Дефицит альфа-1 антитрипсина является наследственным заболеванием, при котором отсутствие или нехватка фермента альфа-1 антитрипсина ведет к поражению легких и печени.

Дефицит альфа-1 антитрипсина вызван наследственной генной мутацией.

У детей первого года жизни могут развиваться желтуха и поражение печени.

В детском возрасте может развиваться цирроз.

У взрослых обычно развиваются эмфизема с одышкой, свистящими хрипами и кашлем, а у некоторых людей цирроз печени.

Для диагностики используются тесты, измеряющие количество фермента в крови и обнаруживающие генные мутации.

Больные эмфиземой принимают препараты, облегчающие дыхание, и иногда получают внутривенные инфузии альфа-1 антитрипсина.

Некоторым людям требуется трансплантация легких или печени.

Альфа-1 антитрипсин — это фермент, вырабатываемый в печени, который ингибирует действие других ферментов, называемых «протеазами». Протеазы расщепляют белки в процессе нормального восстановления тканей. Альфа-1 антитрипсин защищает легкие от разрушительного воздействия протеаз.

Дефицит альфа-1 антитрипсина — следствие наследуемой мутации гена, который регулирует выработку и высвобождение фермента. Существует множество подтипов дефицита альфа-1 антитрипсина, но во всех случаях уровень активного фермента в крови недостаточен, нарушена структура фермента (и поэтому он плохо функционирует), либо и то и другое. У людей североевропейского происхождения это нарушение встречается чаще, чем у лиц африканского, азиатского или латиноамериканского происхождения.

Наиболее распространенные проблемы, связанные с дефицитом:

Поражение печени

Эмфизема (форма хронической обструктивной болезни легких или ХОБЛ)

Если структура фермента нарушена, он может концентрироваться в печени, нарушая ее работу. У некоторых людей дисфункция печени приводит к циррозу и повышенному риску возникновения рака печени.

Низкий уровень альфа-1 антитрипсина дает возможность протеазам разрушать легкие, что приводит к эмфиземе. Эмфизема возникает чаще (и в более тяжелой форме) у курильщиков. У людей, которые не курят, эмфизема может быть вызвана дефицитом альфа-1 антитрипсина.

Иногда возникают заболевания других органов. Эти нарушения включают воспаление подкожной жировой ткани (панникулит), опасные для жизни кровотечения, аневризмы, язвенный колит, васкулит и заболевания почек.

Симптомы дефицита альфа-1 антитрипсина Первые симптомы могут появиться в младенческом возрасте, в детстве или во взрослом возрасте. Симптомы проявляются в младенческом возрасте примерно у 10–20 % больных людей. У больных младенцев в течение первой недели жизни развивается желтушность кожи и белков глаз (желтуха) и увеличение печени. Желтуха проходит в возрасте 2–4 месяцев. Тем не менее, примерно у 20 % этих детей первого года жизни впоследствии развивается цирроз; некоторые из них умирают, не достигнув совершеннолетия. У взрослых обычно развивается эмфизема с постепенно возрастающей одышкой, затрудненным дыханием, кашлем и свистящими хрипами. Эмфизема редко развивается до 25 лет. Она возникает раньше и протекает тяжелее у курящих людей, чем у не курящих. Тяжесть симптомов также варьируется в зависимости от формы дефицита, других имеющихся у людей заболеваний, содержания раздражителей легких в окружающей среде и других факторов. Если люди никогда не курили, их симптомы, как правило, проявляются умеренно, и большинство из них имеют обычную продолжительность жизни. Даже если в младенчестве у них не было проблем с печенью, примерно у 10 % взрослых развивается цирроз печени, который может в конечном итоге привести к раку печени. Панникулит Изображение © Springer Science+Business Media У людей с панникулитом имеются болезненные уплотнения или обесцвеченные пятна на нижней части живота, ягодицах и бедрах. Уплотнения могут быть жесткими на ощупь.

Диагностика дефицита альфа-1 антитрипсина Дефицит альфа-1 антитрипсина подозревается у следующих категорий людей: детей первого года жизни, имеющих типичные симптомы;

курильщиков, у которых развивается эмфизема в возрасте до 45 лет;

людей, которые не курят, у которых развивается эмфизема в любом возрасте;

людей с необъяснимыми заболеваниями печени;

людей, у которых развивается флегмона;

людей с эмфиземой в семейном анамнезе или с циррозом невыясненной причины;

людей с дефицитом альфа-1 антитрипсина в семейном анамнезе. Поскольку дефицит наследуется, врачи, как правило, интересуются, была ли эмфизема или цирроз печени по неизвестным причинам у других членов семьи. Дефицит обычно подтверждается результатами генетического анализа, который также может определить конкретный вид дефицита. Врачи также обычно выполняют анализ крови для измерения уровня альфа-1 антитрипсина.

Лечение дефицита альфа-1 антитрипсина Эмфизема Курящим людям рекомендуется отказаться от курения. Бронхолитики (препараты, которые расслабляют мышцы вокруг мелких дыхательных путей и, таким образом, расширяют дыхательные пути), такие как альбутерол, могут облегчить дыхание и уменьшить кашель. Развивающиеся инфекции легких лечат незамедлительно. Альфа-1 антитрипсин может вводиться внутривенно для восполнения недостающего фермента. Его получают от группы доноров и проверяют на наличие заболеваний крови. Таким образом, этот метод является дорогостоящим и наиболее эффективным для некурящих людей с умеренными симптомами эмфиземы. Это лечение направлено на предотвращение дальнейшего повреждения, но не способно вылечить уже имеющееся. У людей моложе 60 лет с тяжелыми симптомами возможна трансплантация легких. Несколько медицинских центров иногда проводят трансплантации у тщательно отобранных людей в возрасте 70 лет. Некоторые медицинские центры также иногда проводят хирургическое вмешательство по уменьшению объема легких.

Поражение печени Прием альфа-1 антитрипсина не лечит и не предотвращает повреждение печени, потому что такое повреждение вызвано выработкой атипичного фермента, а не дефицитом фермента. В случае серьезного повреждения можно провести трансплантацию печени. Пересаженная печень не повреждается в дальнейшем, так как она производит нормальный альфа-1 антитрипсин, который не накапливается в печени.