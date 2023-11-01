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Общие сведения о симптомах заболеваний легких

Авторы:Rebecca Dezube, MD, MHS, Johns Hopkins University
Проверено/пересмотрено нояб. 2023
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    Врачи могут заподозрить проблему, связанную с легкими или дыхательными путями, на основании симптомов. Симптомы заболеваний легких часто нарушают дыхание и могут включать:

    В редких случаях закупорка дыхательных путей между ртом и легкими приводит к шумному дыханию (стридору).

    Симптомы, которые влияют на другие части тела, могут также указывать на наличие заболевания легких. У людей с заболеванием легких могут быть:

    Некоторые из этих симптомов не обязательно связаны с заболеваниями легких. Например, боль в груди может также быть вызвана заболеванием сердца или расстройством пищеварения, а одышка — заболеванием сердца или болезнью крови.

    другие, более общие симптомы, такие, как лихорадка, слабость, утомляемость или общее чувство нездоровья, или дискомфорт (недомогание), иногда также свидетельствуют о заболевании легких или дыхательных путей. Некоторые симптомы, такие как кашель или свистящие хрипы, могут указывать на заболевание легких. Заболевания, поражающие нервы или мышцы, например, миастения гравис и синдром Гийена-Барре, вызывают слабость дыхательных мышц и симптомы со стороны легких.

    Симптомы со стороны дыхательной системы могут быть незначительными (например, кашель, вызванный простудой) или угрожающими жизни (например, тяжелое затрудненное дыхание).

    Характерные особенности и общий характер симптомов помогают врачам поставить диагноз заболевания легких.

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    Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

    Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.