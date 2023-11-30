Пневмокониоз работников угольной промышленности — это заболевание легких, вызванное отложениями в легких угольной пыли.

Симптомы включают кашель и одышку, которые могут прогрессировать с течением времени.

Для постановки диагноза используют данные рентгенологического исследования и компьютерной томографии органов грудной клетки.

Для облегчения дыхания пациенты могут принимать лекарственные препараты.

Важную роль играет профилактика путем сведения к минимуму воздействия угольной пыли.

(См. также Общие сведения о заболеваниях легких, вызванных факторами окружающей среды и профессиональной деятельности).

У людей с пневмокониозом работников угольной промышленности может присутствовать один из следующих вариантов:

простой пневмокониоз;

осложненный пневмокониоз, также известный как прогрессирующий обширный фиброз.

При простом пневмокониозе работников угольной промышленности угольная пыль накапливается вокруг мелких дыхательных путей (бронхиол) в легких. При простом пневмокониозе работников угольной промышленности симптомы со стороны дыхания обычно отсутствуют.

Осложненный пневмокониоз работников угольной промышленности или прогрессирующий обширный фиброз, более серьезная форма заболевания, иногда развивается при простом пневмокониозе работников угольной промышленности. Большие рубцы (не менее чем примерно 1,3 сантиметра в диаметре) развиваются в легких в качестве реакции на угольную пыль. Течение прогрессирующего обширного фиброза может усугубляться даже после прекращения воздействия угольной пыли. Быстрое развитие прогрессирующего обширного фиброза было недавно обнаружено среди молодых шахтеров, в особенности на востоке Соединенных Штатов Америки. Легочная ткань и кровеносные сосуды в легких могут быть разрушены рубцеванием.

После принятия в 1969 г. Закона о гигиене и безопасности угольной промышленности в Соединенных Штатах Америки произошло снижение частоты пневмокониоза работников угольной промышленности. Тем не менее, с конца 1990-х годов произошло возрождение пневмокониоза работников угольной промышленности, особенно тяжелого прогрессирующего заболевания. Эта новая волна, скорее всего, связана с более высоким воздействием кремния. Возможными объяснениями повышенного воздействия кремния являются пренебрежение правилами охраны труда и техники безопасности, большее содержание кремнезема в угольной пыли, менее доступные угольные пласты, требующие прорезания большего количества породы, а также изменения в методах работы, например, использование мощного оборудования, которое может производить больше пыли с более мелкими частицами.

Причины пневмокониоза работников угольной промышленности Пневмокониоз работников угольной промышленности — это профессиональное заболевание легких, которое возникает в результате вдыхания угольной пыли на протяжении длительного времени, часто 10 лет и более. Наиболее важным фактором риска развития пневмокониоза работников угольной промышленности является совокупное воздействие пыли. Количество кристаллического кремния в угольной пыли также является важным фактором риска прогрессирующего заболевания. Шахтеры, работающие в подземных шахтах, ближе к месту извлечения, а также те, кто участвует в резке или бурении, подвергаются большему риску развития пневмокониоза работников угольной промышленности.

Симптомы пневмокониоза работников угольной промышленности Симптомы обычно включают одышку, кашель и выделение мокроты. Заболевание может прогрессировать даже после прекращения воздействия. Прогрессирующий обширный фиброз может развиваться до терминальной стадии заболевания легких. Осложнения Угольная пыль может вызывать хроническую обструктивную болезнь легких (ХОБЛ), независимо от курения. Обструктивное заболевание легких возникает у шахтеров даже при отсутствии пневмокониоза работников угольной промышленности. Также распространен хронический бронхит с симптомами кашля и выработки мокроты. Снижение функции легких увеличивается при более высоком совокупном воздействии пыли. Воздействие угольной пыли связано с повышенным риском ревматоидного артрита. У рабочих, подвергающихся воздействию угольной пыли, повышен риск развития рака легких. Горнодобывающая сфера сопряжена с разнообразными факторами риска развития рака легких, включая воздействие кремния и выхлопных газов дизельных двигателей. У людей с пневмокониозом работников угольной промышленности также повышен риск туберкулеза.

Диагностика пневмокониоза работников угольной промышленности Анамнез работы в угольных шахтах;

Визуализирующее исследование (компьютерная томография или рентгенологическое исследование) органов грудной клетки Врачи ставят диагноз пневмокониоза работников угольной промышленности после обнаружения характерных пятен на рентгенограмме или компьютерной томограмме (КТ) органов грудной клетки человека, который подвергался воздействию угольной пыли в течение многих лет.

Лечение пневмокониоза работников угольной промышленности Снижение дальнейшего воздействия

Симптоматическое лечение Работники угольной промышленности с пневмокониозом на более поздней стадии, такой как прогрессирующий обширный фиброз, должны избегать дальнейшего воздействия. Лечение пневмокониоза работников угольной промышленности является симптоматическим. Люди, не имеющие симптомов, не нуждаются в лечении. Тем не менее, работникам с признаками обструктивного заболевания легких (например, затрудненное дыхание) могут принести пользу лекарственные препараты, используемые для лечения хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ). Пациенту с симптомами поздних стадий заболевания может помочь оксигенотерапия и легочная реабилитация, чтобы облегчить повседневную деятельность. Пациентам с наиболее тяжелым течением заболевания рекомендуется трансплантация легких. Курящим работникам угольной промышленности рекомендуют бросить курить (см. Отказ от курения). За пациентами необходимо вести наблюдение с целью раннего выявления туберкулеза и других осложнений. Работникам можно порекомендовать пройти вакцинацию пневмококковой вакциной, вакциной против COVID-19 и ежегодную вакцинацию против гриппа, чтобы помочь защититься от инфекций, к которым они могут быть более восприимчивыми.