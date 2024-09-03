Гепатопульмональный синдром — это низкие уровни кислорода в крови, вызванные расширением (дилатацией) мелких артерий легких, которое происходит у людей с болезнью печени.
При гепатопульмональном синдроме возникают три аномалии, которые являются причиной низких уровней кислорода в крови:
Микроскопическое расширение артерий и вен в легких. Вследствие расширения через легкие проходит больше крови, чем легкие могут надлежащим образом обогатить кислородом.
Кровь проходит через легкие быстрее, чем в нормальных условиях, давая крови меньше времени получить достаточное количество кислорода.
Между артериями, несущими обогащенную кислородом кровь, и венами, несущими бедную кислородом кровь, развиваются аномальные соединения, поэтому кровь в артериях, доставляющих ее по всему организму, представляет собой смесь обогащенной и бедной кислородом крови. В этой смеси уровни кислорода меньше, чем в нормальных условиях.
У людей имеет место одышка, которая часто усугубляется в положении сидя и проходит в положении лежа. Уровень кислорода в крови также понижается, когда человек сидит. У большинства людей также имеются симптомы хронической болезни печени, например, небольшие красные или коричневые пятна на коже (паукообразные ангиомы).
Диагностика гепатопульмонального синдрома
Пульсоксиметрия
Часто проводят контрастную эхокардиографию и/или ядерное сканирование легких
Врачи подозревают наличие гепатопульмонального синдрома у людей с болезнью печени, у которых развивается одышка. При подозрении на гепатопульмональный синдром врачи измеряют уровень кислорода в крови с помощью датчика, который накладывается на палец (пульсоксиметрия). Иногда врачи также берут образец крови после того, как человек дышал воздухом в помещении, и еще раз после того, как человек дышал кислородом, а затем измеряют уровни кислорода в образцах.
Исследования, способные помочь в постановке диагноза, включают один из видов эхокардиографии, в ходе которой проводят внутривенное введение раствора (контрастная эхокардиография) и ядерное сканирование легких. Пузырьки в растворе, используемом для эхокардиографии, и радиоактивное вещество, введенное для ядерного сканирования, проходят через легкие быстрее из-за аномальных соединений между мелкими артериями и венами в легких.
Лечение гепатопульмонального синдрома
кислород;
Основным видом лечения гепатопульмонального синдрома является подача добавочного кислорода. Гепатопульмональный синдром может регрессировать после трансплантации печени или после разрешения основного заболевания печени.