Исследование функции внешнего дыхания (ИФВД)

Обследование при заболевании легких часто включает проверку следующих факторов:

сколько воздуха могут удерживать легкие (объем легких);

сколько воздуха и насколько быстро человек может выдохнуть (поток воздуха).

Измерения потока воздуха выполняются с помощью спирометра, который состоит из мундштука и трубок, подключенных к записывающему устройству. Губы пациента должны плотно охватывать мундштук, а на нос следует надеть клипсу, чтобы вдох и выдох осуществлялись только через рот. При проведении исследования пациент делает глубокий вдох, затем форсированный выдох в трубку с максимально возможной скоростью. Объем вдыхаемого и выдыхаемого воздуха и продолжительность времени каждого дыхательного цикла регистрируют и анализируют. Эти измерения повторяют несколько раз, чтобы убедится в согласованности результатов. Часто исследование повторяют после приема пациентом лекарственного препарата, который расширяет дыхательные пути легких (бронхолитика).

При таких заболеваниях, как астма и хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), способность быстро выдыхать воздух нарушена.

Пользование спирометром

Спирометрия Спирометрия: Методика Спирометрию применяют для исследования функции легких. Человек дышит нормально, а затем делает быстрый глубокий вдох че ... Прочитайте дополнительные сведения Видео из медиацентра клиники Лаи (Lahey). Спирометрия: Регистрация Для определения функции легких в спирометрии используется компьютер (т.е. спирометр). Нормальное дыхание записывается н ... Прочитайте дополнительные сведения Видео из медиацентра клиники Лаи (Lahey). Спирометрия: Методика Спирометрию применяют для исследования функции легких. Человек дышит нормально, а затем делает быстрый глубокий вдох че ... Прочитайте дополнительные сведения Видео из медиацентра клиники Лаи (Lahey). Спирометрия: Регистрация Для определения функции легких в спирометрии используется компьютер (т.е. спирометр). Нормальное дыхание записывается н ... Прочитайте дополнительные сведения Видео из медиацентра клиники Лаи (Lahey).

Более простым устройством для измерения скорости выдоха является небольшой, портативный пневмотахометр. После глубокого вдоха пациент дует в устройство с максимально возможной силой.