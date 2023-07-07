Тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА)

Для предотвращения перемещения существующих сгустков крови в легкие и образования дополнительных сгустков назначают антикоагулянты. Варианты включают гепарин, фондапаринукс, пероральные антикоагулянты прямого действия, такие как апиксабан, ривароксабан, эдоксабан и дабигатран, или иногда варфарин.

Один из видов гепарина, называемый нефракционированным гепарином, вводится внутривенно (в вену), поэтому он действует быстро и его действие может быть быстро прекращено. Однако гепарин требует частых анализов крови для контроля эффекта и непрерывной госпитализации. Другой вид гепарина, называемый низкомолекулярным гепарином, и препарат, называемый фондапаринукс, вводят подкожно (путем подкожной инъекции) один или два раза в день. Это преимущество также позволяет использовать эти лекарственные препараты после выписки пациента из больницы, а эффект от применения препарата более предсказуем, при этом его уровень не требуется измерять.

При применении эдоксабана или дабигратана врачи должны назначать гепаринотерапию (внутривенно или в виде подкожных инъекций) на протяжении первых нескольких дней лечения перед тем, как они смогут назначить эдоксабан или дабигатран, что в некоторых случаях означает, что человек должен оставаться в больнице. В отличие от этого, при использовании ривароксабана или апиксабана терапия гепарином иногда является ненужной, если тромбоэмболия легочной артерии невелика. При выборе терапии варфарином, на протяжении первых нескольких дней лечения применяют и гепарин, и варфарин, а затем используют варфарин в качестве монотерапии.

Терапия варфарином требует периодического проведения анализов крови чтобы убедится, что кровь достаточно жидкая, чтобы предотвратить образование сгустков, но не настолько жидкая, чтобы вызвать тенденцию к кровотечению (так называемая чрезмерная антикоагуляция). На основании результатов анализов крови часто проводят коррекцию дозы варфарина. Кроме того, варфарин взаимодействует со многими видами пищи, лекарственными препаратами и пищевыми добавками, что может привести к чрезмерному разрежению или повышению вязкости крови. При чрезмерной антикоагуляции в некоторых органах тела может возникнуть сильное кровотечение.

Поскольку с варфарином могут взаимодействовать многие вещества, то пациентам, принимающим его, необходима консультация врача перед началом применения каких-либо других лекарственных препаратов или добавок, включая отпускаемые без рецепта (безрецептурные препараты), такие как ацетаминофен или аспирин, растительные препараты и пищевые добавки. Что касается продуктов с высоким содержанием витамина К (который влияет на свертываемость крови), например, брокколи, шпинат, листовая капуста и другие зеленые листовые овощи, печень, грейпфрут и грейпфрутовый сок, а также зеленый чай, может быть необходимо или употреблять их в строго постоянных количествах, либо исключить из рациона.

Пероральные антикоагулянты прямого действия, такие, как апиксабан, ривароксабан, эдоксабан и дабигатран, имеют ряд преимуществ в сравнении с гепарином или варфарином. Подобно варфарину, эти лекарственные препараты можно принимать перорально, но необходимость в коррекции дозы и проведении анализов для контроля уровня антикоагуляции отсутствует. Более того, эти лекарственные препараты редко взаимодействуют с пищей или другими лекарственными препаратами и с меньшей вероятностью станут причиной тяжелых кровотечений, в сравнении с варфарином. Ривароксабан всегда следует принимать во время еды.

Продолжительность приема антикоагулянтов зависит от индивидуальной ситуации. Если причиной возникновения тромбоэмболии легочной артерии стал обратимый фактор риска, например, хирургическое вмешательство, то лечение назначается на срок 3 месяца. Если причиной является долгосрочная проблема, например, нарушение свертываемости крови, препарат может быть назначен на неопределенный срок. Так, антикоагулянты обычно назначаются на неопределенный срок пациентам с рецидивирующей тромбоэмболией легочной артерии, чаще всего возникающей из-за наследственных нарушений свертываемости крови или онкологических заболеваний. Новые научные исследования показали, что у многих людей, у которых лечение ривароксабаном или апиксабаном продолжается более 6 месяцев, снижение дозы снижает риск кровотечения и по-прежнему предотвращает большинство случаев рецидива тромбообразования.