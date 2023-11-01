Визуализирующие исследования органов грудной клетки

Проведение сцинтиграфии легких может быть полезно для определения наличия сгустков крови в легких (эмболов легочной артерии), но для диагностики этого заболевания ее чаще всего заменяют КТ-ангиографией. Тем не менее, сцинтиграфия легких может проводиться, когда невозможно выполнение КТ-ангиографии, поскольку у человека имеется заболевание почек, которое может усугубиться в результате использования контрастных веществ, или аллергия на контрастные вещества, используемые при КТ. Сцинтиграфия легких также может использоваться во время предоперационного обследования людей с удаленной частью легкого в результате лечения рака легкого или с тяжелой хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ), чтобы оценить функцию оставшейся части легкого.

Вентиляционно-перфузионная сцинтиграфия легких — это неинвазивная и довольно точная процедура, но она требует больше времени, чем КТ-ангиография. Вентиляционно-перфузионная сцинтиграфия — это на самом деле два исследования, одно из которых оценивает дыхание (вентиляция), а второе — кровоток (перфузия). Исследования обычно проводят вместе, но также их могут выполнять по-отдельности.

При перфузионной сцинтиграфии легких пациенту внутривенно вводят небольшое количество радиоактивного вещества, которое по легочным артериям перемещается в легкие, где обозначает пути кровоснабжения (перфузию) легкого.

При вентиляционной сцинтиграфии легких пациент вдыхает безвредный газ, содержащий ничтожное количество радиоактивного материала, который распространяется по небольшим воздухоносным мешочкам в легких (альвеолам). Таким образом, на сканере можно увидеть те области, в которых высвобождается углекислый газ и поглощается кислород.

Сопоставив результаты вентиляционной сцинтиграфии с особенностями кровоснабжения, выявленными при перфузионной сцинтиграфии, врачи, как правило, могут решить, есть ли у пациента эмболы в легочной артерии.