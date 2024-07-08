Гепатит Е передается главным образом в случаях, когда что-то, загрязненное калом инфицированного человека, употребляет в пищу другой человек (фекально-оральный путь).

Иногда гепатит Е становится причиной эпидемий, появление которых часто связывают с водой, загрязненной калом. Эпидемии возникали только в Китае, Индии, Мексике, Перу, России, Пакистане, а также в центральной и северной Африке, но не в Соединенных Штатах Америки или Западной Европе. В странах с эффективными, повсеместно применяемыми методами поддержания санитарии, большинство случаев возникало у путешественников, которые возвращались домой после посещения страны с плохой санитарно-гигиенической обстановкой и ограниченным доступом к незагрязненной воде.