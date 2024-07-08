Хронический гепатит С представляет собой воспаление печени, которое вызвано вирусом гепатита С и продолжается более 6 месяцев.
Гепатит С часто не проявляется симптомами до тех пор, пока он не привел к серьезному поражению печени.
Врачи ставят диагноз хронического гепатита С на основании результатов анализов крови.
Если хронический гепатит С привел к развитию цирроза, то каждые 6 месяцев проводится скрининг на наличие рака печени.
Хронический гепатит С лечат с помощью противовирусных препаратов.
(См. также Общие сведения о гепатите, Общие сведения о хроническом гепатите и Острый гепатит С).
Острый гепатит С переходит в хроническую форму приблизительно у 75 % больных.
С 2013 по 2016 годы, согласно оценкам, хроническим гепатитом С в Соединенных Штатах Америки страдали 2,4 миллиона человек. Предполагается, что во всем мире хроническим гепатитом С страдает 71 миллион человек.
При отсутствии лечения, хронический гепатит С приблизительно у 20–30 % пациентов приводит к циррозу. Тем не менее, для развития цирроза могут потребоваться десятилетия. Риск развития рака печени обычно повышен только в случае, если присутствует цирроз.
Существую разные типы (генотипы 1–6) вируса гепатита С, для лечения которых иногда используют разные лекарственные препараты.
Симптомы хронического гепатита С
У многих людей с хроническим гепатитом С симптомы отсутствуют. У некоторых присутствует плохое общее самочувствие (недомогание), потеря аппетита, утомляемость и неопределенный дискомфорт в животе.
Часто первыми специфическими симптомами являются симптомы цирроза или осложнений цирроза. К таким симптомам могут относиться
Увеличенная селезенка
В коже заметны небольшие кровеносные сосуды, напоминающие паучков (паукообразные ангиомы)
Покраснение ладоней
Скопление жидкости в брюшной полости (асцит)
Склонность к возникновению кровотечений (коагулопатия)
Кровотечение в пищеварительный тракт вследствие варикозного расширения вен пищевода
желтуха (пожелтение кожи и белков глаз);
Нарушение функции головного мозга вследствие нарушения функции печени (печеночная энцефалопатия)
Функция головного мозга нарушается вследствие того, что серьезно поврежденная печень не может удалять токсичные вещества, как она это делает в нормальных условиях. Эти токсичные вещества затем накапливаются в крови и попадают в головной мозг. В нормальных условиях печень удаляет их из крови, расщепляет, а затем выводит их в виде безопасных побочных продуктов в желчь (зеленовато-желтая жидкость, способствующая пищеварению) или в кровь (см. Функции печени). Лечение печеночной энцефалопатии может предотвратить переход временного ухудшения функции головного мозга в необратимое.
Скрининг на хронический гепатит C
Некоторым людям следует поговорить со своим врачом, чтобы сдать анализы на гепатит С, независимо от того, есть ли у них симптомы, говорящие в пользу гепатита, или нет. Всем людям в возрасте 18 лет или старше рекомендуется проходить один стандартный скрининг независимо от наличия факторов риска.
Однократный скрининг также рекомендуется пройти лицам младше 18 лет, которые:
Используют запрещенные наркотические препараты в настоящее время или когда-либо в прошлом, даже если это произошло только один раз
Принимали запрещенные наркотические препараты путем ингаляции
Являются мужчинами, вступающими в половую связь с другими мужчинами
Проходят лечение программным гемодиализом в настоящее время или проходили его когда-либо в прошлом
Имеют аномально высокие результаты функциональных проб печени или необъяснимую хроническую болезнь печени
Работают в системе здравоохранения или общественной безопасности и имели контакт с кровью человека с гепатитом С через укол иглой или другой вид травмы острым предметом
Страдают ВИЧ-инфекцией или начали прием антиретровирусного препарата перед контактом с ВИЧ
Когда-либо были в заключении
Являются детьми, рожденными у матерей с гепатитом С
Важно пройти такого рода исследование, так как симптомы могут не проявляться до тех пор, пока инфекция не приведет к существенному поражению печени через много лет после первого заражения.
Диагностика хронического гепатита С
Анализы крови
Врачи могут заподозрить наличие хронического гепатита С, когда
У людей имеются типичные симптомы.
В анализах крови (проведенных по другим причинам) обнаруживаются аномально высокие уровни ферментов печени.
Человеку был ранее поставлен диагноз острого гепатита С.
Исследования при хроническом гепатите обычно начинаются с анализов крови для оценки того, насколько хорошо печень функционирует, и повреждена ли она (печеночные пробы). Печеночные пробы позволяют измерить уровни ферментов печени и других веществ, вырабатываемых печенью. Эти пробы могут помочь поставить или исключить диагноз гепатита С и определить степень тяжести поражения печени.
Если анализы позволяют предположить наличие гепатита, врачи проводят другие анализы крови для выявления вирусов гепатита В и С. Оба вируса могут приводить к развитию хронического гепатита. Эти анализы крови могут обнаруживать части специфических вирусов (антигены), определенные антитела, вырабатываемые организмом для борьбы с вирусами, и иногда генетический материал (РНК или ДНК) вируса. Если врачи обоснованно подозревают наличие только хронического гепатита С, они могут провести анализы крови для выявления только этого вируса
Если хронический гепатит С подтвержден, врачи также проводят проверку на наличие ВИЧ-инфекции и гепатита В, так как эти инфекции часто передаются теми же путями — через контакт с физиологическими жидкостями, например, с кровью или спермой.
После того, как диагноз гепатита С установлен, могут быть проведены другие обследования, чтобы установить степень поражения печени и проверить, имеются ли другие возможные причины заболевания печени. Обследования могут включать:
Биопсию печени (редко)
Специальные визуализирующие исследования, например, ультразвуковая эластография и магнитно-резонансная эластография
Анализы крови для измерения уровней веществ (маркеров), которые указывают на степень фиброза
Ультразвуковая эластография и магнитно-резонансная эластография для определения степени жесткости ткани печени используют звуковые волны, направленные на брюшную полость.
Скрининг для выявления рака печени
Если у людей хронический гепатит С и большое количество рубцов в печени (фиброз) или цирроз, проводится скрининг на рак печени с помощью следующих методов:
Ультразвуковое исследование каждые 6 месяцев
Иногда анализы крови для измерения уровня альфа-фетопротеина
Уровень альфа-фетопротеина, белка, в нормальных условиях производимого незрелыми клетками печени при развитии эмбриона и плода, при раке печени обычно повышен.
Лечение хронического гепатита С
Противовирусные препараты
Хронический гепатит С лечат с помощью противовирусных препаратов, которые носят название противовирусных препаратов прямого действия. Обычно используется комбинация из нескольких лекарственных препаратов.
Лечение хронического гепатита С следует проводить в случаях, если у пациента отсутствует другое заболевание, не реагирующее на лечение и сокращающее ожидаемую продолжительность жизни.
Лечение зависит от специфического типа (генотипа) вируса гепатита С, вызывающего инфекцию, степени повреждения печени и предшествующего лечения гепатита С.
Для лечения гепатита С доступны многие противовирусные препараты прямого действия. Эти лекарственные препараты являются высокоэффективными и имеют минимальные побочные эффекты, поскольку их мишенью является непосредственно вирус. К ним относятся софосбувир, элбасвир, гразопревир, велпатасвир, глекапревир, ледипасвир, воксилеправир и пибрентасвир (все препараты принимаются внутрь).
Продолжительность лечения может составлять от 8 до 24 недель. Лечение гепатита С может уничтожить вирус в организме и таким образом остановить воспаление и предотвратить рубцевание, снижая риск развития цирроза.
Для повышения эффективности противовирусных препаратов к схеме лечения иногда добавляется противовирусный препарат рибавирин.
Если хроническая инфекция, вызванная вирусом гепатита С, привела к серьезному повреждению печени, можно выполнить трансплантацию печени. После трансплантации печени люди с гепатитом С часто проходят лечение противовирусными препаратами, которые повышают вероятность их излечения.
После завершения лечения врачи проводят анализы крови, чтобы определить, сколько генетического материала вируса присутствует в пробе. Если он не обнаружен после завершения лечения продолжительностью 12 недель, человек, вероятно, излечился.
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этого ресурса.
Центры по контролю и профилактике заболеваний: Гепатит С: на этом веб-сайте представлены общие сведения о гепатите С (включая определения и статистику) и информация о путях передачи, симптомах, диагностике, лечении, гепатите С и трудоустройстве. Доступ к документу — 10 мая 2024 г.