Опухоли грудной стенки, которые могут быть злокачественными или доброкачественными, — это опухоли реберной клетки и их мышц, соединительной ткани и нервов, которые могут нарушать функцию легких.

(См. также Общие сведения об опухолях легких).

Опухоли грудной стенки могут возникать в грудной стенке (первичная опухоль) или распространяться (метастазировать) на грудную стенку из опухолей, которые находятся в других частях тела. Почти половина опухолей грудной стенки доброкачественные.

Наиболее распространенными доброкачественными опухолями грудной стенки являются остеохондрома, хондрома и фиброзная дисплазия.

Существует множество злокачественных опухолей грудной стенки. Больше половины из них — это опухоли, которые распространяются на грудную стенку из отдаленных органов или непосредственно распространяются с близлежащих структур, таких как молочная железа или легкие. Наиболее распространенными злокачественными опухолями, возникающими в грудной стенке, являются саркомы.

Хондросаркомы — наиболее распространенные первичные саркомы грудной стенки, которые возникают из хряща передней части ребер и, реже, грудины, лопатки или ключицы. Опухоли костей включают остеосаркому и мелкоклеточные злокачественные опухоли (такие как саркома Юинга или опухоль Аскина).

Наиболее распространенными первичными злокачественными опухолями мягких тканей являются фибросаркомы (десмоидная опухоль и нейрофибросаркомы), а также злокачественные фиброзные гистиоцитомы. К другим первичным опухолям относятся хондробластомы, остеобластомы, меланомы, лимфомы, рабдомиосаркомы, лимфангиосаркомы, множественная миелома и плазмоцитомы.

Симптомы опухолей грудной стенки Уплотнение в грудной стенке может быть единственным симптомом, если опухоль возникает в мягких тканях грудной стенки. У некоторых людей отмечается повышение температуры тела. На ранних стадиях опухоли у людей обычно отсутствует боль. Опухоли, которые возникают в кости или в хряще, часто болезненные.

Диагностика опухолей грудной стенки Диагностическая визуализация

Биопсия Иногда опухоль грудной стенки обнаруживают, когда проводят визуализирующее исследование органов грудной клетки по какой-то другой причине. Людям с опухолями грудной стенки требуется проведение визуализационных обследований, например, рентгенологического исследования органов грудной клетки, компьютерной томографии (КТ), магнитно-резонансной томографии (МРТ) и в некоторых случаях позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ-КТ) для определения первоначальной локализации и степени распространения опухоли, а также того, является ли она первичной опухолью грудной стенки или является метастазом опухоли, находящейся в другой части тела. Для подтверждения диагноза может быть проведена биопсия.

Лечение опухолей грудной стенки Хирургическое вмешательство

Иногда комбинированная химиотерапия, лучевая терапия и хирургическое вмешательство Большинство опухолей грудной стенки удаляют хирургическим путем. При необходимости проводят реконструкцию грудной стенки, иногда с использованием тканей из других частей тела. В других случаях для лечения используют химиотерапию и лучевую терапию, самостоятельно или в комбинации.