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Опухоли грудной стенки

Авторы:Robert L. Keith, MD, Division of Pulmonary Sciences and Critical Care Medicine, University of Colorado School of Medicine
Проверено/пересмотрено дек. 2022
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Опухоли грудной стенки, которые могут быть злокачественными или доброкачественными, — это опухоли реберной клетки и их мышц, соединительной ткани и нервов, которые могут нарушать функцию легких.

(См. также Общие сведения об опухолях легких).

Опухоли грудной стенки могут возникать в грудной стенке (первичная опухоль) или распространяться (метастазировать) на грудную стенку из опухолей, которые находятся в других частях тела. Почти половина опухолей грудной стенки доброкачественные.

Наиболее распространенными доброкачественными опухолями грудной стенки являются остеохондрома, хондрома и фиброзная дисплазия.

Существует множество злокачественных опухолей грудной стенки. Больше половины из них — это опухоли, которые распространяются на грудную стенку из отдаленных органов или непосредственно распространяются с близлежащих структур, таких как молочная железа или легкие. Наиболее распространенными злокачественными опухолями, возникающими в грудной стенке, являются саркомы.

Хондросаркомы — наиболее распространенные первичные саркомы грудной стенки, которые возникают из хряща передней части ребер и, реже, грудины, лопатки или ключицы. Опухоли костей включают остеосаркому и мелкоклеточные злокачественные опухоли (такие как саркома Юинга или опухоль Аскина).

Наиболее распространенными первичными злокачественными опухолями мягких тканей являются фибросаркомы (десмоидная опухоль и нейрофибросаркомы), а также злокачественные фиброзные гистиоцитомы. К другим первичным опухолям относятся хондробластомы, остеобластомы, меланомы, лимфомы, рабдомиосаркомы, лимфангиосаркомы, множественная миелома и плазмоцитомы.

Симптомы опухолей грудной стенки

Уплотнение в грудной стенке может быть единственным симптомом, если опухоль возникает в мягких тканях грудной стенки. У некоторых людей отмечается повышение температуры тела.

На ранних стадиях опухоли у людей обычно отсутствует боль.

Опухоли, которые возникают в кости или в хряще, часто болезненные.

Диагностика опухолей грудной стенки

  • Диагностическая визуализация

  • Биопсия

Иногда опухоль грудной стенки обнаруживают, когда проводят визуализирующее исследование органов грудной клетки по какой-то другой причине.

Людям с опухолями грудной стенки требуется проведение визуализационных обследований, например, рентгенологического исследования органов грудной клетки, компьютерной томографии (КТ), магнитно-резонансной томографии (МРТ) и в некоторых случаях позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ-КТ) для определения первоначальной локализации и степени распространения опухоли, а также того, является ли она первичной опухолью грудной стенки или является метастазом опухоли, находящейся в другой части тела. Для подтверждения диагноза может быть проведена биопсия.

Лечение опухолей грудной стенки

  • Хирургическое вмешательство

  • Иногда комбинированная химиотерапия, лучевая терапия и хирургическое вмешательство

Большинство опухолей грудной стенки удаляют хирургическим путем. При необходимости проводят реконструкцию грудной стенки, иногда с использованием тканей из других частей тела.

В других случаях для лечения используют химиотерапию и лучевую терапию, самостоятельно или в комбинации.

Прогноз при опухолях грудной стенки

Прогноз отличается в зависимости от типа опухоли, степени дифференциации клеток и стадии. Тем не менее, так как эти опухоли встречаются редко, информации об обычном течении заболевания имеется мало. Как и для большинства видов рака, при ранней стадии заболевания выживаемость выше.

Дополнительная информация

Приведенные ниже ресурсы на английском языке предоставляют информацию и поддержку пациентам и лицам, осуществляющим уход за ними. СПРАВОЧНИК не несет ответственности за содержание этих ресурсов.

  1. Американское общество по борьбе с онкологическими заболеваниями (American Cancer Society): Общая информация обо всех типах рака, включая профилактику, диагностику, лечение и информацию для людей с онкологическими заболеваниями и лиц, осуществляющих уход за ними

  2. Американское общество по борьбе с онкологическими заболеваниями (American Cancer Society): Рак легкого: Более конкретная информация от ACS о раке легкого, включая его виды, скрининг и лечение

  3. Американская ассоциация по легочным заболеваниям (American Lung Association): Общая информация о всех типах заболеваний легких, включая рак легкого и отказ от курения

  4. Организация CancerCare: Общая информация обо всех типах рака, включая ресурсы по психологическому консультированию и группам поддержки

  5. Организация CancerCare: Рак легкого: Более конкретная информация от организации Cancer Care для людей, страдающих раком легкого, включая службы поддержки и ссылки на дополнительные ресурсы

  6. Национальный институт рака (National Cancer Institute): Государственный ресурс США по онкологическим заболеваниям, включая обновленную информацию об исследованиях и информацию о клинических исследованиях

  7. Национальный институт рака (National Cancer Institute): Рак легкого: Более конкретная информация от NCI о раке легкого, особенно о достижениях в лечении и последних результатах исследований

  8. Национальная коалиция помощи тем, кто стремится пережить рак (National Coalition for Cancer Survivorship): Выступает за высококачественное обслуживание всех людей с онкологическими заболеваниями

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.