Визуализирующие исследования органов грудной клетки

Биопсия

Врачи чаще всего подозревают саркоидоз, наблюдая характерные для этого заболевания изменения, в том числе увеличенные лимфатические узлы и отклонения в результатах рентгенологического исследования органов грудной клетки или компьютерной томографии (КТ).

Для подтверждения диагноза необходимо провести дополнительные исследования, обычно микроскопическое исследование пробы ткани (биопсия) пораженного органа, которое показывает наличие воспаления и гранулем. Бронхоскопия с игольной биопсией, проводимой под контролем ультразвукового исследования, обеспечивает 90 % точность и является предпочтительной процедурой для больных с поражением легких. Другие возможные источники образцов тканей включают нарушения со стороны кожи, увеличенные лимфатические узлы, расположенные близко под кожей, и гранулемы на конъюнктиве. Биопсия печени обычно не проводится, поскольку гранулемы печени могут быть вызваны другими заболеваниями, и поэтому биопсия может не дать информации для постановки окончательного диагноза. Магнитно-резонансная томография (МРТ) головного мозга или МРТ позвоночника, сканирование костей и электромиография могут проводиться у людей с симптомами, связанными с этими системами органов.

Туберкулез может вызывать много изменений, подобных тем, которые вызваны саркоидозом. Поэтому врачи также проводят туберкулиновую кожную пробу (и иногда биопсию легких), чтобы определить, является ли причиной проблемы туберкулез или саркоидоз.

Другие методы, которые могут помочь врачам диагностировать саркоидоз или оценить его тяжесть, включают промывание легких (бронхоальвеолярный лаваж) и исследование жидкости. Жидкость, полученная из легких у больных с активным саркоидозом, содержит большое количество лимфоцитов, но этот результат не является специфическим для саркоидоза. Еще одним исследованием, которое используется время от времени, является позитронно-эмиссионная томография, которая способна обнаружить даже маленькие участки саркоидоза, поражающие другие органы, помимо легких.

Исследование функции внешнего дыхания у больных с рубцовыми изменениями в легких может показать, что количество воздуха, которое способны удерживать легкие, ниже нормы. Для определения степени тяжести поражения легких может быть проведен тест с 6-минутной ходьбой. Анализы крови могут выявить низкое количество лейкоцитов, эритроцитов или, в редких случаях, тромбоцитов. Уровни иммуноглобулина обычно высокие, особенно у людей негроидной расы. Концентрация кальция в крови или в моче может быть высокой. Уровни ферментов печени, в частности щелочной фосфатазы, могут быть высокими, если поражена печень.