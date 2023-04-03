Саркоидоз — это заболевание, при котором патологические скопления воспалительных клеток (гранулемы) образуются во многих органах тела.
Саркоидоз обычно развивается у людей в возрасте от 20 до 40 лет, чаще всего это люди европейского или африканского происхождения.
Заболевание может поражать многие органы, чаще всего легкие.
Обычно у людей присутствуют кашель и затрудненное дыхание, но в зависимости от того, какие органы поражены, могут возникать различные симптомы.
Для постановки диагноза обычно необходимо рентгенологическое исследование органов грудной клетки, компьютерная томография (КТ) и анализ образца ткани (биопсия), как правило, из легких.
У большинства людей симптомы разрешаются в конечном итоге без лечения.
Лечение, при необходимости, начинается с кортикостероидов.
Причина саркоидоза неизвестна. Он может возникать в результате патологической ответной реакции иммунной системы на вещество, встречающееся в окружающей среде, такое как плесень или грибки, или на некоторые бактерии. Определенную роль также играют наследственные генетические факторы. Саркоидоз обычно развивается в возрасте от 20 до 40 лет. Он наиболее распространен среди людей европейского происхождения и американцев африканского происхождения, хотя может возникнуть у любого человека.
Саркоидоз характеризуется наличием скоплений воспалительных клеток (гранулем). В первую очередь заболевание поражает легкие и лимфатические узлы, но гранулемы могут также образовываться в любом органе, включая печень, глаза и кожу, реже — в селезенке, костях, суставах, пазухах, скелетных мышцах, почках, сердце, репродуктивных органах, слюнных железах и нервной системе. Гранулемы в конечном итоге могут полностью исчезнуть или трансформироваться в рубцовую ткань.
Саркоидоз может проявляться определенными синдромами.
Синдром Лефгрена
Синдром Лефгрена проявляется в виде трех специфических симптомов: острое воспаление нескольких суставов (артрит), который может поражать разные суставы в разное время, болезненные красные бугорки под кожей (узловая эритема) и увеличение лимфатических узлов области, в которой легкие соединяются с сердцем и дыхательным горлом. Он часто вызывает повышение температуры и недомогание, воспаление слизистой оболочки глаз (увеит), а также иногда воспаление околоушных желез (парные слюнные железы, находящиеся непосредственно за углом нижней челюсти ниже и кпереди от ушей). Он более распространен среди женщин европейского, особенно скандинавского, происхождения.
Синдром Лефгрена часто разрешается сам по себе. Но могут назначаться нестероидные противовоспалительные препараты, помогающие облегчить симптомы и воспаление.
Синдром Хеерфордта
Синдром Хеерфордта (также называется «увеопаротидная лихорадка») проявляется в виде отека околоушной железы (вследствие инфильтрации воспалительными клетками), воспаления глаз (увеит), хронического повышения температуры тела и реже слабости или паралича лицевого нерва. Синдром Хеерфордта может разрешиться сам по себе. Лечение такое же, как и при саркоидозе, и включает нестероидные противовоспалительные препараты и кортикостероиды.
Синдром Блау
Синдром Блау (саркоидозоподобная болезнь) наследуется по аутосомно-доминантному типу. При синдроме Блау симптомы развиваются до наступления возраста 4 лет. Симптомы обычно включают артрит, сыпь и увеит.
Симптомы саркоидоза
Многие люди, страдающие от саркоидоза, не отмечают симптомов, и расстройство обнаруживается при рентгенологическом исследовании органов грудной клетки, которое проводят по другим причинам. У большинства людей развиваются незначительные симптомы, которые не прогрессируют.
Симптомы саркоидоза сильно различаются в зависимости от локации и степени выраженности заболевания, а также от возраста и пола больного.
Общие
Примерно у одной трети людей первыми признаками проблемы могут быть повышение температуры, усталость, рассеянные боли в груди, плохое самочувствие (недомогание), потеря аппетита, потеря массы тела и боли в суставах. Увеличенные лимфатические узлы являются распространенным явлением, но нечасто вызывают симптомы. Повышение температуры и ночная потливость могут повторяться на всем протяжении заболевания.
Легкие
Более всего саркоидозу подвержены легкие. Увеличенные лимфатические узлы в месте, где легкие прилежат к сердцу, или по бокам дыхательного горла (трахеи), можно увидеть при рентгенологическом исследовании органов грудной клетки. Саркоидоз вызывает воспаление в легких, что может, в конечном итоге, привести к рубцеванию и образованию кист. К счастью, такое прогрессирующее рубцевание происходит нечасто. Иногда грибок Aspergillus может заселять (колонизировать) кисты легких, расти и вызвать кровотечение. Дыхание может затрудняться. Тяжелое поражение легких саркоидозом в конечном итоге может растягивать правую сторону сердца, вызывая правостороннюю сердечную недостаточность (легочное сердце).
Кожа
Саркоидоз часто поражает кожу. Саркоидоз часто начинается в виде приподнятых, болезненных красных бугорков (сыпи), обычно на голенях (узловая эритема), часто сопровождающихся повышением температуры и болью в суставах. Сыпь обычно проходит в течение 3–6 месяцев, но может рецидивировать. Он менее распространен у чернокожих американцев африканского происхождения. Распространенные поражения кожи при саркоидозе включают небольшие бугорки (папулы) и большие бугорки (называемые узелками). Длительный саркоидоз может привести к образованию плоских пятен, приподнятых над кожей пятен (бляшек) или бляшек, обесцвечиванию носа, щек, губ и ушей (ознобленная волчанка). Кожные пятна могут быть темнее или светлее, чем окружающая кожа. Ознобленная волчанка чаще всего встречается у людей негроидной расы. У людей с ознобленной волчанкой могут также возникать гранулемы в носовом ходу, вызывающие симптомы, похожие на симптомы синусита.
На этой фотографии показаны сиреневые приподнятые бугорки (узлы), вызванные узловой эритемой.
Фотография предоставлена д-ром Томасом Хабифом (Thomas Habif).
На этом изображении показаны кожные узелки у человека с саркоидозом.
Фото любезно предоставлено д-ром Карен МакКой (Karen McKoy).
На этом изображении показаны многочисленные небольшие приподнятые бугорки на губах человека с саркоидозом.
Фото любезно предоставлено д-ром Карен МакКой (Karen McKoy).
Участки, на которых у человека с саркоидозом кожа обесцвечена и присутствуют узелки.
Фото любезно предоставлено д-ром Карен МакКой (Karen McKoy).
На этой фотографии показаны сиреневые приподнятые бугорки (узлы), вызванные узловой эритемой.
Фотография предоставлена д-ром Томасом Хабифом (Thomas Habif).
На этом изображении показаны кожные узелки у человека с саркоидозом.
Фото любезно предоставлено д-ром Карен МакКой (Karen McKoy).
На этом изображении показаны многочисленные небольшие приподнятые бугорки на губах человека с саркоидозом.
Фото любезно предоставлено д-ром Карен МакКой (Karen McKoy).
Участки, на которых у человека с саркоидозом кожа обесцвечена и присутствуют узелки.
Фото любезно предоставлено д-ром Карен МакКой (Karen McKoy).
Печень и селезенка
До 75 % больных саркоидозом имеют гранулемы в печени. Эти гранулемы часто не вызывают симптомов, и создается впечатление, что печень функционирует нормально. Тем не менее, результаты анализов крови могут показать признаки поражения печени, даже если симптомы отсутствуют. Менее 10 % людей с саркоидозом имеют увеличенную печень. Пожелтение кожи и белков глаз (желтуха), причиной которых является нарушение функции печени, встречаются редко.
У некоторых людей также увеличена селезенка. При увеличении селезенки у больных может быть боль в верхней части живота.
Глаза
Глаза поражаются у 25 % больных саркоидозом, особенно у американцев африканского происхождения и у людей японского происхождения. Увеит приводит к покраснению и болезненности глаз, а также к нарушению зрения. Воспаление, которое сохраняется в течение длительного времени, может блокировать отток жидкости из глаза, вызывая глаукому, которая может приводить к слепоте. Гранулемы могут образовываться в мембране, выстилающей глазное яблоко, и на внутренней поверхности век (конъюнктива). Такие гранулемы часто не вызывают симптомов, но конъюнктива является доступным местом, из которого врачи могут взять образцы ткани для исследования. Некоторые больные саркоидозом жалуются на сухость, болезненность и покраснение глаз, вероятно потому, что слезные железы, пораженные заболеванием, не производят достаточного количества слез для увлажнения глаз.
Сердце
Гранулемы, которые образуются в сердце, могут вызвать сильное сердцебиение, головокружение или сердечную недостаточность. При тяжелом поражении легких саркоидозом также может возникать недостаточность правых отделов сердца (носящая название «легочное сердце»), которая является причиной повышения давления в артерии, несущей кровь от сердца к легким (легочная гипертензия). Гранулемы, которые образуются вблизи электрической проводящей системы сердца, могут вызывать потенциально смертельные нарушения сердечного ритма.
Суставы, мышцы и кости
Воспаление может вызвать распространенную боль в суставах. Наиболее часто поражаются суставы запястий, локтевые суставы, коленные и голеностопные суставы. Кисты образуются в костях и могут вызывать отек и болезненность прилежащих суставов. Иногда также имеет место мышечная слабость.
Нервная система
Саркоидоз может поражать черепные нервы (нервы головы), вызывая двоение зрения или потерю слуха, или опущение одной стороны лица. При поражении гипофиза или костей вокруг него может развиться дефицит аргинин-вазопрессина (центральный несахарный диабет). При дефиците аргинин-вазопрессина гипофиз перестает вырабатывать вазопрессин, гормон, необходимый почкам, чтобы концентрировать мочу, что приводит к образованию избыточного объема мочи.
Высокие концентрации кальция
При саркоидозе может повышаться концентрация кальция в крови и моче. Высокая концентрация кальция появляется из-за того, что саркоидные гранулемы вырабатывают активированный витамин D, который повышает всасывание кальция из кишечника. Высокая концентрация кальция в крови приводит к потере аппетита, тошноте, рвоте, жажде и избыточной выработке мочи. Если высокие концентрации кальция в крови сохраняются в течение длительного времени, это может привести к образованию камней в почках или отложению кальция в почках и в конечном итоге к хронической болезни почек.
Диагностика саркоидоза
Визуализирующие исследования органов грудной клетки
Биопсия
Врачи чаще всего подозревают саркоидоз, наблюдая характерные для этого заболевания изменения, в том числе увеличенные лимфатические узлы и отклонения в результатах рентгенологического исследования органов грудной клетки или компьютерной томографии (КТ).
Для подтверждения диагноза необходимо провести дополнительные исследования, обычно микроскопическое исследование пробы ткани (биопсия) пораженного органа, которое показывает наличие воспаления и гранулем. Бронхоскопия с игольной биопсией, проводимой под контролем ультразвукового исследования, обеспечивает 90 % точность и является предпочтительной процедурой для больных с поражением легких. Другие возможные источники образцов тканей включают нарушения со стороны кожи, увеличенные лимфатические узлы, расположенные близко под кожей, и гранулемы на конъюнктиве. Биопсия печени обычно не проводится, поскольку гранулемы печени могут быть вызваны другими заболеваниями, и поэтому биопсия может не дать информации для постановки окончательного диагноза. Магнитно-резонансная томография (МРТ) головного мозга или МРТ позвоночника, сканирование костей и электромиография могут проводиться у людей с симптомами, связанными с этими системами органов.
Туберкулез может вызывать много изменений, подобных тем, которые вызваны саркоидозом. Поэтому врачи также проводят туберкулиновую кожную пробу (и иногда биопсию легких), чтобы определить, является ли причиной проблемы туберкулез или саркоидоз.
Другие методы, которые могут помочь врачам диагностировать саркоидоз или оценить его тяжесть, включают промывание легких (бронхоальвеолярный лаваж) и исследование жидкости. Жидкость, полученная из легких у больных с активным саркоидозом, содержит большое количество лимфоцитов, но этот результат не является специфическим для саркоидоза. Еще одним исследованием, которое используется время от времени, является позитронно-эмиссионная томография, которая способна обнаружить даже маленькие участки саркоидоза, поражающие другие органы, помимо легких.
Исследование функции внешнего дыхания у больных с рубцовыми изменениями в легких может показать, что количество воздуха, которое способны удерживать легкие, ниже нормы. Для определения степени тяжести поражения легких может быть проведен тест с 6-минутной ходьбой. Анализы крови могут выявить низкое количество лейкоцитов, эритроцитов или, в редких случаях, тромбоцитов. Уровни иммуноглобулина обычно высокие, особенно у людей негроидной расы. Концентрация кальция в крови или в моче может быть высокой. Уровни ферментов печени, в частности щелочной фосфатазы, могут быть высокими, если поражена печень.
Лечение саркоидоза
Нестероидные противовоспалительные препараты
Кортикостероиды
Лекарственные препараты для подавления иммунной системы
Большинство людей с саркоидозом не нуждаются в лечении.
Для облегчения таких симптомов, как боль или повышение температуры, могут назначаться нестероидные противовоспалительные препараты.
Кортикостероиды вводят для подавления саркоидоза, вызывающего такие симптомы, как одышка, боль в суставах или грудной клетке и повышение температуры. Эти лекарственные препараты также вводят, если:
пробы показывают высокую концентрацию кальция в крови, даже если симптомы нетяжелые;
нарушается функция сердца, печени или нервной системы;
саркоидоз вызывает обезображивающие повреждения кожи или заболевание глаз, которое не излечивается с помощью кортикостероидных глазных капель;
болезнь легких ухудшается.
Кортикостероиды, как правило, временно замедляют вызванное саркоидозом повреждение тканей и хорошо контролируют симптомы, но они не могут предотвратить рубцовые изменения в легких на протяжении многих лет. Кортикостероиды также могут помочь больным с высокой концентрацией кальция в крови или в моче.
Иногда, если кортикостероиды неэффективны или вызывают опасные побочные эффекты, назначаются другие лекарственные препараты, подавляющие иммунную систему. В число этих лекарственных препаратов могут входить метотрексат, азатиоприн, микофенолат, циклофосфамид, гидроксихлорохин и лефлуномид.
Гидроксихлорохин иногда помогает при лечении обезображивающих повреждений кожи, высокой концентрации кальция в крови и некоторых увеличенных, причиняющих дискомфорт или обезображивающих лимфатических узлов.
Некоторые люди, особенно те, у которых кортикостероиды и другой препарат, подавляющий иммунную систему, были неэффективны, получают лечение инфликсимабом. Больным, успешно прошедшим лечение инфликсимабом, но больше не способных получать инфликсимаб из-за его побочных эффектов, врачи могут назначить адалимумаб.
При поражении сердца больным может потребоваться имплантируемый кардиодефибриллятор и кардиостимулятор.
Иногда проводится трансплантация легких, сердца или печени, если саркоидоз вызывает серьезные поражения этих органов, но саркоидоз может снова развиться в пересаженном органе.
Успех лечения можно контролировать с помощью рентгенологического исследования органов грудной клетки, компьютерной томографии (КТ), исследования функции внешнего дыхания, а также измерений концентрации кальция в крови. Эти пробы регулярно повторяют, чтобы не пропустить рецидивы после прекращения лечения.
Умеренное или тяжелое поражение легких увеличивает риск смерти у людей с саркоидозом и COVID-19. Таким образом, люди с поражением легких должны пройти вакцинацию против COVID-19. Врачи вынуждены иногда откладывать применение препаратов, подавляющие иммунную систему, у этих людей.
Прогноз при саркоидозе
Симптомы саркоидоза улучшаются или спонтанно исчезают почти у двух третей людей с саркоидозом легких. Даже увеличенные лимфатические узлы в грудной клетке и обширное воспаление легких могут исчезнуть в течение нескольких месяцев или лет. Тем не менее, практически у 30 % больных течение заболевания может иметь хронический или прогрессирующий характер. Серьезное вовлечение других органов за пределами грудной клетки (например, сердца, нервной системы, глаз или печени) происходит у 4–7 % людей в начале их заболевания.
Люди с увеличенными лимфатическими узлами в грудной клетке, но без признаков заболевания легких, имеют очень хороший прогноз. Люди с синдромом Лефгрена часто имеют наилучший прогноз. Примерно у 50 % людей, у которых был саркоидоз, отмечаются рецидивы.
Примерно у 10–20 % больных с саркоидозом вследствие поражения глаз, дыхательной системы или других органов развивается серьезная инвалидность. Саркоидоз приводит к летальному исходу у 1–5 % больных. Рубцовые изменения в легких, ведущие к дыхательной недостаточности и развитию легочного сердца, являются наиболее частой причиной смерти, сопровождающейся кровотечением в результате легочной инфекции, вызванной грибком Aspergillus.