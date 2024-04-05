Дыхательная недостаточность — это состояние, при котором уровень кислорода в крови становится опасно низким или уровень углекислого газа в крови — опасно высоким.
К дыхательной недостаточности могут привести состояния, при которых блокируются дыхательные пути, повреждается легочная ткань, ослабевают используемые при дыхании мышцы, или снижается дыхательная активность.
У таких людей может быть выраженная одышка, синюшный цвет кожи, серый или беловатый цвет слизистых во рту, кожи вокруг глаз и под ногтями, а также спутанность сознания или сонливость.
Для определения низкого уровня кислорода в крови врачи используют надеваемый на кончик пальца датчик (пульсоксиметр), а высокого уровня углекислого газа — анализы крови.
Подается кислород.
Иногда людям для дыхания требуется аппаратная помощь (искусственная вентиляция легких), пока не будет устранена основная причина.
Острая дыхательная недостаточность является неотложным состоянием, возникающим вследствие:
продолжительной болезни легких, течение которой внезапно усугубляется;
тяжелой болезни легких, которая развивается внезапно у здоровых в других отношениях людей.
Примером болезни легких, которая развивается внезапно, является острый респираторный дистресс-синдром.
Хроническая дыхательная недостаточность представляет собой постоянное нарушение дыхательной функции, которое может возникать вследствие продолжительной болезни легких, например, хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ).
Причины дыхательной недостаточности
Почти любое состояние, влияющее на дыхание или легкие, может привести к дыхательной недостаточности. Дыхательная недостаточность может возникать двумя путями:
Уровень кислорода в крови становится слишком низким (гипоксемическая дыхательная недостаточность).
Уровень углекислого газа в крови становится слишком высоким (гиперкапническая дыхательная недостаточность).
Иногда у людей одновременно присутствует низкий уровень кислорода и высокий уровень углекислого газа.
Что вызывает дыхательную недостаточность?
Первопричинная проблема
Причина
Аномалии грудной стенки
Ранение грудной клетки, деформации, возникающие в результате хирургического вмешательства, травма, болезненное ожирение или сколиоз
Аномалии легочной ткани
Острый респираторный дистресс-синдром (ОРДС), реакция на лекарственный или наркотический препарат, пневмония, отек легких (избыток жидкости в легких) в связи с сердечной или почечной недостаточностью, пневмофиброз, облучение, саркоидоз или разрастание опухолей
Обструкция дыхательных путей
Астма, бронхоэктатическая болезнь, бронхиолит, хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), кистозный фиброз или попадание в дыхательные пути инородных тел
мышечная слабость;
Боковой амиотрофический склероз (БАС), некоторые виды инсультов, синдром Гийена-Барре, мышечная дистрофия, миастения гравис, полиомиелит, полимиозит или повреждение спинного мозга.
Ослабленное дыхание (снижение дыхательной активности)
Интоксикация алкоголем, наркотическими или лекарственными препаратами, гипотиреоз, ожирение или синдром апноэ во сне
Низкий уровень кислорода в крови (гипоксемическая дыхательная недостаточность)
Распространенной причиной гипоксемической дыхательной недостаточности является аномалия легочной ткани, например, острый респираторный дистресс-синдром, тяжелая пневмония, излишек жидкости в легких (вызванный, к примеру, сердечной недостаточностью или почечной недостаточностью) или рубцовые изменения в легких. Такого рода аномалии нарушают обычную способность легочной ткани принимать кислород из воздуха.
Гипоксемическая дыхательная недостаточность также может возникать из-за нарушения кровотока через легкие, как это происходит при закупорке легочной артерии сгустком крови (тромбоэмболия легочной артерии). Это заболевание не нарушает обычную способность легочной ткани принимать кислород из воздуха, но без притока крови к части легких кислород не извлекается из воздуха должным образом.
Высокий уровень углекислого газа в крови (гиперкапническая дыхательная недостаточность)
При гиперкапнической дыхательной недостаточности уровень углекислого газа слишком высокий обычно из-за того, что по какой-то причине человек не может нормально дышать. Распространенными примерами таких причин являются:
низкий уровень гормона щитовидной железы (гипотиреоз);
седативный эффект вследствие передозировки опиоидов или алкоголя;
закупорка или сужение дыхательных путей;
повреждение легких;
повреждение костей и тканей вокруг легких;
слабость мышц, которые в нормальных условиях обеспечивают вдох.
Гипотиреоз, синдром апноэ во сне и передозировка опиоидами или алкоголем уменьшают бессознательный рефлекс, побуждающий людей к дыханию. Закупорка или сужение дыхательных путей могут возникать в результате заболеваний (например, астма и хроническая обструктивная болезнь легких), а также при попадании в дыхательные пути инородных тел. Травма грудной клетки или легких, а также слабость мышц грудной клетки (например, у людей с миастенией гравис, синдромом Гийена-Барре или боковым амиотрофическим склерозом [БАС]) могут препятствовать дыханию и вызывать гиперкапническую дыхательную недостаточность.
У людей, которые не могут должным образом дышать, также может быть низкий уровень кислорода, но их не считают страдающими гипоксемической дыхательной недостаточностью, если у них, кроме этого, отсутствует заболевание легочной ткани.
Высокие уровни углекислого газа, как правило, приводят к тому, что кровь становится более закисленной, что вызывают изменения в ее биохимическом составе.
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Симптомы дыхательной недостаточности
Гипоксемическая дыхательная недостаточность и гиперкапническая дыхательная недостаточность часто приводят к появлению аналогичных симптомов. У пациентов обычно отмечается сильная одышка. Низкий уровень кислорода в крови вызывает одышку и приводит к синюшности кожи (цианоз) у людей со светлой кожей и изменению цвета на серый или беловатый слизистых во рту, кожи вокруг глаз и под ногтями у людей с темной кожей. Низкий уровень кислорода, высокий уровень углекислого газа и повышающаяся кислотность крови становятся причиной дезориентации и сонливости.
Если дыхательная активность является нормальной, организм пытается избавиться от углекислого газа путем глубокого и учащенного дыхания. Однако если легкие не могут нормально функционировать, этот тип дыхания может не помочь. В конце концов, нарушение работы головного мозга и сердца приводят к сонливости (иногда до такой степени, что человек становится бессознательным) и нарушениям сердечного ритма (аритмиям). Оба эти состояния могут привести к смерти.
Некоторые симптомы дыхательной недостаточности варьируются в зависимости от ее причины. Если дыхательная активность нарушается (например, при передозировке алкоголем или успокоительными препаратами), человек может быть чрезвычайно сонливым, он может слишком медленно дышать и незаметно впасть в кому. Ребенок с обструкцией дыхательных путей из-за вдыхания (аспирации) в них постороннего предмета, например, монеты или игрушки, может внезапно начать задыхаться и хватать ртом воздух.
Диагностика дыхательной недостаточности
Измерение количества кислорода и углекислого газа в крови
Рентгенологическое исследование органов грудной клетки и другие исследования с целью определения причины
Врач может заподозрить дыхательную недостаточность на основе симптомов и результатов физикального обследования.
Уровень кислорода в крови может измеряться без взятия образца крови, с помощью датчика, прикрепленного к пальцу или мочке уха — процедура носит название «пульсоксиметрия».
Анализ крови, взятой из артерии (определение газового состава артериальной крови), подтверждает диагноз дыхательной недостаточности, если он показывает опасно низкий уровень кислорода и/или опасно высокий уровень углекислого газа.
Для определения причины дыхательной недостаточности проводятся рентгенологическое исследование органов грудной клетки и, как правило, другие исследования.
Лечение дыхательной недостаточности
Дополнительный кислород
Искусственная вентиляция легких
Лечение причины
Люди с острой дыхательной недостаточностью проходят лечение в отделении реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ).
Для коррекции кислородного голодания подается дополнительный кислород. Кислород может подаваться с помощью маленьких пластиковых канюль, которые вводятся в нос (носовые канюли), или лицевой маски, в зависимости от того, какой объем кислорода необходим человеку. Обычно на начальном этапе кислород подается в большем количестве, чем необходимо, и в дальнейшем его объем уменьшается.
Искусственная вентиляция легких корректирует проблему с вентиляцией легких (и снижает уровень углекислого газа) у людей с гиперкапнической дыхательной недостаточностью. При искусственной вентиляции легких используется устройство (дыхательный аппарат), помогающее воздуху попадать в легкие и выходить из них. Воздух подается под давлением из аппарата через лицевую маску (неинвазивная вентиляция с положительным давлением) или другое устройство, либо через трубку, введенную в дыхательное горло (инвазивная вентиляция с положительным давлением).
Врачи часто сначала пробуют неинвазивные методы, но, если дыхательная недостаточность не устраняется быстро при неинвазивном лечении, может потребоваться инвазивная искусственная вентиляция легких. Большинство пациентов с дыхательной недостаточностью получают лечение одновременно дополнительным кислородом и каким-то из видов искусственной вентиляции легких.
Необходимо лечение основного заболевания, являющегося причиной дыхательной недостаточности. Например, антибиотики используются для борьбы пневмонией, вызванной бактериальной инфекцией, а бронхолитики используются в лечении астмы для открытия дыхательных путей. Другие лекарственные средства могут назначаться, например, для уменьшения воспаления или лечения тромбов.