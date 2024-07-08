Острый гепатит А представляет собой воспаление печени, вызванное вирусом гепатита А.
Гепатит А обычно передается в случаях, когда люди употребляют в пищу что-то, загрязненное калом инфицированного человека.
При гепатите А возникают типичные симптомы вирусного гепатита (включая потерю аппетита, общее плохое самочувствие и желтуху) у детей старшего возраста и у взрослых людей, но у детей младшего возраста симптомы могут отсутствовать.
Врачи ставят диагноз гепатита А на основании результатов анализов крови.
Вакцинация против гепатита А рекомендуется всем детям и взрослым, у которых возможен риск заражения или развития тяжелых осложнений инфекции.
Специфического метода лечения гепатита А не существует, но большинство людей полностью выздоравливают.
(См. также Общие сведения о гепатите и Общие сведения об остром вирусном гепатите).
Вирус гепатита А является самой частой причиной острого вирусного гепатита. Особенно часто он встречается у детей и молодых людей. Гепатит А не переходит в хроническую форму. Отсюда следует, что продолжительность инфекции составляет менее 6 месяцев. Когда люди подвергаются воздействию вируса гепатита А, их иммунная система вырабатывает антитела, которые защищают людей от повторного заражения гепатитом А (они становятся иммунными к вирусу).
В США в 2018 г. было зарегистрировано более 12 400 случаев гепатита А, при этом, согласно оценкам, возникло 24 900 случаев гепатита А (многие случаи не были распознаны или зарегистрированы). Во всем мире ежегодно регистрируется около 1,4 миллиона случаев гепатита А.
Пути передачи гепатита А
Гепатит А обычно передается в случаях, когда вирус попадает внутрь после прикосновения к предмету или употребления пищи или напитков, загрязненных калом инфицированного человека (фекально-оральный путь). Обычно болезнь передается вследствие плохой гигиены, например, когда инфицированное лицо готовит пищу немытыми руками. Моллюски, выловленные в водах, в которые сливаются неочищенные сточные воды, иногда заражены и при потреблении в пищу в сыром виде могут вызвать инфекцию.
Гепатит А иногда распространяется в детских садах, где лица, ухаживающие за детьми, и дети могут контактировать с зараженным калом в подгузниках.
Люди могут передавать вирус еще до возникновения симптомов, прежде чем они узнают, что инфицированы.
Эпидемии, обычно связанные с загрязнением воды калом, являются распространенными, особенно в странах, где отсутствует эффективная обработка воды и санитарно-технические сооружения.
Гепатит А не переходит в хроническую форму. После выздоровления от острого гепатита люди больше не могут передавать вирус другим людям.
Симптомы гепатита А
У детей более старшего возраста и у взрослых с гепатитом А возникают типичные симптомы острого гепатита. К таким симптомам относятся:
Потеря аппетита
общее недомогание;
рвота;
боль в верхней правой части живота (где расположена печень);
темная моча;
желтуха (пожелтение кожи и белков глаз) примерно у 70 % пациентов;
зуд.
Примерно у 70 % детей в возрасте до 6 лет симптомы отсутствуют, а у детей с симптомами редко бывает желтуха.
Могут развиться симптомы холестаза (уменьшение или прекращение оттока желчи) в виде светлой окраски кала и общего зуда.
Симптомы обычно исчезают спустя 2 месяца, но могут возникать вновь вплоть до 6 месяцев.
Гепатит А не вызывает тяжелого рубцевания печени (цирроз). Гепатит А редко бывает тяжелым (скоротечным). Такие случаи встречаются реже, чем при гепатите B.
Выздоровление от острого гепатита А обычно бывает полным.
Диагностика гепатита А
Анализы крови
Врачи подозревают наличие гепатита А у людей, которые подверглись воздействию вируса гепатита А и имеют типичные симптомы, например, желтуху.
Исследования обычно начинаются с анализов крови для оценки того, насколько хорошо печень функционирует, и повреждена ли она (печеночные пробы). Печеночные пробы позволяют измерить уровни ферментов печени и других веществ, вырабатываемых печенью.
Если анализы обнаруживают отклонения от нормы в работе печени, обычно проводятся другие анализы крови для выявления вирусного гепатита. Эти анализы крови могут обнаруживать части специфических вирусов (антигены) и специфические антитела, вырабатываемые организмом для борьбы с вирусом.
Лечение гепатита А
Меры общего характера
Специфического метода лечения гепатита А не существует.
Люди с гепатитом А не должны употреблять алкоголь, так как он может вызвать еще большее повреждение печени. Нет нужды избегать каких-либо определенных видов пищи или ограничивать активность.
Если возникает зуд, часто эффективен холестирамин, принимаемый внутрь.
Большинство людей могут безопасно вернуться к работе после исчезновения желтухи.
Профилактика гепатита А
Соблюдение правил гигиены при приготовлении пищи может помочь предотвратить распространение гепатита А. Люди должны мыть руки водой с мылом после посещения туалета, смены подгузников и перед приготовлением пищи.
Также важно избегать загрязненных источников воды. Необходимо соблюдать особую осторожность во время поездок в регионы с плохой санитарно-гигиенической обстановкой.
Вакцинация против гепатита А рекомендуется всем детям. Вакцинация рекомендуется взрослым из группы повышенного риска контакта с вирусом гепатита А:
Путешественникам, едущим в регионы мира, где широко распространен гепатит А
Сотрудникам диагностических или научно-исследовательских лабораторий, которые работают с вирусом гепатита А
Людям, страдающим хроническими заболеваниями печени
Мужчинам, вступающие в половую связь с другими мужчинами
Лицам, которые применяют запрещенные лекарственные препараты (и часто заражаются по причинам, отличным от употребления наркотиков)
Людям без постоянного места жительства или бездомным
Людям, ожидающим тесного контакта с приемным ребенком в течение первых 60 дней после прибытия ребенка в Соединенные Штаты из региона, где распространен гепатит А
Беременным женщинам, которые находятся в группе риска заражения гепатитом А во время беременности
Людям с хроническими заболеваниями печени (включая хронический гепатит С) следует проходить вакцинацию против гепатита А, потому что они подвергаются повышенному риску развития скоротечного гепатита и печеночной недостаточности, вызванных вирусом гепатита А.
Профилактика после контакта с вирусом гепатита А
Профилактические меры рекомендованы всем членам семьи и лицам, вступавшим в тесный контакт с людьми, больными гепатитом А, поскольку они подвергаются риску заражения.
Если люди, которые ранее не были вакцинированы, подвергаются воздействию вируса гепатита А, им вводят следующие препараты:
Здоровые люди в возрасте от 1 до 40 лет: одну дозу вакцины против гепатита А
Люди в возрасте старше 40 лет или с ослабленной иммунной системой либо хроническим заболеванием печени: стандартный иммуноглобулин
Стандартный иммуноглобулин представляет собой препарат, содержащий антитела, полученные из крови людей с нормальной иммунной системой. Это лечение предотвращает развитие инфекции или уменьшает ее тяжесть.
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этого ресурса.
Центры по контролю и профилактике заболеваний: Гепатит А: на этом веб-сайте представлены ссылки на общие сведения о гепатите A, включая статистику, пути передачи, симптомы, диагностику, лечение и профилактику, а также ссылки на информацию для медицинских работников. Доступ к документу — 10 мая 2024 г.