачи проводят другие анализы крови для выявления вирусов гепатита В и С. Оба вируса могут приводить к развитию хронического гепатита. Эти анализы крови могут обнаруживать части специфических вирусов (антигены), определенные антитела, вырабатываемые организмом для борьбы с вирусами, и иногда генетический материал (РНК или ДНК) вируса. Если врачи обоснованно подозревают наличие только хронического гепатита С, они могут провести анализы крови для выявления только этого вируса Если хронический гепатит С подтвержден, врачи также проводят проверку на наличие ВИЧ-инфекции и гепатита В, так как эти инфекции часто передаются теми же путями — через контакт с физиологическими жидкостями, например, с кровью или спермой. После того, как диагноз гепатита С установлен, могут быть проведены другие обследования, чтобы установить степень поражения печени и проверить, имеются ли другие возможные причины заболевания печени. Обследования могут включать: Биопсию печени (редко)

Специальные визуализирующие исследования, например, ультразвуковая эластография и магнитно-резонансная эластография

Анализы крови для измерения уровней веществ (маркеров), которые указывают на степень фиброза Ультразвуковая эластография и магнитно-резонансная эластография для определения степени жесткости ткани печени используют звуковые волны, направленные на брюшную полость. Скрининг для выявления рака печени Если у людей хронический гепатит С и большое количество рубцов в печени (фиброз) или цирроз, проводится скрининг на рак печени с помощью следующих методов: Ультразвуковое исследование каждые 6 месяцев

Иногда анализы крови для измерения уровня альфа-фетопротеина Уровень альфа-фетопротеина, белка, в нормальных условиях производимого незрелыми клетками печени при развитии эмбриона и плода, при раке печени обычно повышен.

Лечение хронического гепатита С Противовирусные препараты Хронический гепатит С лечат с помощью противовирусных препаратов, которые носят название противовирусных препаратов прямого действия. Обычно используется комбинация из нескольких лекарственных препаратов. Лечение хронического гепатита С следует проводить в случаях, если у пациента отсутствует другое заболевание, не реагирующее на лечение и сокращающее ожидаемую продолжительность жизни. Лечение зависит от специфического типа (генотипа) вируса гепатита С, вызывающего инфекцию, степени повреждения печени и предшествующего лечения гепатита С. Для лечения гепатита С доступны многие противовирусные препараты прямого действия. Эти лекарственные препараты являются высокоэффективными и имеют минимальные побочные эффекты, поскольку их мишенью является непосредственно вирус. К ним относятся софосбувир, элбасвир, гразопревир, велпатасвир, глекапревир, ледипасвир, воксилеправир и пибрентасвир (все препараты принимаются внутрь). Продолжительность лечения может составлять от 8 до 24 недель. Лечение гепатита С может уничтожить вирус в организме и таким образом остановить воспаление и предотвратить рубцевание, снижая риск развития цирроза. Для повышения эффективности противовирусных препаратов к схеме лечения иногда добавляется противовирусный препарат рибавирин. Если хроническая инфекция, вызванная вирусом гепатита С, привела к серьезному повреждению печени, можно выполнить трансплантацию печени. После трансплантации печени люди с гепатитом С часто проходят лечение противовирусными препаратами, которые повышают вероятность их излечения. После завершения лечения врачи проводят анализы крови, чтобы определить, сколько генетического материала вируса присутствует в пробе. Если он не обнаружен после завершения лечения продолжительностью 12 недель, человек, вероятно, излечился.