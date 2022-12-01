Опухоли грудной стенки, которые могут быть злокачественными или доброкачественными, — это опухоли реберной клетки и их мышц, соединительной ткани и нервов, которые могут нарушать функцию легких.
(См. также Общие сведения об опухолях легких).
Опухоли грудной стенки могут возникать в грудной стенке (первичная опухоль) или распространяться (метастазировать) на грудную стенку из опухолей, которые находятся в других частях тела. Почти половина опухолей грудной стенки доброкачественные.
Наиболее распространенными доброкачественными опухолями грудной стенки являются остеохондрома, хондрома и фиброзная дисплазия.
Существует множество злокачественных опухолей грудной стенки. Больше половины из них — это опухоли, которые распространяются на грудную стенку из отдаленных органов или непосредственно распространяются с близлежащих структур, таких как молочная железа или легкие. Наиболее распространенными злокачественными опухолями, возникающими в грудной стенке, являются саркомы.
Хондросаркомы — наиболее распространенные первичные саркомы грудной стенки, которые возникают из хряща передней части ребер и, реже, грудины, лопатки или ключицы. Опухоли костей включают остеосаркому и мелкоклеточные злокачественные опухоли (такие как саркома Юинга или опухоль Аскина).
Наиболее распространенными первичными злокачественными опухолями мягких тканей являются фибросаркомы (десмоидная опухоль и нейрофибросаркомы), а также злокачественные фиброзные гистиоцитомы. К другим первичным опухолям относятся хондробластомы, остеобластомы, меланомы, лимфомы, рабдомиосаркомы, лимфангиосаркомы, множественная миелома и плазмоцитомы.
Симптомы опухолей грудной стенки
Уплотнение в грудной стенке может быть единственным симптомом, если опухоль возникает в мягких тканях грудной стенки. У некоторых людей отмечается повышение температуры тела.
На ранних стадиях опухоли у людей обычно отсутствует боль.
Опухоли, которые возникают в кости или в хряще, часто болезненные.
Диагностика опухолей грудной стенки
Диагностическая визуализация
Биопсия
Иногда опухоль грудной стенки обнаруживают, когда проводят визуализирующее исследование органов грудной клетки по какой-то другой причине.
Людям с опухолями грудной стенки требуется проведение визуализационных обследований, например, рентгенологического исследования органов грудной клетки, компьютерной томографии (КТ), магнитно-резонансной томографии (МРТ) и в некоторых случаях позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ-КТ) для определения первоначальной локализации и степени распространения опухоли, а также того, является ли она первичной опухолью грудной стенки или является метастазом опухоли, находящейся в другой части тела. Для подтверждения диагноза может быть проведена биопсия.
Лечение опухолей грудной стенки
Хирургическое вмешательство
Иногда комбинированная химиотерапия, лучевая терапия и хирургическое вмешательство
Большинство опухолей грудной стенки удаляют хирургическим путем. При необходимости проводят реконструкцию грудной стенки, иногда с использованием тканей из других частей тела.
В других случаях для лечения используют химиотерапию и лучевую терапию, самостоятельно или в комбинации.
Прогноз при опухолях грудной стенки
Прогноз отличается в зависимости от типа опухоли, степени дифференциации клеток и стадии. Тем не менее, так как эти опухоли встречаются редко, информации об обычном течении заболевания имеется мало. Как и для большинства видов рака, при ранней стадии заболевания выживаемость выше.
Дополнительная информация
Приведенные ниже ресурсы на английском языке предоставляют информацию и поддержку пациентам и лицам, осуществляющим уход за ними. СПРАВОЧНИК не несет ответственности за содержание этих ресурсов.
Американское общество по борьбе с онкологическими заболеваниями (American Cancer Society): Общая информация обо всех типах рака, включая профилактику, диагностику, лечение и информацию для людей с онкологическими заболеваниями и лиц, осуществляющих уход за ними
Американское общество по борьбе с онкологическими заболеваниями (American Cancer Society): Рак легкого: Более конкретная информация от ACS о раке легкого, включая его виды, скрининг и лечение
Американская ассоциация по легочным заболеваниям (American Lung Association): Общая информация о всех типах заболеваний легких, включая рак легкого и отказ от курения
Организация CancerCare: Общая информация обо всех типах рака, включая ресурсы по психологическому консультированию и группам поддержки
Организация CancerCare: Рак легкого: Более конкретная информация от организации Cancer Care для людей, страдающих раком легкого, включая службы поддержки и ссылки на дополнительные ресурсы
Национальный институт рака (National Cancer Institute): Государственный ресурс США по онкологическим заболеваниям, включая обновленную информацию об исследованиях и информацию о клинических исследованиях
Национальный институт рака (National Cancer Institute): Рак легкого: Более конкретная информация от NCI о раке легкого, особенно о достижениях в лечении и последних результатах исследований
Национальная коалиция помощи тем, кто стремится пережить рак (National Coalition for Cancer Survivorship): Выступает за высококачественное обслуживание всех людей с онкологическими заболеваниями