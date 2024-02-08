Больничная пневмония — это легочная инфекция, которая развивается у госпитализированных людей, обычно через 2 или более дней после госпитализации.
Пневмонию у госпитализированных людей могут вызывать многие бактерии, вирусы и даже грибки.
Наиболее частым симптомом пневмонии является кашель с выделением мокроты, но также часто встречаются боль в груди, озноб, повышение температуры тела и одышка.
Диагноз ставится на основании имеющихся у человека симптомов и результатов рентгенологического исследования или компьютерной томографии (КТ) органов грудной клетки.
В зависимости от того, какой микроорганизм с наибольшей вероятностью является возбудителем пневмонии, применяются антибиотики, противовирусные препараты или противогрибковые препараты.
Пневмония, приобретенная в больнице, обычно протекает гораздо тяжелее, чем внебольничная пневмония, так как ее возбудители, как правило, более агрессивны. Они также менее склонны давать ответ на антибиотики (так называемая устойчивость к антибиотикам) и, следовательно, труднее поддаются лечению. Кроме того, пребывающие в больницах люди, даже не имея пневмонии, болеют, как правило, чаще тех, кто живет в обществе, поэтому они не способны бороться с инфекцией столь же эффективно.
(См. также Общие сведения о пневмонии).
Факторы риска больничной пневмонии
Самому высокому риску заражения пневмонией во время пребывания в больнице подвергаются госпитализированные и тяжелобольные люди, особенно если у них присутствует другое заболевание, которое требует лечения с использованием аппарата искусственной вентиляции легких (аппарата ИВЛ). К другим факторам риска относятся:
предшествующее лечение антибиотиками;
сопутствующие заболевания, например, нарушение функции сердца, легких, печени или почек;
возраст старше 70 лет;
недавнее хирургическое вмешательство на брюшной полости или грудной клетке;
возможно применение ингибиторов протонной помпы (омепразола, лансопразола, пантопразола) для лечения гастроэзофагеальной рефлюксной болезни;
истощение.
угнетенное сознание;
вдыхание крошечных частиц изо рта в дыхательные пути (аспирация).
Микроорганизмы, обычно не вызывающие пневмонию у здоровых людей, могут вызвать ее у тех, кто госпитализирован или истощен, так как у многих из этих людей ослаблена иммунная система, которая менее способна сопротивляться инфекции. Выявление наиболее вероятного возбудителя зависит от того, какие микроорганизмы преобладают в больнице, а в некоторых случаях от того, какие сопутствующие болезни есть у человека.
Пневмония, связанная с искусственной вентиляцией легких, — это пневмония, которая развивается по крайней мере через 48 часов после подключения к дыхательному аппарату (эндотрахеальная интубация) или в течение 48 часов после отключения от дыхательного аппарата. Возбудителями пневмонии, связанной с искусственной вентиляцией легких, часто являются более устойчивые микроорганизмы, и для нее характерны худшие исходы, чем при других формах внутрибольничной пневмонии.
Причины больничной пневмонии
Больничная пневмония чаще всего вызывается следующими бактериями:
staphylococcus aureus (включая метициллин-резистентный золотистый стафилококк [Staphylococcus aureus] [МРЗС]);
грамотрицательные бактерии, например, синегнойная палочка (Pseudomonas aeruginosa) и гемофильная палочка (Haemophilus influenzae);
МРЗС, P. aeruginosa, и другие грамотрицательные бактерии кишечника часто устойчивы к определенным антибиотикам.
Вирусы и грибки все чаще считаются причинами больничной пневмонии.
Симптомы больничной пневмонии
Симптомы обычно похожи на симптомы внебольничной пневмонии:
общая слабость (недомогание);
кашель с выделением мокроты (вязкой слизи или слизи с измененным цветом);
Одышка
лихорадка
озноб;
Боль в груди
Пневмонию, приобретенную в больнице, может быть труднее распознать, чем внебольничную пневмонию. Например, многие пребывающие в больнице пациенты, у которых развилась пневмония, в частности пожилые люди, пациенты с дыхательными трубками на искусственной вентиляции легких, лица, страдающие деменцией, и тяжелобольные люди, могут быть не в состоянии описать свои симптомы, такие как боль в груди, одышку и слабость. В таких случаях пневмонию часто предполагают на основании повышения температуры тела, увеличения частоты дыхания и частоты сердечных сокращений.
У пожилых людей с пневмонией также могут присутствовать спутанность сознания, потеря аппетита, беспокойство и возбуждение, падения и недержание мочи (непроизвольное мочеиспускание).
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Диагностика больничной пневмонии
Рентгенологическое исследование органов грудной клетки или компьютерная томография (КТ) органов грудной клетки;
Иногда посев крови
иногда бронхоскопия или плевральная пункция.
Диагноз больничной пневмонии ставится на основании имеющихся у человека симптомов и результатов рентгенологического исследования органов грудной клетки или КТ органов грудной клетки. Врачи обычно берут образец крови, чтобы попытаться вырастить бактерии в лаборатории (посев) и идентифицировать их.
Пациенты с больничной пневмонией могут находиться в очень тяжелом состоянии, поэтому для обеспечения максимальной эффективности их лечения врачам может потребоваться идентифицировать микроорганизм, являющийся возбудителем пневмонии. По этим причинам иногда врачи проводят бронхоскопию для получения образцов непосредственно из легких, чтобы попытаться идентифицировать возбудитель. При проведении процедуры бронхоскопии в трахею и легкие вводится гибкий зонд с оптической системой. Для исследования гноя, выделений, а в некоторых случаях и легочной ткани производится сбор их образцов. Если видимые выделения отсутствуют, часть легкого промывают жидкостью, которую затем извлекают для анализа (процедура, известная под названием «бронхоальвеолярный лаваж»). Если жидкость скопилась в оболочке легких (так называемый плевральный выпот), врачи могут ввести иглу в грудную клетку для сбора этой жидкости для посева (процедура под названием плевральная пункция).
Лечение больничной пневмонии
Антибиотики;
Больничную пневмонию лечат антибиотиками, выбор которых определяется микроорганизмами, вероятнее всего являющимися возбудителями, и специфическими факторами риска, которым подвержен больной. Больные, находящееся в тяжелом состоянии, могут быть переведены в отделение реанимации и интенсивной терапии, и в некоторых случаях им может потребоваться искусственная вентиляция легких. Лечение включает в себя внутривенное введение антибиотиков и жидкости, а также оксигенотерапию.
Пациентов можно лечить 2 или более антибиотиками одновременно.
Вопросы использования систем жизнеобеспечения при серьезной пневмонии
Состояние некоторых пациентов с больничной пневмонией очень тяжелое. Пневмония часто лечится сильными антибиотиками и при необходимости аппаратом ИВЛ. Люди, смерть которых, по прогнозам врачей, должна наступить в скором времени, нередко отказываются от такой агрессивной терапии. При поступлении в больницу люди с тяжелыми или смертельными заболеваниями должны обсудить со своим врачом и членами семьи свои пожелания относительно дальнейшего лечения, если во время периода их госпитализации у них разовьется пневмония или другие серьезные осложнения.
Прогноз при больничной пневмонии
Несмотря на превосходное лечение, высокая доля людей, у которых развивается больничная пневмония, умирает. Тем не менее, смерть часто связана с основными проблемами со здоровьем, способствующими развитию пневмонии (например, распространившийся рак).
Взгляд на старение: Пневмония
Пневмония у пожилых людей встречается чаще, чем у более молодых людей, и представляет, как правило, большую опасностью. Во многих случаях у пожилых людей инфекция распространяется за пределы легких.
У пожилых людей ослаблена защита от инфекции. Механизмы выведения патогенных микроорганизмов из дыхательных путей у пожилых людей не столь эффективны, как у более молодых. Слабость может сделать кашель менее интенсивным. Кроме того, старение ослабляет также иммунную систему. Среди пожилых людей наивысшему риску развития пневмонии подвергаются:
Инфицирование некоторыми видами микроорганизмов, вызывающих пневмонию, можно предотвратить с помощью вакцинации. Поэтому людям в возрасте 65 лет и старше назначают пневмококковую вакцину. Люди в возрасте младше 65 лет, у которых имеются заболевания, повышающие риск развития пневмонии, также должны получать вакцину. Кроме того, именно в пожилом возрасте рекомендуется полная вакцинация против COVID-19 и ежегодная вакцинация против гриппа, так как вирус гриппа также способен вызывать пневмонию или способствовать ее развитию. Вакцина против респираторно-синцитиального вируса показана взрослым в возрасте 60 лет и старше на основании совместного принятия клинических решений.
Лечение большинства пожилых людей с пневмонией осуществляется в больнице и с использованием внутривенного введения антибиотиков. У пожилых людей пневмония за короткое время может вызвать резкое ухудшение состояния, при этом, как правило, пожилые люди хуже реагируют на лечение пероральными антибиотиками.