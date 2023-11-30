Асбестоз представляет собой обширное рубцевание легочной ткани в результате вдыхания асбестовой пыли.

Асбестоз вызывает одышку и снижение способности к физической активности.

Диагноз, как правило, ставят на основании данных рентгенологического исследования и компьютерной томографии органов грудной клетки.

К методам лечения относятся подача кислорода и другие мероприятия для облегчения дыхания.

Асбестоз можно предотвратить путем минимизации воздействия асбеста.

(См. также Общие сведения о заболеваниях, обусловленных асбестом, и Общие сведения о заболеваниях легких, вызванных факторами окружающей среды и профессиональной деятельности).

Асбест — это семейство природных силикатов (которые являются разновидностью минералов), теплостойкие и структурные свойства которых используются в производстве строительных и судостроительных материалов, автомобильных тормозов и некоторых текстильных изделий.

Асбестоз — это форма интерстициального заболевания легких, вызванного воздействием асбеста. Период между первым воздействием асбеста и дебютом заболевания обычно составляет от 20 до 40 лет. У людей, которые подвергались более длительному и интенсивному воздействию асбеста, асбестоз возникает раньше.

Факторы риска Преобладающей причиной заболеваний, обусловленных асбестом, остается непосредственное профессиональное воздействие. В большинстве развитых стран применение асбеста снизилось за последние несколько десятилетий. Но асбест по-прежнему присутствует в старых строительных материалах и некоторых изделиях, при этом сегодня большинство случаев профессионального воздействия происходит во время ремонта, реконструкции, удаления или обслуживания установленных ранее изделий, содержащих асбест. Уровни воздействия на рабочем месте в прошлом были значительно выше. К профессиям, которые традиционно были связаны с наибольшим риском воздействия, относятся строительные профессии (изоляторы, укладчики труб, плотники, электрики, кровельщики, укладчики гипсокартона), рабочие по техническому обслуживанию, рабочие верфей и военно-морской персонал, котельщики и печники, механики по автомобильным тормозам и лица, занятые в сфере добычи и переработки асбеста.

Симптомы асбестоза Симптомы асбестоза появляются постепенно. К первым симптомам относятся небольшая одышка и снижение способности к физической нагрузке. Как правило, асбестоз медленно прогрессирует в течение многих лет и может продолжать развиваться даже после прекращения контакта с асбестом. В тяжелых случаях он может привести к сильной одышке и одному из видов сердечной недостаточности, называемому легочным сердцем.

Диагностика асбестоза Данные о воздействии асбеста в анамнезе

визуализирующие исследования органов грудной клетки (рентгенологическое исследование или предпочтительно компьютерная томография с высоким разрешением). Диагноз асбестоза ставится на основании анамнеза воздействия асбеста и визуализирующего исследования органов грудной клетки, например, рентгенологического исследования органов грудной клетки или компьютерной томографии (КТ) высокого разрешения. Если диагноз неясен, то потенциально полезными могут быть процедуры бронхоальвеолярного лаважа (минимально инвазивная процедура, которая предполагает вливание стерильной соленой воды в легкие, а затем взятие жидкости для анализа) или биопсии легкого. Наличие асбестовых волокон и/или асбестовых телец может помочь в подтверждении диагноза, но не является необходимым. Для постановки диагноза биопсия легкого требуется редко.

Лечение асбестоза Лечение направлено на облегчение симптомов. Специфического лечения не существует. Людям следует избегать дальнейшего контакта с асбестом. Большинство методов лечения асбестоза направлены на облегчение симптомов. Оксигенотерапия облегчает одышку. Уменьшить проявления сердечной недостаточности могут лекарственные препараты и другие меры, в том числе ограничение потребления соли и, при необходимости, снижение веса. Эффективными могут быть противофибротические препараты (например, пирфенидон и нинтеданиб) и иммунодепрессанты (например, циклофосфамид и азатиоприн), используемые при других интерстициальных заболеваниях легких. Легочная реабилитация может помочь людям справляться с легочными симптомами и улучшить качество жизни. Люди с заболеванием на поздней стадии могут соответствовать критериям для трансплантации легких. Люди с асбестозом должны пройти вакцинацию против гриппа, COVID-19 и пневмонии.

Прогноз при асбестозе Асбестоз обычно медленно прогрессирует в течение многих лет. У многих людей наблюдаются легкие симптомы и отмечается хорошее самочувствие, тогда как у других развивается прогрессирующая одышка. У некоторых развивается дыхательная недостаточность и сердечная недостаточность. У людей с асбестозом значительно повышен риск развития рака легкого. Кроме того, у людей, которые подвергались воздействию асбеста, курение повышает риск развития рака легких.