Пульсоксиметрия

Часто проводят контрастную эхокардиографию и/или ядерное сканирование легких

Врачи подозревают наличие гепатопульмонального синдрома у людей с болезнью печени, у которых развивается одышка. При подозрении на гепатопульмональный синдром врачи измеряют уровень кислорода в крови с помощью датчика, который накладывается на палец (пульсоксиметрия). Иногда врачи также берут образец крови после того, как человек дышал воздухом в помещении, и еще раз после того, как человек дышал кислородом, а затем измеряют уровни кислорода в образцах.

Исследования, способные помочь в постановке диагноза, включают один из видов эхокардиографии, в ходе которой проводят внутривенное введение раствора (контрастная эхокардиография) и ядерное сканирование легких. Пузырьки в растворе, используемом для эхокардиографии, и радиоактивное вещество, введенное для ядерного сканирования, проходят через легкие быстрее из-за аномальных соединений между мелкими артериями и венами в легких.