Общие сведения о симптомах заболеваний легких

Врачи могут заподозрить проблему, связанную с легкими или дыхательными путями, на основании симптомов. Симптомы заболеваний легких часто нарушают дыхание и могут включать:

В редких случаях закупорка дыхательных путей между ртом и легкими приводит к шумному дыханию (стридору).

Симптомы, которые влияют на другие части тела, могут также указывать на наличие заболевания легких. У людей с заболеванием легких могут быть:

Некоторые из этих симптомов не обязательно связаны с заболеваниями легких. Например, боль в груди может также быть вызвана заболеванием сердца или расстройством пищеварения, а одышка — заболеванием сердца или болезнью крови.

другие, более общие симптомы, такие, как лихорадка, слабость, утомляемость или общее чувство нездоровья, или дискомфорт (недомогание), иногда также свидетельствуют о заболевании легких или дыхательных путей. Некоторые симптомы, такие как кашель или свистящие хрипы, могут указывать на заболевание легких. Заболевания, поражающие нервы или мышцы, например, миастения гравис и синдром Гийена-Барре, вызывают слабость дыхательных мышц и симптомы со стороны легких.

Симптомы со стороны дыхательной системы могут быть незначительными (например, кашель, вызванный простудой) или угрожающими жизни (например, тяжелое затрудненное дыхание).

Характерные особенности и общий характер симптомов помогают врачам поставить диагноз заболевания легких.