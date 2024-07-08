Вирус гепатита D вызывает инфекцию печени, которая возникает только у людей с гепатитом В.
Гепатит D может передаваться через контакт с кровью или другими физиологическими жидкостями.
Коинфекция с гепатитом D обычно усугубляет симптомы гепатита B.
Врачи ставят диагноз хронического гепатита D на основании результатов анализов крови.
Специфического метода лечения острого гепатита D не существует, но хронический гепатит D могут лечить с помощью интерферона альфа.
(См. также Общие сведения о гепатите, Общие сведения об остром вирусном гепатите, Общие сведения о хроническом вирусном гепатите, Острый гепатит В и Хронический гепатит В).
В Соединенных Штатах Америки гепатит D встречается относительно редко. Он может быть как острой инфекцией, длящейся лишь короткое время, или хронической инфекцией, продолжающейся более 6 месяцев.
Гепатит D возникает только в качестве коинфекции с острым гепатитом В или хроническим гепатитом В. Вирус гепатита D является неполным вирусом, которому для воспроизводства требуется помощь вируса гепатита B.
Коинфекцией хроническим гепатитом В и гепатитом D во всем мире страдают около 15–20 миллионов людей.
Пути передачи гепатита D
Гепатит D может передаваться через контакт с кровью или другими физиологическими жидкостями. Гепатит D чаще всего передается, когда люди используют нестерилизованные иглы для ведения запрещенных наркотических препаратов. Он также может передаваться при половом акте.
Симптомы гепатита D
Коинфекция с гепатитом D обычно усугубляет течение инфекции, вызванной вирусом гепатита B.
Хроническая коинфекция вирусами гепатита B и D, если ее не лечить, может привести к тяжелому рубцеванию печени (цирроза).
Коинфекция вирусами гепатита B и D может становиться причиной скоротечного гепатита (очень тяжелая форма гепатита). Скоротечный гепатит может прогрессировать очень быстро. Токсичные вещества, которые печень в нормальных условиях удаляет, накапливаются в крови и попадают в мозг, вызывая печеночную (портосистемную) энцефалопатию. В течение дней или недель человек может впасть в кому. Скоротечный гепатит может быть смертельным, особенно у взрослых.
Диагностика гепатита D
Анализы крови
Врачи могут заподозрить наличие гепатита D, когда
Течение острого гепатита В необычно тяжелое (коинфекция).
Течение хронического гепатита В внезапно значительно усугубляется (суперинфекция) у людей с хронической инфекцией вирусом гепатита В.
Хронический гепатит В прогрессирует быстрее, чем обычно.
Если подозревается наличие гепатита D, для подтверждения диагноза проводятся анализы крови для обнаружения антител, вырабатываемых иммунной системой человека в ответ на вирус гепатита D.
Лечение гепатита D
Меры общего характера
Интерферон альфа (противовирусный препарат)
Люди с гепатитом D не должны употреблять алкоголь, так как он может вызвать еще большее повреждение печени. Нет нужды избегать каких-либо определенных видов пищи или ограничивать активность.
Специфического метода лечения вирусного гепатита D не существует.
Хронический гепатит D могут лечить с помощью интерферона альфа одновременно с лечением сопутствующего гепатита В, обычно на протяжении 1 года.
При развитии скоротечного гепатита наиболее эффективным методом лечения остается трансплантация печени, которая является наилучшей надеждой на выживание, особенно у взрослых пациентов.
Профилактика гепатита D
Избегание поведения, сопряженного с высоким риском заражения (такого как совместное использование игл для инъекций запрещенных наркотиков и наличие многочисленных половых партнеров), помогает предотвратить заражение людей гепатитом В и, таким образом, и гепатитом D.
Вакцины против гепатита D не существует, но если у человека еще нет гепатита В, он может пройти вакцинацию вакциной против гепатита В, которая может предотвратить развитие и гепатита D, и гепатита В.