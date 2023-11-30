Кремний является одним из наиболее распространенных минералов земной коры и широко распространен в природе. Причиной силикоза является вдыхание крошечных частиц кристаллического кремния (обычно кварца). Работники, которые подвержены наибольшему риску заболевания, включают тех, кто перемещает или взрывает скалы и песок (шахтеры, работники карьеров, камнерезы, строители) или тех, кто работает со скальными породами, содержащими двуокись кремния или песчаные абразивы (подрывники в песчаных карьерах, стеклодувы, литейщики, люди, работающие с драгоценными камнями и керамикой, гончары). Вспышки тяжелого силикоза были недавно выявлены у работников сферы производства искусственного камня.

Факторы, которые влияют на частоту и степень тяжести силикоза:

продолжительность и интенсивность воздействия;

форма и характеристики поверхности частиц кремния.

Аморфный кремний, такой как стекло или диатомит, не имеет кристаллической структуры и не вызывает силикоза.

При вдыхании кремнеземная пыль проходит в легкие, и клетки-мусорщики, такие как макрофаги, поглощают ее (см. Общая информация об иммунной системе). Ферменты, высвобождаемые клетками-мусорщиками, вызывают рубцевание легочной ткани и образование узелков. При низкой интенсивности или кратковременном воздействии эти узелки остаются точечными и не нарушают функцию легких. При более высокой интенсивности или более длительном воздействии эти узелки сливаются (сходятся вместе) и вызывают прогрессирующий фиброз и дисфункцию легких или иногда образуют крупные новообразования (так называемый прогрессирующий обширный фиброз).