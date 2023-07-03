Лимфоидная интерстициальная пневмония — это нечастое заболевание легких, при котором зрелые лимфоциты (разновидность лейкоцитов) накапливаются в альвеолах.
Люди, как правило, отмечают кашель и затрудненное дыхание.
Для постановки диагноза необходимо проведение рентгенологического исследования органов грудной клетки, компьютерная томография, исследование функции внешнего дыхания и часто бронхоскопия, биопсия или оба исследования.
Лечение включает кортикостероиды, иммунодепрессанты или их комбинацию.
(См. также Общие сведения об идиопатических интерстициальных пневмониях).
Лимфоидная интерстициальная пневмония является формой идиопатической интерстициальной пневмонии. Она может возникать у детей, как правило, страдающих инфекцией, вызванной вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), или другими иммунодефицитами. Лимфоидная интерстициальная пневмония может также возникать у взрослых, часто у людей с аутоиммунными заболеваниями, такими как плазмоклеточное заболевание, синдром Шегрена, тиреоидит Хашимото, ревматоидный артрит и системная красная волчанка (волчанка). Чаще болеют женщины и дети. Средний возраст заболевших взрослых составляет 54 года.
Симптомы лимфоидной интерстициальной пневмонии
У детей развивается кашель и снижение способности переносить физическую нагрузку, а также у них может задерживаться рост и прирост массы тела. У взрослых в течение нескольких месяцев или, в некоторых случаях, лет развивается затрудненное дыхание и кашель. Менее частые симптомы включают потерю массы тела, повышение температуры, боль в суставах и ночную потливость.
Диагностика лимфоидной интерстициальной пневмонии
Компьютерная томография органов грудной клетки
Для постановки диагноза необходимо рентгенологическое исследование органов грудной клетки, компьютерная томография (КТ) и исследования функции внешнего дыхания. Исследования функции внешнего дыхания, как правило, свидетельствуют о снижении количества воздуха, которое могут удерживать легкие. Врачи иногда проводят бронхоскопию и промывают сегменты легких водно-солевым раствором, а затем собирают смывы (бронхоальвеолярный лаваж) для исследования.
Анализы крови могут выявлять отклонения уровней белков в крови, которые способствуют постановке диагноза. Если таких отклонений нет, как правило, необходима биопсия легкого.
Лечение лимфоидной интерстициальной пневмонии
Кортикостероиды или иммунодепрессанты
Прогнозирование затруднительно. Болезнь может разрешиться самостоятельно или после лечения, или она может прогрессировать до фиброза легких или лимфомы (рак).
Лечение включает применение кортикостероидов, иммунодепрессантов (например, азатиоприна или циклофосфамида) или их сочетания, но эффективность этих лекарственных препаратов неизвестна.