Силикоз представляет собой постоянное рубцевание легких, вызванное вдыханием пыли двуокиси кремния (кварц).
Затрудненное дыхание, возникающее у людей во время физической активности, иногда прогрессирует до одышки в состоянии покоя.
У некоторых людей также присутствует кашель, который может быть как продуктивным, так и не продуктивным.
Диагноз ставится на основании результатов рентгенологического исследования органов грудной клетки или компьютерной томографии органов грудной клетки, а также анамнеза воздействия кремния.
Врачи могут назначать лекарственные препараты для облегчения дыхания.
(См. также Общие сведения о заболеваниях легких, вызванных факторами окружающей среды и профессиональной деятельности).
Силикоз может быть острым или хроническим. Острый силикоз может развиться после интенсивного воздействия в течение нескольких недель или лет. Хронический силикоз является наиболее распространенной формой и обычно развивается только после воздействия в течение десятилетий.
Причины силикоза
Кремний является одним из наиболее распространенных минералов земной коры и широко распространен в природе. Причиной силикоза является вдыхание крошечных частиц кристаллического кремния (обычно кварца). Работники, которые подвержены наибольшему риску заболевания, включают тех, кто перемещает или взрывает скалы и песок (шахтеры, работники карьеров, камнерезы, строители) или тех, кто работает со скальными породами, содержащими двуокись кремния или песчаные абразивы (подрывники в песчаных карьерах, стеклодувы, литейщики, люди, работающие с драгоценными камнями и керамикой, гончары). Вспышки тяжелого силикоза были недавно выявлены у работников сферы производства искусственного камня.
Факторы, которые влияют на частоту и степень тяжести силикоза:
продолжительность и интенсивность воздействия;
форма и характеристики поверхности частиц кремния.
Аморфный кремний, такой как стекло или диатомит, не имеет кристаллической структуры и не вызывает силикоза.
При вдыхании кремнеземная пыль проходит в легкие, и клетки-мусорщики, такие как макрофаги, поглощают ее (см. Общая информация об иммунной системе). Ферменты, высвобождаемые клетками-мусорщиками, вызывают рубцевание легочной ткани и образование узелков. При низкой интенсивности или кратковременном воздействии эти узелки остаются точечными и не нарушают функцию легких. При более высокой интенсивности или более длительном воздействии эти узелки сливаются (сходятся вместе) и вызывают прогрессирующий фиброз и дисфункцию легких или иногда образуют крупные новообразования (так называемый прогрессирующий обширный фиброз).
Симптомы силикоза
Силикоз может быть острым или хроническим. Хронический силикоз встречается чаще.
У людей с острым силикозом развивается одышка, потеря веса и быстро прогрессирующая утомляемость. Часто встречается дыхательная недостаточность.
Хронический силикоз часто не вызывает симптомов в течение многих лет, но может прогрессировать до более тяжелого заболевания. У многих людей с хроническим силикозом со временем развивается затрудненное дыхание и кашель. Поражение легких может привести к снижению уровня кислорода в крови, а также может перегружать правую сторону сердца. Подобная перегрузка может привести к одному из видов сердечной недостаточности, так называемому «легочному сердцу», которая может быть смертельной.
Осложнения
Люди с силикозом подвержены риску других заболеваний, таких как:
Туберкулез (ТБ)
Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ)
Рак легкого
Системные ревматические (аутоиммунные) заболевания
Люди с силикозом подвержены повышенному риску развития микобактериальных инфекций, таких как туберкулез.
Воздействие кремния связано с повышенным риском развития хронической обструктивной болезни легких (например, эмфиземы или хронического бронхита).
Люди с силикозом подвержены повышенному риску развития рака легкого. Кристаллический кремний определяется Международным агентством по исследованию рака (IARC) как канцероген группы 1 для легких человека.
Воздействие кристаллического кремния также связано с повышенным риском нескольких системных ревматических заболеваний, включая ревматоидный артрит и системный склероз.
Диагностика силикоза
Наличие в анамнезе воздействия кремния
Визуализирующее исследование (компьютерная томография или рентгенологическое исследование) органов грудной клетки
Врачи обычно распознают силикоз на основании результатов рентгенологического исследования или компьютерной томографии (КТ) органов грудной клетки у людей с наличием в анамнезе воздействия кремния. КТ органов грудной клетки более чувствительна, чем рентгенография органов грудной клетки, для выявления силикоза и мониторинга прогрессирования заболевания.
При визуализирующем исследовании органов грудной клетки ряд заболеваний может напоминать хронический силикоз. К ним относятся саркоидоз,хроническая бериллиевая болезнь, аллергический пневмонит, пневмокониоз работников угольной промышленности, милиарный туберкулез, грибковые заболевания легких и рак, который распространился на легкие. Чтобы отличить силикоз от этих других заболеваний врачи проводят дополнительные исследования.
Лечение силикоза
Устранение дальнейшего воздействия
Лечение симптомов (например, с использованием бронхолитиков и ингаляционных кортикостероидов)
Лечение осложнений
Важную роль играет устранение дальнейшего воздействия.
Доказанных специфических методов лечения острого или хронического силикоза не существует. Лечение в первую очередь является поддерживающим.
Людям с затрудненным дыханием может помочь назначение бронхолитиков — лекарственных препаратов, поддерживающих дыхательные пути открытыми и свободными от слизи. Врачи наблюдают за пациентами с силикозом на предмет низкого уровня кислорода в крови и при необходимости лечат их. Легочная реабилитация может помочь людям осуществлять повседневную деятельность. Пациентам с наиболее тяжелым течением заболевания рекомендуется трансплантация легких.
Осложнения лечатся по мере необходимости. Например, немедленно лечат инфекции, в том числе туберкулез.
Профилактика силикоза
Первичные профилактические меры начинаются с устранения или уменьшения воздействия. Наиболее эффективной первичной профилактикой является внедрение средств технического контроля (контроля окружающей среды) для ограничения воздействия кремния. Дополнительную защиту обеспечивают правильно подобранные респираторы.
Меры по профилактике осложнений включают отказ от курения и вакцинацию против пневмококков, COVID и гриппа. Поскольку люди, которые подвергались воздействию кремния, подвержены риску развития туберкулеза и аналогичных микобактериальных инфекций, они должны проходить регулярный скрининг на туберкулез.
В связи с сохранением силикоза Управление по охране труда и промышленной гигиене Соединенных Штатов Америки (OSHA) в 2016 г. выпустило обновленный стандарт по вдыхаемому кремнию. Стандарт снижает допустимый предел воздействия (PEL) и требует медицинского наблюдения (перед взятием на работу и периодического) за работниками, подвергающимися воздействию кремния. Медицинское наблюдение включает опросники, исследования функции легких и периодическое рентгенологическое исследование органов грудной клетки.
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этого ресурса.
Occupational Safety & Health Administration [OSHA]. Respirable crystalline silica. 2016 г. Regulations (Standards-29 CFR 1926.1153).