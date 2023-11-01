Визуализирующие исследования органов грудной клетки

В число визуализирующих исследований органов грудной клетки входят:
Рентгенологическое исследование
Компьютерная томография (КТ)
КТ-ангиография
Магнитно-резонансная томография (МРТ)
Ультразвуковое исследование
сцинтиграфия легких;
ангиография легочной артерии;
позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ)
(См. также Медицинский анамнез и физикальное обследование при заболеваниях легких, Общие сведения о дыхательной системе и Общие сведения о визуализирующих исследованиях).
Во всех этих визуализирующих исследованиях, за исключением магнитно-резонансной томографии (МРТ) и ультразвукового исследования, используется радиация. При подозрении на заболевание легких или сердца почти всегда выполняется рентгенография органов грудной клетки. При необходимости проводят другие визуализирующие обследования для предоставления врачам специфической информации для постановки диагноза.
Рентгенологическое исследование органов грудной клетки
Рентгенологическое исследование органов грудной клетки обычно выполняется сзади вперед. Обычно также выполняется снимок в боковой проекции. Иногда рентгенологическое исследование органов грудной клетки необходимо провести, придав человеку другое положение, чтобы врачи могли увидеть определенную область легких или потому, что человека невозможно разместить в обычном положении.
Рентгенологическое исследование органов грудной клетки обеспечивает хороший обзор сердца и крупных сосудов и, как правило, позволяет выявить серьезные заболевания легких, смежных анатомических полостей или стенок грудной клетки, включая ребра. Например, рентгенологическое исследование органов грудной клетки позволяет визуализировать большую часть пневмоний, опухолей легких, хроническую обструктивную болезнь легких (ХОБЛ), спавшееся легкое (ателектаз) и наличие в плевральной полости (пространство между двумя листками плевры, покрывающей легкие и внутреннюю стенку грудной клетки) воздуха (пневмоторакс) или жидкости (плевральный выпот).
Несмотря на то, что рентгенологическое исследование органов грудной клетки редко дает достаточное количество информации для определения точных причин патологических изменений, оно может помочь врачу в определении необходимости проведения дополнительных исследований для постановки диагноза.
Компьютерная томография (КТ) органов грудной клетки
Компьютерная томография (КТ) органов грудной клетки представляет собой рентгенологическую процедуру, которая дает более подробное изображение, чем простое рентгенологическое исследование. При выполнении КТ компьютером анализируется серия рентгеновских изображений, а затем компьютер создает несколько изображений в различных плоскостях, например, в продольной и поперечной проекциях. Во время КТ в кровеносное русло или внутрь может вводиться вещество, видимое в рентгеновских лучах (так называемое «рентгеноконтрастное вещество») для выделения некоторых патологических изменений в грудной клетке.
КТ высокого разрешения и хеликальная (спиральная) КТ представляют собой более специализированные процедуры КТ. КТ высокого разрешения может предоставить более подробную информацию о заболеваниях легких. Хеликальная КТ может предоставлять 3х-мерные изображения.
Как правило, компьютерная томография (КТ) выполняется во время глубокого вдоха. Иногда КТ-изображения получают на вдохе и потом на выдохе, чтобы лучше рассмотреть небольшие дыхательные пути.
Компьютерная томографическая (КТ) ангиография органов грудной клетки
Для проведения КТ-ангиографии используют рентгеноконтрастное вещество, которое вводят в вену руки для создания изображений кровеносных сосудов, включая артерии, несущие кровь от сердца к легким (легочные артерии).
КТ-ангиографию обычно проводят вместо сцинтиграфии легких для диагностики сгустков крови в легочной артерии (тромбоэмболии легочной артерии). Однако проведение КТ-ангиографии может быть невозможным, если у человека имеется заболевание почек, которое может усугубиться под действием контрастных веществ, или аллергия на контрастные вещества, которые используются во время процедуры.
Магнитно-резонансная томография (МРТ) органов грудной клетки
Магнитно-резонансная томография (МРТ) органов грудной клетки также дает исключительно подробные изображения, которые особенно полезны при возникновении у врача подозрения на патологию кровеносных сосудов в грудной клетке, такую как аневризма аорты.
Проведение МРТ требует больше времени, и эта процедура более дорогостоящая, чем компьютерная томография (КТ). Для диагностики патологических изменений в легких разрешение МРТ ниже, чем при КТ, поэтому в качестве визуализирующего исследования органов грудной клетки МРТ используют нечасто. В отличие от КТ при проведении МРТ не используется рентгеновское излучение.
Ультразвуковое исследование органов грудной клетки
Ультразвуковое исследование создает изображение за счет отражения звуковых волн в организме. Ультразвуковое исследование часто используют для выявления жидкости в плевральной полости (пространство между двумя листками плевры, покрывающей легкие и внутреннюю стенку грудной клетки). Ультразвуковое исследование может также применяться для контроля направления иглы при удалении жидкости.
Для диагностики пневмоторакса иногда проводится ультразвуковое исследования у постели больного.
Эндобронхиальное ультразвуковое исследование (эндобронхиальное УЗИ) можно использовать вместе с бронхоскопией для визуального контроля при взятии образца легочной ткани для выявления онкологических заболеваний (игольная биопсия). В этом случае ультразвуковой датчик расположен на бронхоскопе для получения изображений изнутри дыхательных путей.
Сцинтиграфия легких
Проведение сцинтиграфии легких может быть полезно для определения наличия сгустков крови в легких (эмболов легочной артерии), но для диагностики этого заболевания ее чаще всего заменяют КТ-ангиографией. Тем не менее, сцинтиграфия легких может проводиться, когда невозможно выполнение КТ-ангиографии, поскольку у человека имеется заболевание почек, которое может усугубиться в результате использования контрастных веществ, или аллергия на контрастные вещества, используемые при КТ. Сцинтиграфия легких также может использоваться во время предоперационного обследования людей с удаленной частью легкого в результате лечения рака легкого или с тяжелой хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ), чтобы оценить функцию оставшейся части легкого.
Вентиляционно-перфузионная сцинтиграфия легких — это неинвазивная и довольно точная процедура, но она требует больше времени, чем КТ-ангиография. Вентиляционно-перфузионная сцинтиграфия — это на самом деле два исследования, одно из которых оценивает дыхание (вентиляция), а второе — кровоток (перфузия). Исследования обычно проводят вместе, но также их могут выполнять по-отдельности.
При перфузионной сцинтиграфии легких пациенту внутривенно вводят небольшое количество радиоактивного вещества, которое по легочным артериям перемещается в легкие, где обозначает пути кровоснабжения (перфузию) легкого.
При вентиляционной сцинтиграфии легких пациент вдыхает безвредный газ, содержащий ничтожное количество радиоактивного материала, который распространяется по небольшим воздухоносным мешочкам в легких (альвеолам). Таким образом, на сканере можно увидеть те области, в которых высвобождается углекислый газ и поглощается кислород.
Сопоставив результаты вентиляционной сцинтиграфии с особенностями кровоснабжения, выявленными при перфузионной сцинтиграфии, врачи, как правило, могут решить, есть ли у пациента эмболы в легочной артерии.
Ангиография легочной артерии
Ангиография легочной артерии (ее также называют «артериография легочной артерии») проводится путем введения рентгеноконтрастного вещества непосредственно в легочную артерию через длинный тонкий пластиковый зонд (катетер), проведенный через вену в сердце, а потом и в легочную артерию. После введения контрастного вещества для его визуализации в легких врачи используют обычное рентгенологическое исследование (ангиография).
Традиционно ангиографию чаще используют при подозрении на наличие в легочной артерии сгустков крови (тромбоэмболия легочной артерии), как правило, на основании аномальных результатов сканирования легких, и она по-прежнему считается самым точным исследованием для подтверждения или исключения диагноза тромбоэмболии легочной артерии. Тем не менее, вместо ангиографии легочных артерий, как правило, проводят КТ-ангиографию, так как ангиография легочной артерии, которая предполагает инъекцию непосредственно в крупную легочную артерию, более инвазивна.
Чтобы обеспечить наличие двух различных методов визуализации опухолей легких, с компьютерной томографией (КТ) часто сочетают ПЭТ.
Позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ)
Позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ) может использоваться при подозрении на онкологические заболевания. Этот метод рентгенологической визуализации основан на разной интенсивности метаболизма в злокачественных (раковых) тканях в сравнении с доброкачественными (нераковыми) тканями. Молекулы глюкозы соединяют с веществом, которое становится видимым при использовании ПЭТ. Эти молекулы вводят внутривенно, после этого они накапливаются в тканях с быстрым обменом веществ (например, в пораженных раком лимфатических узлах), делая их видимыми при позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ). Доброкачественные опухоли обычно не накапливают достаточное для визуализации количество молекул.