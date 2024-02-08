Больничная пневмония

Самому высокому риску заражения пневмонией во время пребывания в больнице подвергаются госпитализированные и тяжелобольные люди, особенно если у них присутствует другое заболевание, которое требует лечения с использованием аппарата искусственной вентиляции легких (аппарата ИВЛ). К другим факторам риска относятся:

предшествующее лечение антибиотиками;

сопутствующие заболевания, например, нарушение функции сердца, легких, печени или почек;

возраст старше 70 лет;

недавнее хирургическое вмешательство на брюшной полости или грудной клетке;

возможно применение ингибиторов протонной помпы (омепразола, лансопразола, пантопразола) для лечения гастроэзофагеальной рефлюксной болезни;

истощение.

угнетенное сознание;

вдыхание крошечных частиц изо рта в дыхательные пути (аспирация).

Микроорганизмы, обычно не вызывающие пневмонию у здоровых людей, могут вызвать ее у тех, кто госпитализирован или истощен, так как у многих из этих людей ослаблена иммунная система, которая менее способна сопротивляться инфекции. Выявление наиболее вероятного возбудителя зависит от того, какие микроорганизмы преобладают в больнице, а в некоторых случаях от того, какие сопутствующие болезни есть у человека.

Пневмония, связанная с искусственной вентиляцией легких, — это пневмония, которая развивается по крайней мере через 48 часов после подключения к дыхательному аппарату (эндотрахеальная интубация) или в течение 48 часов после отключения от дыхательного аппарата. Возбудителями пневмонии, связанной с искусственной вентиляцией легких, часто являются более устойчивые микроорганизмы, и для нее характерны худшие исходы, чем при других формах внутрибольничной пневмонии.