Вирус гепатита D вызывает инфекцию печени, которая возникает только у людей с гепатитом В.

Гепатит D может передаваться через контакт с кровью или другими физиологическими жидкостями.

Коинфекция с гепатитом D обычно усугубляет симптомы гепатита B.

Врачи ставят диагноз хронического гепатита D на основании результатов анализов крови.

Специфического метода лечения острого гепатита D не существует, но хронический гепатит D могут лечить с помощью интерферона альфа.

(См. также Общие сведения о гепатите, Общие сведения об остром вирусном гепатите, Общие сведения о хроническом вирусном гепатите, Острый гепатит В и Хронический гепатит В).

В Соединенных Штатах Америки гепатит D встречается относительно редко. Он может быть как острой инфекцией, длящейся лишь короткое время, или хронической инфекцией, продолжающейся более 6 месяцев.

Гепатит D возникает только в качестве коинфекции с острым гепатитом В или хроническим гепатитом В. Вирус гепатита D является неполным вирусом, которому для воспроизводства требуется помощь вируса гепатита B.

Коинфекцией хроническим гепатитом В и гепатитом D во всем мире страдают около 15–20 миллионов людей.

Пути передачи гепатита D Гепатит D может передаваться через контакт с кровью или другими физиологическими жидкостями. Гепатит D чаще всего передается, когда люди используют нестерилизованные иглы для ведения запрещенных наркотических препаратов. Он также может передаваться при половом акте.

Симптомы гепатита D Коинфекция с гепатитом D обычно усугубляет течение инфекции, вызванной вирусом гепатита B. Хроническая коинфекция вирусами гепатита B и D, если ее не лечить, может привести к тяжелому рубцеванию печени (цирроза). Коинфекция вирусами гепатита B и D может становиться причиной скоротечного гепатита (очень тяжелая форма гепатита). Скоротечный гепатит может прогрессировать очень быстро. Токсичные вещества, которые печень в нормальных условиях удаляет, накапливаются в крови и попадают в мозг, вызывая печеночную (портосистемную) энцефалопатию. В течение дней или недель человек может впасть в кому. Скоротечный гепатит может быть смертельным, особенно у взрослых.

Диагностика гепатита D Анализы крови Врачи могут заподозрить наличие гепатита D, когда Течение острого гепатита В необычно тяжелое (коинфекция).

Течение хронического гепатита В внезапно значительно усугубляется (суперинфекция) у людей с хронической инфекцией вирусом гепатита В.

Хронический гепатит В прогрессирует быстрее, чем обычно. Если подозревается наличие гепатита D, для подтверждения диагноза проводятся анализы крови для обнаружения антител, вырабатываемых иммунной системой человека в ответ на вирус гепатита D.

Лечение гепатита D Меры общего характера

Интерферон альфа (противовирусный препарат) Люди с гепатитом D не должны употреблять алкоголь, так как он может вызвать еще большее повреждение печени. Нет нужды избегать каких-либо определенных видов пищи или ограничивать активность. Специфического метода лечения вирусного гепатита D не существует. Хронический гепатит D могут лечить с помощью интерферона альфа одновременно с лечением сопутствующего гепатита В, обычно на протяжении 1 года. При развитии скоротечного гепатита наиболее эффективным методом лечения остается трансплантация печени, которая является наилучшей надеждой на выживание, особенно у взрослых пациентов.