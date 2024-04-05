Дыхательная недостаточность

При гиперкапнической дыхательной недостаточности уровень углекислого газа слишком высокий обычно из-за того, что по какой-то причине человек не может нормально дышать. Распространенными примерами таких причин являются:

низкий уровень гормона щитовидной железы (гипотиреоз);

Синдром апноэ во сне

седативный эффект вследствие передозировки опиоидов или алкоголя;

закупорка или сужение дыхательных путей;

повреждение легких;

повреждение костей и тканей вокруг легких;

слабость мышц, которые в нормальных условиях обеспечивают вдох.

Гипотиреоз, синдром апноэ во сне и передозировка опиоидами или алкоголем уменьшают бессознательный рефлекс, побуждающий людей к дыханию. Закупорка или сужение дыхательных путей могут возникать в результате заболеваний (например, астма и хроническая обструктивная болезнь легких), а также при попадании в дыхательные пути инородных тел. Травма грудной клетки или легких, а также слабость мышц грудной клетки (например, у людей с миастенией гравис, синдромом Гийена-Барре или боковым амиотрофическим склерозом [БАС]) могут препятствовать дыханию и вызывать гиперкапническую дыхательную недостаточность.

У людей, которые не могут должным образом дышать, также может быть низкий уровень кислорода, но их не считают страдающими гипоксемической дыхательной недостаточностью, если у них, кроме этого, отсутствует заболевание легочной ткани.

Высокие уровни углекислого газа, как правило, приводят к тому, что кровь становится более закисленной, что вызывают изменения в ее биохимическом составе.