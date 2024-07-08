Гепатит Е представляет собой воспаление печени, вызванное вирусом гепатита Е.
Гепатит Е обычно передается в случаях, когда люди употребляют в пищу что-то, загрязненное калом инфицированного человека.
При гепатите Е возникают типичные симптомы вирусного гепатита, включая потерю аппетита, общее плохое самочувствие и желтуху.
Врачи ставят диагноз гепатита Е на основании результатов анализов крови.
Специфического метода лечения острого гепатита Е не существует, но большинство людей полностью выздоравливают.
(См. также Общие сведения о гепатите, Общие сведения об остром вирусном гепатите и Общие сведения о хроническом вирусном гепатите).
Гепатит Е редко переходит в хроническую форму, но он может становиться хроническим у людей с ослабленной иммунной системой, как, например, у людей, страдающих ВИЧ-инфекцией, или у людей, принимающих лекарственные препараты, подавляющие иммунную систему, например, препараты для химиотерапии рака.
Пути передачи гепатита Е
Гепатит Е передается главным образом в случаях, когда что-то, загрязненное калом инфицированного человека, употребляет в пищу другой человек (фекально-оральный путь).
Иногда гепатит Е становится причиной эпидемий, появление которых часто связывают с водой, загрязненной калом. Эпидемии возникали только в Китае, Индии, Мексике, Перу, России, Пакистане, а также в центральной и северной Африке, но не в Соединенных Штатах Америки или Западной Европе. В странах с эффективными, повсеместно применяемыми методами поддержания санитарии, большинство случаев возникало у путешественников, которые возвращались домой после посещения страны с плохой санитарно-гигиенической обстановкой и ограниченным доступом к незагрязненной воде.
Симптомы гепатита Е
У людей с острым гепатитом Е возникают типичные симптомы острого гепатита. К таким симптомам относятся:
Потеря аппетита
общее недомогание;
тошнота и рвота;
лихорадка
боль в животе;
желтуха (пожелтение кожи и белков глаз);
зуд;
Желтуха развивается вследствие того, что поврежденная печень не может удалять билирубин из крови, как она это делает в нормальных условиях. Билирубин затем накапливается в крови и откладывается в коже, вызывая зуд. Билирубин — это пигмент желтого цвета, который вырабатывается как продукт жизнедеятельности во время обычного разрушения эритроцитов.
Гепатит E, хотя и редко встречается, может вызывать тяжелые симптомы, особенно у беременных женщин. У беременных женщин повышается риск тяжелого гепатита с признаками печеночной недостаточности (скоротечный гепатит) и смертельным исходом.
Диагностика гепатита Е
Анализы крови
Врачи подозревают гепатит на основании типичных симптомов, например, желтухи.
Исследования при гепатите обычно начинаются с анализов крови для оценки того, насколько хорошо печень функционирует, и повреждена ли она (печеночные пробы). Печеночные пробы позволяют измерить уровни ферментов печени и других веществ, вырабатываемых печенью. Эти анализы могут помочь определить степень тяжести поражения печени.
Если анализы позволяют предположить наличие гепатита, врачи проводят другие анализы крови для выявления вирусов гепатита. Эти анализы крови могут обнаруживать части специфических вирусов (антигены), определенные антитела, вырабатываемые организмом для борьбы с вирусами, и иногда генетический материал (РНК или ДНК) вируса.
В обычных условиях врачи не проводят обследование человека на наличие гепатита Е. Анализ крови для обнаружения антител, вырабатываемых иммунной системой человека в ответ на вирус гепатита Е (при его наличии), проводятся при наличии всех перечисленных ниже условий:
Анализы не обнаружили наличия гепатита А, В или С, но у человека присутствуют типичные проявления вирусного гепатита.
Человек недавно ездил в страну, где гепатит Е распространен.
Лечение гепатита Е
Меры общего характера
Возможно, рибавирин при хроническом гепатите Е
Люди с гепатитом Е не должны употреблять алкоголь, так как он может вызвать еще большее повреждение печени. Нет нужды избегать каких-либо определенных видов пищи или ограничивать активность.
Специфического метода лечения острого гепатита Е не существует.
Если возникает зуд, его может облегчить холестирамин, принимаемый внутрь.
Эффективным методом лечения подобных редких случаев хронического гепатита Е может быть рибавирин (противовирусный препарат), назначаемый курсом продолжительностью 12 недель, но необходимо дополнительное изучение этого вопроса.
Большинство людей могут безопасно вернуться к работе после исчезновения желтухи.
Профилактика гепатита Е
Надлежащие санитарные условия и соблюдение правил личной гигиены помогают предотвратить гепатит Е. Люди, которые посещают страны с неблагоприятными санитарно-гигиеническими условиями, могут уменьшить риск инфицирования, не употребляя неочищенную воду. Кипячение и хлорирование воды инактивирует вирус гепатита Е.
Вакцина доступна в Китае, где гепатит Е более распространен. Вакцина не доступна в Соединенных Штатах Америки.