Игольная биопсия плевры или легкого

Игольная биопсия — это процедура, при которой игла для биопсии вводится в легкие или через мембрану, окружающую легкие (плевра), и используется для удаления кусочка ткани для изучения.

Игольная биопсия плевры (биопсия плевры) выполняется в случае, если при плевральной пункции не была выявлена причина образования плеврального выпота (скопление жидкости в пространстве между двумя листками плевры). Сначала кожу обрабатывают и обезболивают, как при плевральной пункции. Затем, используя режущую иглу, врач берет небольшой образец ткани плевры и направляет его на исследование в лабораторию для выявления признаков таких заболеваний, как онкологическое заболевание или туберкулез. Примерно в 80–90 % случаев биопсия плевры позволяет установить точный диагноз туберкулеза, но она обладает меньшей достоверностью при диагностике онкологических и других заболеваний.

Игольная биопсия легкого может выполняться в случае необходимости получения образца ткани из опухоли легкого. Сделав анестезию кожи, врач, часто используя для ориентации компьютерную томографию (КT) органов грудной клетки, навигационную бронхоскопию или ультразвуковое исследование, направляет биопсийную иглу в опухоль и получает клетки или небольшой фрагмент ткани, которые необходимо направить в лабораторию на анализ. При подозрении на легочную инфекцию ткань также может быть направлена на посев (процедура при которой образец ткани помещают в сосуд, содержащий питательные вещества, и за ним проводят наблюдение для выявления бактериального роста).

Осложнения, связанные с биопсией плевры и легких, аналогичны осложнениям при плевральной пункции, хотя кровотечение и пневмоторакс после биопсии встречаются чаще, чем при плевральной пункции.

(См. также Медицинский анамнез и физикальное обследование при заболеваниях легких и Общие сведения о дыхательной системе).