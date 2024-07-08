Гепатит А обычно передается в случаях, когда вирус попадает внутрь после прикосновения к предмету или употребления пищи или напитков, загрязненных калом инфицированного человека (фекально-оральный путь). Обычно болезнь передается вследствие плохой гигиены, например, когда инфицированное лицо готовит пищу немытыми руками. Моллюски, выловленные в водах, в которые сливаются неочищенные сточные воды, иногда заражены и при потреблении в пищу в сыром виде могут вызвать инфекцию.

Гепатит А иногда распространяется в детских садах, где лица, ухаживающие за детьми, и дети могут контактировать с зараженным калом в подгузниках.

Люди могут передавать вирус еще до возникновения симптомов, прежде чем они узнают, что инфицированы.

Эпидемии, обычно связанные с загрязнением воды калом, являются распространенными, особенно в странах, где отсутствует эффективная обработка воды и санитарно-технические сооружения.

Гепатит А не переходит в хроническую форму. После выздоровления от острого гепатита люди больше не могут передавать вирус другим людям.