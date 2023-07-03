Лимфоидная интерстициальная пневмония

Компьютерная томография органов грудной клетки

Для постановки диагноза необходимо рентгенологическое исследование органов грудной клетки, компьютерная томография (КТ) и исследования функции внешнего дыхания. Исследования функции внешнего дыхания, как правило, свидетельствуют о снижении количества воздуха, которое могут удерживать легкие. Врачи иногда проводят бронхоскопию и промывают сегменты легких водно-солевым раствором, а затем собирают смывы (бронхоальвеолярный лаваж) для исследования.

Анализы крови могут выявлять отклонения уровней белков в крови, которые способствуют постановке диагноза. Если таких отклонений нет, как правило, необходима биопсия легкого.