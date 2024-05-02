Дефицит альфа-1 антитрипсина является наследственным заболеванием, при котором отсутствие или нехватка фермента альфа-1 антитрипсина ведет к поражению легких и печени.
Дефицит альфа-1 антитрипсина вызван наследственной генной мутацией.
У детей первого года жизни могут развиваться желтуха и поражение печени.
В детском возрасте может развиваться цирроз.
У взрослых обычно развиваются эмфизема с одышкой, свистящими хрипами и кашлем, а у некоторых людей цирроз печени.
Для диагностики используются тесты, измеряющие количество фермента в крови и обнаруживающие генные мутации.
Больные эмфиземой принимают препараты, облегчающие дыхание, и иногда получают внутривенные инфузии альфа-1 антитрипсина.
Некоторым людям требуется трансплантация легких или печени.
Альфа-1 антитрипсин — это фермент, вырабатываемый в печени, который ингибирует действие других ферментов, называемых «протеазами». Протеазы расщепляют белки в процессе нормального восстановления тканей. Альфа-1 антитрипсин защищает легкие от разрушительного воздействия протеаз.
Дефицит альфа-1 антитрипсина — следствие наследуемой мутации гена, который регулирует выработку и высвобождение фермента. Существует множество подтипов дефицита альфа-1 антитрипсина, но во всех случаях уровень активного фермента в крови недостаточен, нарушена структура фермента (и поэтому он плохо функционирует), либо и то и другое. У людей североевропейского происхождения это нарушение встречается чаще, чем у лиц африканского, азиатского или латиноамериканского происхождения.
Наиболее распространенные проблемы, связанные с дефицитом:
Поражение печени
Эмфизема (форма хронической обструктивной болезни легких или ХОБЛ)
Если структура фермента нарушена, он может концентрироваться в печени, нарушая ее работу. У некоторых людей дисфункция печени приводит к циррозу и повышенному риску возникновения рака печени.
Низкий уровень альфа-1 антитрипсина дает возможность протеазам разрушать легкие, что приводит к эмфиземе. Эмфизема возникает чаще (и в более тяжелой форме) у курильщиков. У людей, которые не курят, эмфизема может быть вызвана дефицитом альфа-1 антитрипсина.
Иногда возникают заболевания других органов. Эти нарушения включают воспаление подкожной жировой ткани (панникулит), опасные для жизни кровотечения, аневризмы, язвенный колит, васкулит и заболевания почек.
Симптомы дефицита альфа-1 антитрипсина
Первые симптомы могут появиться в младенческом возрасте, в детстве или во взрослом возрасте. Симптомы проявляются в младенческом возрасте примерно у 10–20 % больных людей. У больных младенцев в течение первой недели жизни развивается желтушность кожи и белков глаз (желтуха) и увеличение печени. Желтуха проходит в возрасте 2–4 месяцев. Тем не менее, примерно у 20 % этих детей первого года жизни впоследствии развивается цирроз; некоторые из них умирают, не достигнув совершеннолетия.
У взрослых обычно развивается эмфизема с постепенно возрастающей одышкой, затрудненным дыханием, кашлем и свистящими хрипами. Эмфизема редко развивается до 25 лет. Она возникает раньше и протекает тяжелее у курящих людей, чем у не курящих. Тяжесть симптомов также варьируется в зависимости от формы дефицита, других имеющихся у людей заболеваний, содержания раздражителей легких в окружающей среде и других факторов. Если люди никогда не курили, их симптомы, как правило, проявляются умеренно, и большинство из них имеют обычную продолжительность жизни.
Даже если в младенчестве у них не было проблем с печенью, примерно у 10 % взрослых развивается цирроз печени, который может в конечном итоге привести к раку печени.
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У людей с панникулитом имеются болезненные уплотнения или обесцвеченные пятна на нижней части живота, ягодицах и бедрах. Уплотнения могут быть жесткими на ощупь.
Диагностика дефицита альфа-1 антитрипсина
Дефицит альфа-1 антитрипсина подозревается у следующих категорий людей:
детей первого года жизни, имеющих типичные симптомы;
курильщиков, у которых развивается эмфизема в возрасте до 45 лет;
людей, которые не курят, у которых развивается эмфизема в любом возрасте;
людей с необъяснимыми заболеваниями печени;
людей, у которых развивается флегмона;
людей с эмфиземой в семейном анамнезе или с циррозом невыясненной причины;
людей с дефицитом альфа-1 антитрипсина в семейном анамнезе.
Поскольку дефицит наследуется, врачи, как правило, интересуются, была ли эмфизема или цирроз печени по неизвестным причинам у других членов семьи.
Дефицит обычно подтверждается результатами генетического анализа, который также может определить конкретный вид дефицита. Врачи также обычно выполняют анализ крови для измерения уровня альфа-1 антитрипсина.
Лечение дефицита альфа-1 антитрипсина
Эмфизема
Курящим людям рекомендуется отказаться от курения. Бронхолитики (препараты, которые расслабляют мышцы вокруг мелких дыхательных путей и, таким образом, расширяют дыхательные пути), такие как альбутерол, могут облегчить дыхание и уменьшить кашель. Развивающиеся инфекции легких лечат незамедлительно.
Альфа-1 антитрипсин может вводиться внутривенно для восполнения недостающего фермента. Его получают от группы доноров и проверяют на наличие заболеваний крови. Таким образом, этот метод является дорогостоящим и наиболее эффективным для некурящих людей с умеренными симптомами эмфиземы. Это лечение направлено на предотвращение дальнейшего повреждения, но не способно вылечить уже имеющееся.
У людей моложе 60 лет с тяжелыми симптомами возможна трансплантация легких. Несколько медицинских центров иногда проводят трансплантации у тщательно отобранных людей в возрасте 70 лет. Некоторые медицинские центры также иногда проводят хирургическое вмешательство по уменьшению объема легких.
Поражение печени
Прием альфа-1 антитрипсина не лечит и не предотвращает повреждение печени, потому что такое повреждение вызвано выработкой атипичного фермента, а не дефицитом фермента. В случае серьезного повреждения можно провести трансплантацию печени. Пересаженная печень не повреждается в дальнейшем, так как она производит нормальный альфа-1 антитрипсин, который не накапливается в печени.
Панникулит
Врачи могут назначить дапсон, кортикостероиды или определенные антибиотики (тетрациклины) для снятия воспаления. Однако неизвестно, насколько эффективны эти препараты.